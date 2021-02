L'oroscopo di lunedì 22 febbraio prevede un valoroso e arrembante Cancro dal punto di vista sentimentale, forte della Luna in congiunzione, mentre Toro riuscirà ad essere più amorevole un po’ con tutti. Vergine potrà sfruttare al meglio le proprie energie per recuperare dal punto di vista amoroso, mentre Capricorno dovrà valutare attentamente una potenziale relazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 22 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo lunedì 22 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: la settimana non inizierà proprio benissimo per voi nativi del segno considerato che ci sarà la Luna in quadratura.

Dal punto di vista sentimentale potreste faticare un po’ a comprendere o ad essere compresi dal partner. Se siete single sappiate che potreste fare molto di più per trovare la persona giusta. In ambito lavorativo invece si respirerà un clima abbastanza piacevole e con Giove e Mercurio favorevoli vi darete da fare con le vostre mansioni. Voto - 7-

Toro: periodo in risalita per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 22 febbraio. La Luna in buon aspetto andrà a colmare alcune lacune della vostra relazione di coppia, rendendovi più amorevoli con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati alla fine del periodo. Se siete single potreste rimanere colpiti da un incontro in particolare. Nel lavoro potreste non avere l'ispirazione necessaria per i vostri progetti.

Se necessario, provate a chiedere a un collega. Voto - 7

Gemelli: non mancheranno le energie in questa giornata. In ambito lavorativo sarete pronti a dare il meglio, facendo passi da gigante con i vostri progetti. In amore Venere continuerà a darvi soddisfazioni con il partner, anche se dovrete pensare a come comportarvi quando non potrà più aiutarvi.

Se siete single e siete a buon punto con il corteggiamento, potrebbe essere il momento di farsi avanti. Voto - 8+

Cancro: configurazione astrale favorevole in questa giornata di lunedì. Ci sarà la Luna nel vostro segno zodiacale, e questa volta sarà pronta a cambiare le carte in tavola. In amore voi single sarete in grado di mettere in mostra le vostre doti migliori, avvicinandovi alla persona che vi piace.

Se avete una relazione stabile questo sarà solo il primo passo verso una complicità di coppia più soddisfacente. Nel lavoro la situazione sarà pressoché stabile, per cui continuate a metterci tutto il vostro impegno. Voto - 8-

Leone: meglio evitare di continuare a complicare la vostra situazione sentimentale. Secondo l'oroscopo, questo cielo tenderà presto a migliorare, dunque cercate di essere più morbidi con voi stessi, non solo in amore, ma anche nel lavoro, cercate di essere più ottimisti. Per quanto riguarda i cuori solitari è presto ancora parlare d'amore, ciò nonostante continuate a guardarvi intorno. Voto - 6

Vergine: dopo un weekend poco convincente, la Luna tornerà a sorridervi secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 22 febbraio.

Voi single sarete propensi ad instaurare nuovi legami, grazie ad un atteggiamento piuttosto socievole. Se avete una relazione stabile avrete le idee più chiare su cosa fare per rendere felice la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro le energie saranno più che sufficienti per pensare a nuovi progetti da mettere subito su carta. Voto - 8

Bilancia: cielo un po’ contrario nei vostri confronti in questa giornata di lunedì. La Luna infatti si troverà in quadratura, e per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe mancare quella scintilla che fa scattare il romanticismo tra voi e il partner. Non ci saranno litigi e incomprensioni, solo un'atmosfera un po’ meno accogliente. Se siete single attenti invece a non causare malumori con chi vi sta attorno.

Discretamente bene invece in ambito professionale, con Giove e Mercurio sempre in trigono dal segno dell'Acquario a darvi il sostegno necessario. Voto - 7+

Scorpione: pronti a conquistare i cuori di tutti in questa giornata. Con la Luna in ottima posizione voi single potreste sperare in qualcosa di più, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione fissa noterete che il partner sarà più accondiscendente con voi. Ancora qualche difficoltà in ambito professionale, a causa di alcuni problemi o colleghi che proprio non vi andranno a genio. Voto - 7+

Sagittario: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Questo cielo vi darà tutti gli strumenti necessari per svolgere bene le vostre mansioni e mantenere una certa armonia tra voi e i colleghi.

Se avete una relazione stabile qualche piacevole emozione potrebbe anche arrivare tra voi e il partner, o per voi cuori solitari, forse il segnale che aspettavate per farvi avanti. Voto - 8

Capricorno: attenti a valutare tutti i pro e i contro di una potenziale relazione di coppia voi cuori solitari. Secondo l'oroscopo infatti, la Luna in opposizione potrebbe ingannarvi e indurvi a commettere un errore. Se avete una relazione stabile il vostro umore nei confronti del partner potrebbe oscillare in maniera irregolare. In ambito lavorativo potreste rallentare un po’ con i vostri progetti, complice forse un po’ di stanchezza. Voto - 6,5

Acquario: questa settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno, grazie in particolare al pianeta Venere che in amore continuerà a darvi soddisfazioni.

Se siete single le persone che state frequentando sono molto interessanti per voi, tant'è che cercherete di intensificare tali rapporti. Per quanto riguarda il lavoro le energie saranno tutto sommato buone, sufficienti per portare a termine le mansioni che vi verranno chieste di svolgere. Voto - 8-

Pesci: ottimo cielo per voi nativi del segno in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Con la Luna in trigono dal segno del Cancro in amore riuscirete a raggiungere un'intesa di coppia piuttosto soddisfacente, facendo valere tutto il vostro romanticismo. Se siete single godetevi questo periodo facendo ciò che più vi piace. Per quanto riguarda il lavoro meglio non sottovalutare i nuovi progetti, soprattutto se non siete molto ferrati sull'argomento.

Voto - 7,5