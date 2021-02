L'oroscopo di mercoledì 10 febbraio prevede un recupero di energie per i nativi sotto il segno della Bilancia, che potranno dare del loro meglio in ogni ambito, mentre Marte sarà in buon aspetto per i nativi Cancro, ottimo per cercare di svolgere qualche lavoro in più. Leone potrebbe essere più in crisi del solito, considerato che la Luna sarà opposta, mentre i nativi Acquario godranno di un cielo praticamente perfetto. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 10 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 10 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: si preannuncia una bella giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie anche alla Luna che si troverà in buon aspetto.

In amore potrebbe essere un buon momento per cercare di fare dei passi in avanti nella vostra vita di coppia, magari mettendo in cantiere un progetto ambizioso. Se siete single con questo cielo vincerete a mani basse contro qualsiasi contendente. Nel lavoro attenzione a qualche piccolo ostacolo, che se gestito per bene riuscirete senza dubbi a superarlo. Voto - 8,5

Toro: Luna che tornerà ad ostacolarvi secondo l'oroscopo del 10 febbraio. Un po’ di nervosismo in amore dunque potrebbe manifestarsi, colpa forse di qualche incomprensione tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single cercate di non immischiarvi in discorsi che non vi riguardano. Per quanto riguarda il lavoro Marte è favorevole, e con un po’ di buona volontà, qualche piccola soddisfazione potrebbe arrivare.

Voto - 6+

Gemelli: configurazione astrale che prevede un'ottima Luna in posizione favorevole dal segno dell'Acquario. Dal punto di vista sentimentale dunque nulla da dire, grazie a questo cielo che vi regalerà un'intesa di coppia spumeggiante. Se siete single tra tutte le persone che conoscete, potreste riconoscere la vostra vera anima gemella. Nel lavoro vi darete da fare con le vostre mansioni con parsimonia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8,5

Cancro: ottimo Marte favorevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, che vi farà recuperare un bel po’ di energie. In amore voi single potreste aprire il vostro cuore ad una nuova conoscenza. Se avete una relazione stabile sarete molto più disponibili nei confronti del partner. In ambito lavorativo gli impegni non mancheranno affatto, ma voi avrete abbastanza energie da fare tutto il necessario.

Voto - 7,5

Leone: non una delle vostre migliori giornate secondo l'oroscopo di mercoledì 10 febbraio. La Luna sarà in opposizione, assieme a quei tanti pianeti nel segno dell'Acquario. In amore soprattutto voi single non aspettatevi nulla in fatto di sentimenti. Se invece avete una relazione stabile dovrete cercare di trovare la giusta armonia con il partner. In ambito lavorativo si registrerà un calo di prestazioni da parte vostra, peccato perché la situazione era in leggerissimo miglioramento. Voto - 5-

Vergine: pragmatici e diretti in questa giornata secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale voi single saprete benissimo quali parole usare per riuscire ad avvicinarvi alla persona che vi piace. Se avete una relazione stabile passione e amore non mancheranno nel vostro rapporto, non in maniera così esplicita considerato l'assenza di astri favorevoli, ma comunque soddisfacente.

Nel lavoro sarete combattivi e rivendicherete sempre il vostro punto di vista. Voto - 7,5

Bilancia: energie in recupero ora che la Luna si trova in buon aspetto. In ambito lavorativo tornerete a recitare un ruolo chiave nei vostri progetti, che prenderanno il decollo grazie al vostro impegno. In amore sarete piuttosto frizzanti con il partner, portando un po’ di movimento nella vostra relazione. Se siete single il vostro fare sarà molto elegante e attraente. Voto - 8+

Scorpione: questa Luna in quadratura vi metterà in difficoltà in questa giornata di mercoledì. Le previsioni zodiacali infatti suggeriscono cautela soprattutto dal punto di vista sentimentale, per cercare di avere un rapporto quanto meno stabile. Se siete single non avrete tanta voglia di amare, e il vostro modo di fare o di vestirvi né sarà una conferma.

Nel lavoro i problemi richiederanno attenzione da parte vostra, ma la soluzione potrebbe essere lontana. Voto - 6-

Sagittario: giornata molto buona per voi nativi del segno, con Venere e la Luna che vi daranno una mano nella vostra relazione di coppia. Arriverà un po’ di serenità e passione tra voi e il partner, non saranno così esaltanti, ma comunque sufficienti per vivere una giornata grandiosa. Se siete single fate ordine tra i cassetti del vostro cuore per capire chi amate davvero. In ambito lavorativo sarete una fonte inesauribile di idee con Giove e Mercurio che aumentano la vostra creatività. Voto - 8,5

Capricorno: configurazione astrale che vedrà solamente Marte al vostro fianco secondo l'oroscopo, comunque sufficiente per vivere una bella giornata.

Nel lavoro infatti sarete molto produttivi con le energie che avrete, rimanendo quasi stupiti da quanto riuscirete a fare. In amore la vostra relazione è stabile, non piena di passione, ma comunque romantica quanto basta. Se siete single non sottovalutate i vostri sentimenti. Voto - 7,5

Acquario: dire che questo cielo è perfetto sembra quasi un diminutivo per voi nativi del segno. Con così tanti astri favorevoli, in amore non potrete chiedere di meglio. Non manca la passione, la stabilità, il dialogo tra voi e il partner, con un’intesa a dir poco eccezionale. Se siete single le possibilità di vivere una nuova storia d'amore aumenteranno. In ambito lavorativo sarete molto occupati, ma con quella grande voglia di produrre e di fare qualcosa di concreto che quasi vi piacerà fare qualche ora di straordinario solo per il gusto di portare a termine un progetto.

Voto - 9,5

Pesci: le relazioni in crisi finalmente avranno modo di risalire la china secondo l'oroscopo di mercoledì. Questo cielo è un po’ altalenante, ma se avrete fiducia in voi, potreste vivere un rapporto davvero ottimo, oppure trovare qualcuno che vi ami veramente qualora siate single. Per quanto riguarda il settore professionale abituarsi a un nuovo ritmo potrebbe essere importante. Inoltre, la posizione favorevole di Marte potrebbe esservi utile per completare alcuni incarichi. Voto - 7,5