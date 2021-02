Cosa riservano gli astri per ciascun segno zodiacale nell’Oroscopo di venerdì 19 febbraio 2021? Avremo un cielo interessante con il primo quarto lunare e l’astro argentato che farà i bagagli per slittare nella casa dei Gemelli. In vista del weekend, c'è chi sarà indaffarato con il lavoro o con le faccende domestiche. Amore, soldi, fortuna, famiglia approfondiamo ogni cosa attraverso le previsioni stellari e relativa classifica giornaliera.

Oroscopo 19 febbraio dei 4 segni meno fortunati della giornata

Sagittario (12° in classifica) - L’oroscopo non vi vede affatto tra i favoriti del giorno, anzi.

Purtroppo dovrete fare i conti con un umore lunatico e un certo imprevisto che rischierà di mandare a monte qualcosa di importante. Una persona vicino a voi sembra star vivendo delle giornate complesse e questo, in un modo o in un altro, sta intaccando anche il vostro equilibrio psichico.

Ariete (11° in classifica) - Da alcuni giorni non ve la passate bene, dentro di voi ribolle un certo risentimento o una preoccupazione. Avrete modo di sfogarvi e di togliere il famoso sassolino dalla scarpa, ma scegliete con prudenza le parole da proferire. In amore o in famiglia il clima risulterà teso.

Leone (10° in classifica) - Dei sentimenti contrastanti potrebbero impedirvi di raggiungere il vostro scopo quotidiano recandovi ulteriore stress. Sarà bene procedere con calma e prudenza altrimenti ad andarci di mezzo sarà la salute.

Ultimamente avete necessità di fuggire in un posto lontano ed esotico, ma presto riuscirete a sistemare quei problemi che vi affliggono.

Capricorno (9° in classifica) - Il vostro, generalmente, è il segno meno fortunato dello zodiaco ma è anche il più forte a reggere certe pressioni. Queste 24 ore saranno stressanti e piene di faccende da sbrigare, inoltre, chi fa il pendolare oppure si ritroverà a viaggiare, avrà a che fare con un seccante imprevisto.

Previsioni astrali del 19 febbraio 2021: i segni stabili del giorno

Scorpione (8° in classifica) - Dopo un avvio della settimana sottotono, la musica cambierà. In queste 24 ore, grazie al transito lunare in Gemelli, otterrete una gradita ripresa e un certo conflitto potrà essere sistemato e lasciato alle spalle.

Cancro (7° in classifica) - Giornata stabile, ma con qualche punta di nervosismo.

Sarete in attesa di qualcosa che tarda ad arrivare oppure dovrete rivedere dei conti/contratti. Ad ogni modo avrete la mente lucida e risolutiva. Chi è in coppia sta per veder germogliare dei progetti, destinati ad arricchire la relazione. Prendetevi più cura del vostro organismo, le stelle vedono che vi state trascurando troppo.

Pesci (6° in classifica) - In ogni cosa occorre perseveranza e pazienza. Niente si ottiene dall’oggi al domani, solo il duro lavoro porta ad ottenere dei risultati concreti. In questo venerdì sarete forti e potrete fare affidamento su una persona a voi cara. In famiglia, chi ha dei figli piccoli o dei nipotini, si ritroverà a darli una mano in una certa faccenda.

Vergine (5° in classifica) - Sarete in cerca di qualcosa, forse un’idea, una nuova passione o un progetto che vi invogli a mettere il piede fuori dal letto ogni mattina.

È un inverno duro questo che state vivendo, ma le previsioni astrologiche si presentano vantaggiose specie in questa giornata. Il vostro impegno sarà presto premiato e notato, inoltre non dovrete precludervi niente. In famiglia sarà bene cercare di ascoltare con attenzione ciò che si dirà.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati del giorno

Toro (4° in classifica) - Andrà tutto a gonfie vele e lo afferma l’oroscopo del 19 febbraio. Tutti i nodi verranno al pettine ed ogni incomprensione sarà appianata. L’uscita della Luna dal vostro domicilio vi libererà dalle tensioni passate e finalmente tornerete a dormire serenamente. Sarete più aperti e indulgenti, mentre, coloro che hanno un’attività in proprio, prossimamente potrebbero dover fare una scelta epocale.

Acquario (3° in classifica) - Ripenserete a qualcosa riguardante i tempi andati e potreste anche incrociare una persona che non vedevate da molto. In linea di massima prospetta una fortunata giornata, chi uscirà incontrerà qualcuno/a di interessante e per alcuni non sarà da escludersi l’esplosione della passione. Nel lavoro stanno per verificarsi dei cambiamenti, destinati a incidere anche su di voi: occhi aperti!

Gemelli (2° in classifica) - I single e coloro che hanno chiuso una storia da poco, potrebbero trascorrere una giornata ad alto tasso di successo per quanto riguardano le conquiste. C’è chi si recherà a fare la spesa e chi si occuperà delle faccende domestiche, ma qualcuno avrà modo di eccellere nel lavoro/studio. Bene la relazione di coppia.

Preparatevi a trascorrere un vivace weekend.

Bilancia (1° in classifica) - L’oroscopo vi vedrà alle prese con i vostri pensieri e il vostro corpo, forse andrete dal parrucchiere oppure vi concederete un trattamento estetico. Vi farete meno problemi e anche quella solita sofferenza scemerà via. Non vedrete l’ora che arrivi la primavera, siete stanchi dell’inverno e della pioggia. Sorrisi d’amore per chi si ama, ma i single avranno comunque delle buone occasioni.