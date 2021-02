L'Oroscopo di lunedì 22 febbraio rivelerà l'andamento giornaliero di tutti i segni zodiacali. Per avere un quadro chiaro, sarà necessario osservare il posizionamento planetario all'interno della mappa celeste di domani. In particolare:

Sole e Nettuno saranno in Pesci

Mercurio, Venere, Giove e Saturno si troveranno in Acquario

Luna sarà in Gemelli

Marte e Urano rimarranno in Toro

Plutone sarà in Capricorno

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo di domani.

Oroscopo di lunedì 22 febbraio: Toro alla prova, stabilità per Gemelli

Ariete: finalmente, dopo qualche momento di difficoltà, potrete ritrovare il vostro coraggio.

Non vedrete l'ora di mettervi alla prova e non permetterete a nessuno di rubarvi il vostro momento speciale. Le distrazioni verranno messe al bando, ma non potrete chiudere il cuore all'amore. Sarete sempre disponibili per il partner, anche se questo significherà diminuire le vostre probabilità di successo.

Toro: la vita in famiglia vi metterà alla prova. Farete fatica a interagire con tutti, perché non riuscirete a capire i diversi punti di vista. Non amerete le critiche, neanche quelle costruttive. Vorrete avere tempo per imparare e per vivere nuove esperienze, ma la fortuna potrebbe essere contro di voi. L'oroscopo di domani consiglia di rimanere con i piedi ancorati a terra e di sfruttare la meglio le vostre capacità.

Gemelli: cercherete di relazionarvi al meglio con il partner, ma non ci saranno grandi sviluppi.

La situazione rimarrà abbastanza statica anche dal punto di vista lavorativo. Dovrete trovare il modo per dare inizio a progetti che animino il vostro cuore. Sarà una ricerca complessa, basata sulle emozioni e sulla vostra voglia di fare. La famiglia costituirà un punto di riferimento fondamentale e insostituibile.

Cancro: cercherete il bello anche nelle piccole cose.

Nonostante un inizio di giornata un po' sottotono, potrete rifarvi con il passare delle ore. La malinconia verrà scacciata dalle risate e dalla compagnia dei vostri amici. Sarete un po' tormentati dal punto di vista romantico, ma proverete, in ogni caso, a risolvere la situazione. Ci vorrà del tempo affinché i vostri veri sentimenti vengano alla luce.

Previsioni astrali di domani 22 febbraio: Bilancia romantica, Scorpione intraprendente

Leone: avrete qualche piccola difficoltà nell'esprimere le vostre emozioni. Non vorrete affidare il cuore a chi, nel giro di poco tempo, potrebbe distruggerlo. Verrete messi di fronti a decisioni importanti, che gli altri potrebbero non condividere. Se vi prenderete la responsabilità delle vostre azioni, riuscirete ad avere un controllo più ferreo sulla quotidianità e sugli impegni da portare a termine.

Vergine: tenderete a procrastinare perché vorrete un po' di tempo da dedicare a voi stessi. Non sarete contenti della situazione domestica e proverete a chiedere una maggiore collaborazione. Il partner avrà un comportamento poco comprensibile ai vostri occhi e vi farà promesse che non manterrà.

Sarà il momento giusto per rivedere alcuni aspetti della vostra vita e per decidere come gestire le difficoltà.

Bilancia: vorrete trascorrere una giornata all'insegna del romanticismo e della dolcezza, ma il partner sarà troppo preso dal suo lavoro. Stufi di essere messi da parte, vi verrà l'istinto di gettarvi tra le braccia di un'altra persona. Attenzione a quello che farete perché le conseguenze potrebbero essere gravi. L'oroscopo consiglia di non agire d'istinto e di riflettere molto bene sulle situazioni che vivrete.

Scorpione: la vostra intraprendenza verrà premiata, soprattutto in ambito lavorativo. Saprete riprendere la vostra rivincita, ma attenzione a non esagerare con l'entusiasmo. Se continuerete ad impegnarvi e a seguire i vostri sogni, avrete un'arma in più nel vostro arsenale.

In amore, ci saranno alti e bassi a causa di un momentaneo distaccamento dal partner. Avrete bisogno di un po' di tempo per capire come stanno realmente le cose.

Previsioni astrologiche del 22 febbraio: Sagittario confuso, Capricorno litigioso

Sagittario: avrete la sensazione di essere catapultati in una realtà parallela. Non sarà un inizio di settimana facile, ma non vi arrenderete. Sfrutterete tutte le vostre armi per trarre qualcosa di buono. L'oroscopo di domani suggerisce di non temere i sentimenti negativi, perché saranno proprio loro la vostra forza. Potrete usare la rabbia, l'invidia e la tristezza per stimolare il vostro carattere.

Capricorno: sarete un po' litigiosi nei confronti della persona amata. Coglierete ogni occasione per andargli contro e per dire la vostra.

Non sarà questione di prepotenza, ma di insicurezza. Avrete bisogno di guardarvi dentro e di far uscire le emozioni in modo diverso. Non dovrete avere paura di affrontare questa parte di voi con parenti e amici perché, sicuramente, sapranno darvi i consigli giusti.

Acquario: con le vostre parole, ferirete una persona che vi sta molto a cuore. Avrete un atteggiamento errato, che potrebbe spazientire il vostro interlocutore. Saper chiedere scusa sarà una dote indispensabile in questa situazione. Forse, non vi sentirete totalmente a vostro agio, ma dopo averlo fatto sarete molto più fieri di voi stessi. La situazione lavorativa rimarrà stabile, senza cambiamenti significativi.

Pesci: non reagirete molto bene davanti alle difficoltà. Preferirete chiudervi nel guscio e attendere che la situazione si risolva da sola.

Questa reazione sarà legata principalmente all'eccessiva stanchezza che accompagnerà questo lunedì. L'oroscopo consiglia di provare a ricaricare le batterie perché, per alcune questioni, non potrete avere una seconda possibilità. Il partner vi darà forza.