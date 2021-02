L'Oroscopo della settimana dal 22 al 28 febbraio vede l'ingresso di Venere nel segno dei Pesci, che avverrà il giorno 25. Questa nuova posizione del pianeta dell'amore porterà tanto romanticismo e voglia di sognare per tutti, mentre invece metterà in crisi segni poco sentimentali come la Vergine e il Sagittario. La Luna che transita in Cancro nei giorni 22, 23 e parte del 24 e renderà le cose favorevoli per i Pesci e il Cancro.

Approfondiamo ora le previsioni astrali per tutti i 12 segni dello zodiaco.

22-28 febbraio: settimana da dieci e lode per il Cancro

Ariete - La settimana 22-28 febbraio sarà ottima per voi dal punto di vista professionale, grazie a Mercurio favorevole.

Dovrete, però, lavorare molto sul vostro umore, che sarà, invece, ballerino e difficile da lunedì fino a mercoledì. Vi riprenderete, però, bene a metà settimana, ma le prospettive migliori sono sempre e solo dal punto di vista lavorativo. L'amore, infatti, latiterà.

Toro - La settimana inizia e finisce bene, fate attenzione solo ai giorni centrali, quando una dispettosa Luna in Leone potrebbe rendere le giornate piuttosto complicate. Mercurio è negativo e sono possibili malintesi e incomprensioni, in particolare con parenti o amici di vecchia data. L'ingresso di Venere nei Pesci vi porterà qualche miglioramento in campo economico, ma le cose da decidere e da cambiare saranno ancora tante.

Gemelli - Mercurio, Giove e Saturno in Acquario vi aiuteranno a fare delle valutazioni sul lato professionale.

Qualcuno di voi sta pensando di cambiare lavoro, ma per mettere in pratica questa decisone bisognerà attendere il prossimo mese. In amore le cose non andranno come vorreste, proprio perché sarete troppo impegnati con le questioni pratiche e tenderete a trascurare il partner (o viceversa).

Cancro - Le previsioni della settimana 22-28 febbraio sono ottime per voi Cancro.

Si comincia, infatti, con il transito della Luna nel vostro Segno e si finisce con la Luna piena in Vergine per voi molto favorevole. Il lato creativo e il lato emotivo sono in primo piano e sono favoriti quelli di voi che lavorano in campo artistico o che hanno a che fare con la scrittura. Dal 25 febbraio, poi, avrete Venere in ottima posizione e riprenderà quota anche l'amore.

Attenzione alla distrazione per il Leone

Leone - Il cielo per voi cambia, ma per ora solo in amore. Ci sarà, infatti, il passaggio di Venere nei Pesci e, quindi, potrete rilassarvi, sarete più sereni delle scorse settimane. Le previsioni della settimana 22-28 febbraio vi dicono anche che il 25 e il 26 dovrete fare molta attenzione alle questioni pratiche: mettete in ordine la vostra agenda, fate attenzione a dove poggiate il cellulare, perché rischiate di dimenticarlo, non firmate nulla prima di averlo letto due volte.

Vergine - Durante la settimana 22-28 febbraio si formerà la Luna piena nel vostro Segno e vi sentirete molto vulnerabili e molto emotivi. Qualcosa dentro di voi potrebbe cambiare e questo sarà dovuto al nuovo aspetto di Venere che si metterà in opposizione e vi farà vedere il mondo con occhi diversi.

Non lottate contro la tentazione di essere romantici: non c'è nulla di male a lasciarsi andare alla dolcezza. Quelli della terza decade hanno ancora un Marte ottimo e di cui approfittare per gestire le piccole cose quotidiane, ad esempio: fare una pulizia accurata all'interno della vostra automobile.

Bilancia - Si chiude il mese di febbraio ed è il caso di fare un resoconto di tutto quello che avete fatto negli ultimi mesi. Avete ancora Mercurio in ottima posizione e questo vi permetterà di essere lucidissimi e di capire dove avete fatto bene, dove avete sbagliato e che cosa ancora deve essere modificato. Venere entra nei Pesci il giorno 25 e epr voi diventa neutra: metterete l'amore in pausa, ma aspettatevi novità in arrivo prossimamente.

Scorpione - La settimana 22-28 febbraio per voi sarà davvero molto intensa e molto costruttiva sopratutto in campo sentimentale.

Sul lavoro continua il periodo complicato che state vivendo da qualche mese, ma Sole e Venere in posizione favorevole potrebbero aiutare il vostro stato d'animo e farvi tornare il sorriso e un po' di ottimismo. Venere positiva vi permetterà anche di vivere giornate passionali con il partner e di tornare a essere romantici.

Sagittario in crisi nell'ultima settimana di febbraio

Sagittario - Inizia una settimana piuttosto difficile per voi Sagittario, ma ricordate che avete Mercurio in ottimo aspetto e potrete affrontare bene le varie complicazioni che potrebbero arrivare. Dovete fare attenzione al giorno 27, quando si formerà una dispettosa Luna piena in Vergine che vi renderà nervosi e distratti, quindi sul lavoro fate attenzione a valutare ogni minimo dettaglio.

Venere entra nei Pesci e questa nuova posizione per qualcuno di voi già in crisi potrebbe portare ulteriore pesantezza nel rapporto.

Capricorno - Sole e Venere favorevoli e Marte ancora in trigono vi rendono molto combattivi sia in amore che nel lavoro. Sabato e domenica, inoltre, avrete anche la Luna in buonissimo aspetto e, quindi, potrete organizzare il weekend nella maniera a voi più adeguata. Sarà una buon settimana per voi, non ci sono, insomma, aspetti che potrebbero innervosirvi e le stelle vi consigliano di rilassarvi e di vivere alla giornata.

Acquario - Dalla vostra parte avete pianeti importanti come Giove e Saturno e poi avete Mercurio che è uscito dalla fase retrograda: questo vuol dire che potete, finalmente, mettere in pratica quelle iniziative a cui pensate da tempo.

Il campo del lavoro è quello più favorito e dal punto di vista finanziario sono possibili anche piccole entrate di denaro. L'amore, invece, lo metterete un poco da parte: fate in modo, quindi, di farvi perdonare dal vostro partner. Per i single non c'è problema: la vita è bella anche da soli!

Pesci - Si apre per voi Pesci una settimana luminosa, positiva e anche molto interessante. Venere entrerà nel vostro Segno e vi porterà amore, dolcezza, romanticismo, vantaggi economici, ma anche una leggera malinconia che avvertirete in particolare il giorno 27, quando ci sarà la Luna piena nella Vergine. Il lavoro procede in modo neutro, non ci sono novità o cambiamenti all'orizzonte per il momento. Marte sarà ancora favorevole per la terza decade dona energia e voglia di fare: approfittatene.