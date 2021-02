L'oroscopo della giornata di sabato 6 febbraio prevede una grande voglia di riscatto per i nativi del Leone, che con la Luna favorevole dal segno del Sagittario sarà messo alla prova e potrebbe avere qualche possibilità in amore, mentre l' Ariete godrà di un forte fascino grazie a questo cielo stellato. Situazione sentimentale buona per i nativi del Cancro, anche se una spintarella potrebbe fare comodo, mentre il Capricorno non dovrà sottovalutare le amicizie. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 6 febbraio.

Previsioni oroscopo sabato 6 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: recuperate punti da quando il cielo è così stellato.

Secondo l'oroscopo di sabato, la Luna sarà favorevole dal segno amico del Sagittario, e in amore sarà una giornata intrigante, piena di fascino e collaborazione con il partner. Se siete single, una ventata d'aria fresca vi permetterà di godere meglio della vostra vita quotidiana. Nel lavoro con Giove e Mercurio favorevoli saprete agire sicuramente nel migliore dei modi con i vostri incarichi. Voto - 8,5

Toro: i pianeti vi stanno dando tanto filo da torcere nell'ultimo periodo. In questa giornata la Luna smetterà di tormentarvi, ma ciò non vorrà dire che la situazione tenderà a migliorare. In amore state alla larga da argomenti che potrebbero solo causare litigi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single forse sarebbe meglio prendersi una pausa di riflessione.

Nel lavoro le novità saranno attese, ma attenzione all'atteggiamento che potrebbe essere quello sbagliato. Voto - 6

Gemelli: con la Luna in opposizione meglio non desiderare o chiedere l'impossibile secondo l'oroscopo della giornata di sabato 6 febbraio, soprattutto voi single. Se avete una relazione stabile gestite al meglio l'interazione con la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro gli impegni da svolgere saranno tanti, e il tempo per riposarsi poco, ma con un po’ d'impegno ce la farete di sicuro. Voto - 7

Cancro: inizio di fine settimana tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Non avrete più il supporto della Luna, ma questa giornata si rivelerà comunque buona in amore, grazie ad un affiatamento di coppia piuttosto stabile, anche se una piccola spinta non guasterebbe.

Se siete single non sottovalutate i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti procederanno bene, e sarete pronti a fare un passo in avanti. Voto - 7,5

Leone: oroscopo del 6 febbraio che vedrà la Luna a vostro favore, rendendovi un po’ più ottimisti. Nel lavoro dunque cercherete di vedere le cose dal lato positivo, partendo proprio dai pregi per provare a fare qualcosa di buono. Poco male in amore, anche se sarete messi alla prova per dimostrare quanto la vostra relazione sia sana al momento. Se siete single meglio non avere aspettative troppo alte per il momento. Voto - 6+

Vergine: periodo in calo a causa della Luna negativa per questo fine settimana. Venere questa volta non potrà darvi una mano, dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale meglio non essere troppo insistenti.

I single farebbero bene a non isolarsi. Nel lavoro riuscirete a rispettare le vostre scadenze all'ultimo minuto. Cercate di essere più precisi nei vostri lavori. Voto - 6,5

Bilancia: la necessità di dare e ricevere affetto sarà forte in questo periodo secondo l'oroscopo. Con questo cielo così favorevole, la presenza del partner si rivelerà quasi necessaria per voi nativi del segno, per far crescere soprattutto l'amore che provate per la vostra anima gemella. Se siete single nuovi sentimenti affioreranno nel vostro cuore, in particolare i nati nella seconda decade. Nel lavoro ci sarà una gran voglia di riscatto, di dimostrare ai vostri colleghi di essere i più adatti per quel che fate. Voto - 8,5

Scorpione: la Luna se ne va e finiscono le gioie della vita per i nativi del segno, considerato questo cielo così annuvolato.

In amore trovare la giusta armonia con il partner non sarà facile, ma cercherete di provarci comunque. Dopotutto, sapete benissimo quanto vi amate, e che gli ostacoli sono fatti per essere superati. Se siete single prima o poi verrà il vostro momento. In ambito lavorativo potrebbero essere i requisiti adatti per vivere una giornata produttiva. Voto - 6+

Sagittario: se siete single e siete coinvolti in una potenziale storia d'amore, in questo periodo potrebbe diventare più profonda, grazie non solo a Venere favorevole, ma anche alla Luna in congiunzione. Se avete una relazione stabile non vi farete problemi a regalare tutto il vostro amore al partner. Nel lavoro potreste aspettarvi nuove proposte o nuove opportunità da cogliere al volo. Voto - 8,5

Capricorno: sarò un sabato discreto per i nativi del segno.

L'unico astro a influenzare la vostra giornata sarà Marte dal segno del Toro, che per quanto riguarda il lavoro vi darà quella spinta necessaria per svolgere bene i vostri compiti. In amore voi single fareste bene a non sottovalutare le amicizie. Se avete una relazione stabile riuscirete a concentrarvi per bene sulla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Acquario: sfera sentimentale ottima in questo inizio di fine settimana secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi permetteranno di godere di un’intesa di coppia ottimale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single l'amore potrebbe venire a cercarvi. In ambito lavorativo il percorso che vorrete intraprendere è chiaro per voi e non avrete dubbi.

Voto - 8,5

Pesci: fine settimana che inizierà con qualche piccolo inconveniente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna infatti si troverà in posizione sfavorevole e in amore qualche piccolo battibecco sarà dietro l'angolo. Se siete single potreste essere un po’ perplessi su una persona in particolare. In ambito lavorativo fortunatamente le energie non mancheranno e porterete avanti velocemente i vostri lavori. Voto - 7-