L'oroscopo del fine settimana del 20 e 21 febbraio prevede un periodo strepitoso per i nativi sotto il segno dell'Acquario, che oltre a Venere, Giove e Mercurio in congiunzione, potranno contare sulla Luna in trigono dal segno dei Gemelli, mentre per il Sagittario potrebbe esserci un po’ di tensione in amore. Lo Scorpione potrebbe aver bisogno di maggior spazio, mentre il Leone potrà contare su un pizzico di complicità in più in amore.

Di seguito approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend, dal 20 al 21 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: fine settimana nel complesso piacevole per i nativi del segno.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, non sarà difficile far esplodere di passione la vostra storia d'amore. In ambito lavorativo un pizzico di creatività in più potrebbe servirvi per completare un incarico. Voto - 8,5

Toro: oroscopo del fine settimana un po’ anonimo per voi nativi del segno, considerato questo cielo piuttosto cupo. In amore meglio non correre troppo con il partner, oppure con una nuova conoscenza. Nel lavoro i vostri progetti vanno avanti con troppa lentezza, e sarà necessaria una spinta. Voto - 6

Gemelli: la voglia di tornare a casa solamente per il gusto di vedere il partner e lasciarsi andare all'amore sarà notevole, grazie alla Luna in congiunzione, insieme a una dolce Venere in trigono dal segno dell'Acquario. Per quanto riguarda il lavoro saprete svolgere le vostre mansioni con impegno ed entusiasmo, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 9

Cancro: l'influenza di Marte sarà positiva per quanto riguarda il lavoro nel prossimo weekend. Gli impegni da svolgere saranno tanti e fortunatamente non vi mancherà né la voglia, né l'energia. In amore avrete abbastanza fascino da riuscire a rendere felice la vostra anima gemella. Voto - 8-

Leone: questa Luna in sestile dal segno dei Gemelli potrebbe riservarvi qualcosa di buono in questo weekend.

In amore il partner potrebbe essere più comprensivo nei vostri confronti, e questo potrebbe essere il momento per cercare di spiegare come stanno le cose. Nel lavoro al momento non avrete grandi aspettative, ma cercherete comunque di non mollare. Voto - 6,5

Vergine: previsioni astrali un po’ rovinate dalla Luna in quadratura, che nell'ultimo periodo non vi ha lasciato in pace.

In amore cercate di non fare nulla che non possa far piacere al partner, cercando dunque di preservare, almeno per il momento, il vostro rapporto. Nel lavoro invece potreste avere qualche idea interessante per i vostri progetti. Voto - 7-

Bilancia: la configurazione astrale prevede una bella Luna in trigono dal segno dei Gemelli secondo l'oroscopo del fine settimana. Sarà infatti un buon momento per provare ad esprimere con decisione ciò che sentite nel vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro uno scambio aperto di opinioni potrebbe esservi d'aiuto. Voto - 8+

Scorpione: sfera sentimentale solamente sufficiente per i nativi del segno. Per l'amore romantico e puro bisognerà aspettare un po’, per il momento, vorreste solamente un po’ di spazio solo per voi.

In ambito lavorativo porterete avanti le vostre mansioni quasi in maniera svogliata, pur di poter tornare a casa a riposarvi. Voto - 6

Sagittario: settore professionale piuttosto discreto per i nativi del segno in questo fine settimana, grazie anche a risultati incoraggianti. Poco soddisfacente invece la sfera sentimentale, a causa della Luna in opposizione che potrebbe portare un po’ di tensione nel vostro rapporto. Voto - 6,5

Capricorno: periodo piuttosto buono per quanto riguarda il settore professionale, grazie a Marte in buon aspetto. Certo, non ci saranno risultati da primo della classe, ma saranno comunque risultati notevoli. In amore la vostra relazione sarà piuttosto tranquilla, viaggiando su un binario sicuro. Voto - 7,5

Acquario: sarà tutto decisamente sereno e a dir poco strepitoso in questo fine settimana, merito di questo cielo davvero splendente con voi.

La vostra relazione di coppia sarà il ritratto della felicità, e non potrete chiedere di meglio. Nel lavoro i vostri progetti andranno nella direzione giusta, e i risultati che otterrete saranno più che soddisfacenti. Voto - 9

Pesci: questa settimana finirà con tante energie a vostra disposizione per fare ciò che più vi va, merito anche di Marte in buon aspetto, ciò nonostante dovrete fare attenzione a questa Luna in quadratura che in amore potrebbe rappresentare un ostacolo. Nel lavoro invece cercate di dare un valore aggiunto ai vostri progetti, in modo tale da potervi distinguere dai vostri colleghi. Voto - 7-