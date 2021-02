L'oroscopo della giornata di venerdì 19 febbraio prevede avanzamenti in ambito lavorativo per i nativi Capricorno, forti della Luna e di Marte in trigono dal segno del Toro, mentre Gemelli potrebbe apprezzare maggiormente la compagnia del partner o di una nuova conoscenza. Sarà ancora difficile farsi avanti per i nativi Scorpione, complice questo cielo cupo, mentre Vergine riuscirà ad avere classe in amore, godendosi dolci momenti insieme al partner. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 19 febbraio.

Previsioni astrologiche di venerdì 19/02 segno per segno

Ariete: sarà una giornata piuttosto piacevole da vivere per voi nativi del segno, merito anche di questa configurazione astrale, ma con qualche compromesso.

In amore sarete molto romantici, ma dovrete anche essere onesti con il partner sotto certi aspetti, dunque non nascondetegli nulla. Se foste single sappiate che i problemi sono fatti per essere risolti. Settore professionale discreto, con risultati che non avranno nulla da invidiare rispetto ai colleghi. Voto - 7,5

Toro: guardatevi intorno in questa giornata, perché secondo l'oroscopo potreste trovare la persona che fa al caso vostro. Se avete una relazione stabile amerete il partner come se fosse la prima volta che l'avete incontrato, tutto merito della Luna in congiunzione. Attenzione però perché da domani potrebbero cambiare le carte in tavola. In ambito lavorativo fidatevi delle vostre capacità. Voto - 7+

Gemelli: sarete piuttosto stuzzicanti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 19 febbraio.

In amore Venere continuerà a darvi sostegno, e verso sera arriverà anche la Luna a darvi una mano. Se foste single non ci sarà momento migliore per voi che stare con chi vi piace. Per quanto riguarda il lavoro potreste provare a permettervi qualche rischio. Voto - 8

Cancro: non avrete più voglia di arrabbiarvi e di prendervela con il mondo intero da quando questo cielo ha smesso di andare contro di voi.

Con quest'atteggiamento calmo, potreste ottenere risultati migliori soprattutto in amore, dunque concentratevi sul partner, e su cosa fare per renderlo felice, mentre voi single cercate di capire cosa piace alla vostra potenziale anima gemella. Nel lavoro vedrete che con la giusta organizzazione arriverete lontano. Voto - 7,5

Leone: un atteggiamento positivo potrebbe aiutare per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ciò nonostante non sarà affatto facile con questo cielo così negativo.

In ambito lavorativo ci sono più bassi che alti, e se non ci saranno i presupposti per reagire, forse dovreste considerare l'idea di cambiare strada. Qualche piccolo miglioramento in amore verso sera, quando la Luna sarà in una posizione più felice, utile per provare a chiarire come stanno le cose, con il partner, o col la persona che vi piace. Voto - 5

Vergine: oroscopo del 19 febbraio dove dimostrerete di avere classe, stile, soprattutto in amore, grazie ad un cielo molto valido per mettervi in mostra, soprattutto voi single. Se invece siete già impegnati, dovrete "accontentarvi" del partner, godendovi momenti intimi e molto dolci. Per quanto riguarda il lavoro se avete intenzione di approcciarvi ad una nuova strada, potrebbero esserci delle novità.

Voto - 8+

Bilancia: situazione stabile dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda i sentimenti la posizione delle stelle non sarà così male, e la vostra relazione di coppia sarà piuttosto tranquilla. Se foste single potreste ricevere qualche proposta da tenere in considerazione, anche perché la Luna già verso sera vi assisterà. In ambito lavorativo con Giove e Mercurio dalla vostra parte, sarete in grado di utilizzare le giuste parole per convincere i vostri colleghi. Voto - 7,5

Scorpione: situazione altalenante con questa Luna a tratti favorevole, ma dovrete tenere in conto anche di questo cielo in generale non così grandioso. Per quanto riguarda i sentimenti per voi single sarà molto difficile manifestare i propri sentimenti, soprattutto se foste nati nella prima decade.

Se avete una relazione stabile, questo non sarà sicuramente il momento di toccare certi argomenti. In ambito lavorativo la distrazione è vostra nemica, e voi dovrete mantenere alta la concentrazione. Voto - 5,5

Sagittario: sfera sentimentale in lieve calo nel prossimo periodo, colpa della Luna che per un po’ diventa opposta. In amore meglio andare sul sicuro con il partner, senza sbilanciarsi su argomenti difficili. Se foste single non vi lascerete coinvolgere più di tanto. Bene invece nel settore professionale, dove sarete pieni di idee e di energie a sufficienza da svolgere tutto il necessario. Voto - 7

Capricorno: forti della Luna e di Marte in buon aspetto, l'oroscopo della giornata di venerdì 18 febbraio si rivelerà ottimo sotto diversi punti di vista.

In amore ci sarà un'ottima affinità di coppia, in particolare per i nati alla fine del segno. Se foste single sarete pronti all’arrembaggio dei cuori di tutti. Per quanto riguarda il lavoro farete dei passi in avanti. Le energie ci saranno, così come la forza di volontà, e rimarrete soddisfatti dei risultati. Voto - 8-

Acquario: situazione un po’ caotica dal punto di vista sentimentale, ma che sta per concludersi fortunatamente. La Luna infatti tornerà favorevole verso sera, e allora sarete pronti a riprendere in mano la vostra relazione di coppia. Se foste single non sarà una giornata grandiosa per trovare l'amore. In ambito lavorativo non ci saranno grandi cambiamenti, ma i buoni risultati non mancheranno. Voto - 7+

Pesci: questo periodo vi sta dando discrete soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Secondo l'oroscopo, però adesso è il momento di preservare quanto di buono avete fatto, considerato che la Luna sarà contro di voi già a partire dalla sera. Se foste single siete ancora in tempo per farvi avanti. In ambito lavorativo i vostri progetti sono in buona fase di sviluppo, dunque non fermatevi. Voto - 7,5