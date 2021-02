L'oroscopo della giornata di domenica 14 febbraio prevede un San Valentino piuttosto positivo per i nativi Pesci, che potranno godere della Luna in congiunzione per dar vita a una giornata molto particolare, mentre il Sagittario si sentirà abbastanza coinvolto in ambito lavorativo. Un po’ di nervosismo potrebbe uscire fuori per i nativi dei Gemelli, mentre per il Leone sarà il momento di agire.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata San Valentino, domenica 14 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo domenica 14 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: i nativi saranno piuttosto sfacciati in questa giornata sul fronte lavorativo.

Sarete forti di un buon cielo da questo punto di vista, ma con i colleghi non ci farete una gran figura. In amore invece vi dimostrerete abbastanza teneri con il partner, e in questa giornata il romanticismo sarà di giornata. Se siete single regalatevi qualche momento di benessere per voi stessi, o se avete qualcuno da amare, questo è il momento di darsi da fare. Voto - 8

Toro: giornata nel complesso buona dal punto di vista sentimentale. La Luna favorevole vi sta aiutando molto nella vostra relazione di coppia, compensando gli effetti negativi di Venere, e permettendovi di vivere un discreto San Valentino. Se siete single magari non c'è nessuno nel vostro cuore al momento, ma potrete sempre divertirvi un po’ con gli amici. Nel lavoro invece le difficoltà saranno tante, e dovrete fare attenzione.

Voto - 7-

Gemelli: attenzione alla Luna in quadratura che potrebbe mettervi un po’ di nervosismo dal punto di vista sentimentale. Nulla di grave se sarete in grado di mantenere la calma e di superare eventuali problemi con responsabilità, anche perché da domani la situazione dovrebbe migliorare, a meno che vi siate dimenticati di fare un regalo al partner.

Se siete single l'amore per il momento non sembra essere una priorità. Bene nel lavoro, con Giove favorevole che vi rende reattivi e affidabili. Voto - 7-

Cancro: forse non ci sarà passione e romanticismo alle stelle in questa giornata, ma secondo l'oroscopo di San Valentino, sarà comunque una giornata dove apprezzerete molto stare con il partner, che forse non dimenticherete.

Se siete single con la Luna favorevole potreste ricevere segnali positivi dalla persona che vi piace. Nel lavoro i vostri progetti vanno avanti e alcune soddisfazioni arriveranno presto. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di domenica che vedrà un cielo poco favorevole. Ciò nonostante bisognerà avere la forza di reagire in ogni situazione, soprattutto al lavoro, viste le poche soddisfazioni. In amore un po’ d'affiatamento con il partner non mancherà fortunatamente, ma potreste fare di meglio. Se siete single prendetevi più cura di voi, che di chi non vi apprezza. Voto - 6-

Vergine: giornata di San Valentino che vi vedrà un po’ imprevedibili secondo l'oroscopo, colpa della Luna opposta che generà alti e bassi, soprattutto in voi cuori solitari, talvolta più allegri, talvolta meno.

Se avete una relazione fissa meglio non avere troppa fretta con il partner. Con la giusta pazienza, potreste riuscire ad ottenere qualcosa. Nel lavoro faticherete un po’ a farvi notare, ma l'impegno che ci metterete in quel che fate senza dubbio rimane. Voto - 7-

Bilancia: questo periodo si sta rivelando piuttosto discreto per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica 14 febbraio, in amore ve la caverete piuttosto bene, amando il partner con estrema cura. Se siete single ricordatevi che l'importante è saper comunicare, così come nel lavoro, e con Giove e Mercurio dalla vostra parte vi riuscirà molto bene. Voto - 8+

Scorpione: San Valentino non sarà fatto solo d'amore, di rose e di fiori, anche a causa del cielo un po’ cupo, ma che comunque lascerà qualche soddisfazione.

Secondo l'oroscopo infatti, ci sarà la Luna in trigono dal segno dei Pesci, a rendere il vostro rapporto piuttosto godibile. Se siete single potrebbe essere la giornata adatta per trovare un po’ di complicità con la persona che vi piace. Sufficiente il settore professionale, anche se l'impegno da parte vostra non mancherà. Voto - 7

Sagittario: i cuori solitari potrebbero avere un atteggiamento un po’ ostico in questa giornata, colpa probabilmente della Luna quadrata. La vostra simpatia fortunatamente tornerà presto. In amore avrete una discreta intesa di coppia, sufficiente per far scattare la passione tra voi. Nel lavoro vi sentirete piuttosto coinvolti nel vostro gruppo, invogliati dunque a fare di più. Voto - 7+

Capricorno: avrete un atteggiamento piuttosto deciso dal punto di vista lavorativo in questa giornata.

Questo cielo non è così male, considerato Marte in buon aspetto, le sfide che vi verranno proposte saranno impegnative, ma voi ce la farete. In amore la Luna renderà più efficace il vostro rapporto di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single avere una persona con cui potersi confidare per voi è importante. Voto - 8+

Acquario: la configurazione astrale vi renderà particolarmente felici in questa giornata piena d'amore. Venere sarà in congiunzione e riuscirete a tenere alta l'intesa di coppia. Se siete single sarete felici di ricevere alcune notizie che attendevate da tempo, quasi come se finalmente potreste rivede un caro vecchio amico dopo tanto tempo di attesa. Nel lavoro non avrete paura di portare a termine anche gli incarichi più difficili.

Voto - 8,5

Pesci: San Valentino piuttosto speciale per i nativi del segno. La Luna in congiunzione vi aiuterà a rendere questa giornata speciale, non per forza però solamente con la passione tra voi e il partner. Se siete single il vostro fascino sarà in miglioramento, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro ci saranno tantissimi impegni, ma non mancheranno nemmeno le soddisfazioni. Voto - 8+