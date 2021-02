Le previsioni per l'Oroscopo del primo weekend di febbraio 2021 ci parlano della posizione di Mercurio che in questo momento è in moto retrogrado. Gli effetti del pianeta, che si trova anche in quadratura con Marte, sono quelli di provocare un forte nervosismo, di ritardare o di bloccare la soluzione di questioni pratiche e potrebbero verificarsi guasti ai mezzi elettronici, dal cellulare al pc e a tutto quello collegato con l'elettricità. Ci sarà, inoltre, per tutti poca voglia di uscire. Vediamo ora cosa dice l'oroscopo del fine settimana per tutti i segni.

Previsioni del weekend super positive per l'Ariete

Ariete - Le previsioni del fine settimana sono per voi piuttosto favorevoli. Dalla vostra parte avete una bella Luna in Sagittario che scalderà l'atmosfera con il partner. Venere pure è in posizione ottima e, quindi, avrete una gran possibilità di scelta su cosa fare: telefonare agli amici più cari, rilassarvi, dedicarvi alla cura del corpo.

Toro - Voi Toro siete tra i segni colpiti dal transito di Mercurio retrogrado. Qualcuno potrebbe già trovarsi in qualche situazione critica dal punto di vista pratico oppure avere avuto qualche incomprensione con il partner. In questo periodo fate attenzione alle parole e a come le usate, potreste rischiare di essere davvero sgradevoli e aggressivi. Il fine settimana, comunque, scorrerà senza cambiamenti in ogni campo.

Gemelli - Le previsioni per voi Gemelli parlano di un weekend che potreste dedicare a un giro nei musei oppure passare allegramente ore facendo il vostro sport preferito e cioè chattare. Molto di quello che deciderete di fare sarà legato al vostro partner, anche se in questo periodo dovete riconoscere che siete meno passionali del solito.

Cancro - Il weekend vede la Luna di transito nel Sagittario, un segno che con voi ha davvero poco a che fare.

Le giornate, quindi, passeranno per voi in modo noioso. Marte favorevole, però, potrebbe spingervi a fare qualcosa che finora avete rimandato: pulire la casa più a fondo oppure rivedere tutto il guardaroba per gettare via quello che non mettete più da tempo.

Oroscopo del weekend: Leone allegro, Vergine casalinga

Leone - Nonostante il periodo non sia davvero dei più facili, a causa dei tanti pianeti in posizione critica, voi Leone potreste davvero godervi questo fine settimana senza tanti problemi.

La Luna, infatti, vi porta entusiasmo e magari proprio quel Mercurio retrogrado potrebbe permettervi di risentire o di rivedere qualcuno che avete perso di vista da tempo.

Vergine - Le vostre previsioni partono da una Luna negativa e da un Marte super positivo e questo vuol dire che la vostra già ben nascosta emotività sarà ancora meno visibile al prossimo e anche al vostro partner. Nel fine settimana potreste decidere di cambiare la disposizione dei mobili: insomma farete qualcosa di assolutamente casalingo.

Bilancia - Avete tanti pianeti a vostro favore a cominciare da Venere e nel weekend la Luna sarà molto luminosa e positiva. Il consiglio è di lasciare da parte la pigrizia, cercate di non passare il fine settimana tra il divano e il letto.

Anche se Marte per ora è neutro, avete pur sempre Giove favorevole ed è il momento di pianificare qualcosa di nuovo per il futuro: iniziate a pensarci ora.

Previsioni da dieci e lode per il Sagittario

Scorpione - Le previsioni per voi Scorpione parlano di malumore nei confronti del partner, se siete in coppia. Fate attenzione, perché il fine settimana potrebbe davvero non essere rilassante. Avete un mare di pianeti in posizione complicata: Mercurio non vi aiuta a spiegarvi, Marte vi rende impazienti, Venere vi rende insoddisfatti, la Luna non vi aiuta. Cercate almeno di riposare un poco.

Sagittario - Sono davvero buone per voi le previsioni del fine settimana! Avete una bella Luna nel vostro Segno e tanti pianeti dalla vostra parte. Questo è un periodo per voi di grande crescita e di grandi soddisfazioni in arrivo.

Potrete, quindi, trascorrere il weekend come più vi piacerà: in compagnia o da soli, sarete comunque sempre di ottimo umore.

Capricorno - Per voi sarà un fine settimana neutro. Vi sentirete, però, in forma e, quindi, avrete energia per dedicare anche qualche ora al vostro lavoro. Alcuni di voi potranno dedicarsi a pianificare le prossime spese famigliari, ma fate attenzione, perché con quel Mercurio retrogrado potreste fare qualche valutazione sbagliata dal punto di vista economico.

Acquario - Nonostante la tensione portata da Marte e l'insofferenza alla routine che vi causa Urano, le previsioni del fine settimana non sono male per voi Acquario. Avete la Luna e Venere in ottima posizione: potreste dedicarvi al più assoluto relax oppure a fare un po' di shopping online.

Mercurio retrogrado nel vostro segno vi sta dando la spinta a fare qualche cambiamento: valutate la situazione e poi, però, mettete in pratica.

Pesci - La Luna in quadratura vi renderà un pochino suscettibili, ma chi vi conosce saprà sopportarvi. Non esagerate, però, con il vostro atteggiamento "da vittima", avete un ottimo Marte a vostro favore: risollevate il vostro umore e per far passare il tempo dedicatevi alla lettura di qualche libro dalla trama sentimentale o almeno che sia rilassante.