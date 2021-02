L'oroscopo della giornata di martedì 9 febbraio prevede una buona situazione astrologica per i nativi del Sagittario, forti di pianeti positivi come Venere e Giove, mentre Leone potrebbe non essere particolarmente produttivo a lavoro. Corteggiamenti e dolcezze saranno difficili da ottenere per i nativi Cancro, anche se la loro relazione di coppia sembrerà stabile, mentre Gemelli sarà felice, quasi divertito da una routine quotidiana soddisfacente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 9 febbraio, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 9 febbraio segno per segno

Ariete: sfera sentimentale un po’ in calo nell'ultimo periodo secondo l'oroscopo.

La situazione dovrebbe migliorare già da domani, ma per il momento non siate troppo estroversi. Per quanto riguarda i single evitate d'imbarcarvi in relazioni fallimentari già sul nascere. Nell'ambito lavorativo le mezze misure non faranno per voi, preferirete far parlare i fatti per portare a casa buoni risultati. Voto - 7-

Toro: previsioni astrali di lunedì tutto sommato discrete per voi nativi del segno. In questa giornata potrete contare sul sostegno della Luna, che renderà la vostra relazione di coppia più morbida. Se siete single potreste essere un po’ indecisi se fare voi la prima mossa oppure aspettare. Per quanto riguarda il settore professionale ultimamente desiderate solamente raggiungere la vetta del successo, ma tra imprevisti e spese da affrontare non sarà affatto facile.

Voto - 6,5

Gemelli: oroscopo della giornata di lunedì che vi vedrà piuttosto felici, quasi divertiti da questo periodo per voi così favorevole. In ambito lavorativo state dando il meglio di voi grazie alla vostra determinazione, con risultati per niente deludenti. In amore Venere sostiene il vostro rapporto, saprete come renderlo così stimolante. Se siete single e avete qualcuno nel vostro cuore, questo è il momento giusto per farsi avanti.

Voto - 8,5

Cancro: Luna in opposizione che potrebbe complicare il vostro rapporto sentimentale. Se siete single corteggiare la persona che vi piace potrebbe non essere semplice, al punto che forse sarebbe meglio aspettare. Se avete una relazione fissa una dimostrazione d'amore potrebbe essere meglio di un semplice bacio. Nel lavoro l'impegno non mancherà grazie a Marte favorevole: andrete avanti senza troppa fatica.

Voto - 7-

Leone: non una giornata semplicissima dal punto di vista professionale per voi nativi del segno. Potrebbe esserci infatti un po’ d'agitazione da parte vostra, colpa di alcuni imprevisti o di un ambiente che non viene incontro alle vostre esigenze. Un po’ meglio in amore, anche se l'affiatamento di coppia non splenderà come un tempo, ma quantomeno si potrà stabilire un dialogo con il partner. Se siete single i rapporti sociali saranno buoni. Voto - 6-

Vergine: oroscopo della giornata di martedì 9 febbraio che vedrà la Luna in buon aspetto, perfetta per godere di una relazione di coppia molto buona, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single non mancheranno i sentimenti, soprattutto in questo periodo dove l'amore potrebbe bussare alla vostra porta.

Nel lavoro ci sarà un clima piuttosto tranquillo, che vi darà la possibilità di concentrarvi e avere quella determinazione necessaria per perseguire i vostri progetti. Voto - 8

Bilancia: Luna in Capricorno un po’ fastidiosa per voi nativi del segno, ma già da domani vedrete che l'amore tornerà a darvi forti soddisfazioni. Per il momento limitatevi a qualche bacio o complimento non troppo sofisticato con il partner. Voi single sarete abbastanza certi dei vostri sentimenti, il problema sarà convincere la persona che amate, anche se con un po’ di fortuna potreste farcela. Nel lavoro, con la determinazione che Giove vi darà, arriverete fino in fondo con i vostri progetti. Voto - 7+

Scorpione: sicuramente non la giornata ideale per voi nativi del segno, ma con la Luna in buon aspetto potrete sperare in qualcosa di piacevole, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Magari una piccola gioia da parte del partner o, per i single, un po’ d'affetto in più da parte della persona che vi piace. Nel lavoro alcune problematiche stanno per sparire, potrete sperare in risultati un po’ più soddisfacenti. Voto - 6,5

Sagittario: ottimo cielo per voi nativi del segno, con Venere e Giove che illuminano la vostra giornata. In amore voi single adotterete il giusto approccio con gli altri, tant'è che vi piacerà stare con nuove conoscenze. Se avete una relazione stabile potrete lasciarvi le difficoltà alle spalle e godere della compagnia della vostra anima gemella. Nel lavoro la fortuna aiuta gli audaci e voi di audacia e grinta ce ne metterete davvero tanta in quel che fate. Voto - 8,5

Capricorno: la vostra relazione di coppia sarà particolarmente soddisfacente in questa giornata, grazie a una fantastica Luna in congiunzione che vi renderà molto romantici.

Se siete single avrete voglia di mettere radici,e se nel vostro cuore c'è già qualcuno, allora potrebbe essere il momento giusto per provarci. Nel lavoro mettete in risalto tutte le vostre abilità, soprattutto se dovete dare una bella impressione a qualcuno. Voto - 8+

Acquario: soddisfazioni in arrivo per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di lunedì. Ricordatevi, però, che alcuni affari andranno conclusi alla svelta, affinché siano efficaci. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere la farà da padrona nella vostra relazione di coppia, esaltandola nelle sue parti migliori. Ci sarà la Luna favorevole. Se siete single sfruttate le vostre energie per provare a conoscere qualcuno. Voto - 9

Pesci: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno, con la Luna che si troverà in sestile dal Capricorno e che vi permetterà di vivere bei momenti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single questa giornata potrebbe riservarvi qualche piccola sorpresa. Nel lavoro la vostra voglia d'interagire con le persone potrebbe aiutarvi in un progetto di gruppo. Voto - 7,5