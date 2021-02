L'oroscopo del mese di marzo prevede il passaggio del pianeta Venere nel segno zodiacale dei Pesci, che avrà modo di esaltare la propria relazione di coppia, così come Scorpione, che riuscirà a recuperare complicità con il partner. Marte, favorevole per il segno della Bilancia, permetterà ai nativi del segno di avere più energie a disposizione, soprattutto in ambito professionale, mentre Sagittario potrebbe non sentirsi spesso al top della forma, anche se i buoni risultati non mancheranno. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per il mese di marzo, per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo marzo 2021, 2ª sestina

Bilancia: purtroppo per voi nativi il mese di marzo si aprirà con qualche difficoltà, considerato che Venere, seppur per poco tempo, si sposterà nel segno dei Pesci.

Dal punto di vista sentimentale potrebbe mancare quella complicità di coppia che nell'ultimo periodo ha caratterizzato il vostro rapporto. La situazione dovrebbe migliorare presto, ma per il momento meglio non essere impulsivi o precipitosi. Se siete single sfruttate questo periodo per "studiare a distanza" la vostra potenziale relazione di coppi, e agite solo se strettamente necessario. Discreto invece il settore professionale, anche se nella seconda parte del mese Mercurio vi volterà le spalle. Non sarà una mancanza così grave, considerato che Marte passerà dalla vostra parte, mentre Giove continuerà a sostenervi. Ciò nonostante, meglio fare un po’ d'attenzione. Voto - 7-

Scorpione: finalmente vedrete nuovamente Venere dalla vostra parte secondo l'oroscopo del mese di marzo.

Tornerete in pista per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto voi cuori solitari, che sfrutterete il vostro fascino per tentare di avvicinarvi alla persona che vi piace, nel modo più romantico possibile. Se avete una relazione stabile, affinché questa funzioni, forse prima dovrete dare delle scuse al partner che, se espresse in maniera abbastanza sincera, vi permetteranno di godere di un mese abbastanza tranquillo.

Per quanto riguarda il lavoro faticherete ancora un po’ per mantenere il passo con le vostre mansioni. Arriverà Mercurio nella seconda parte del mese a sostenervi, ma la strada verso il successo sarà ancora lunga. Voto - 7,5

Sagittario: sfera sentimentale che potrebbe non essere così soddisfacente nel prossimo periodo per voi nativi. Il pianeta Venere si sposterà in quadratura rispetto al segno dei Pesci e la vostra relazione sentimentale potrebbe risentirne di tale movimento astrale.

Non aspettatevi di risolvere i vostri problemi di coppia con facilità. Fortunatamente la situazione dovrebbe migliorare a fine mese, dunque non perdete la speranza. Se siete single meglio prendere con la dovuta calma una potenziale relazione, se non volete vederla "fuggire via". Per quanto riguarda il settore professionale, se volete ottenere delle soddisfazioni dovrete sfruttare le prime due settimane, in quanto successivamente Mercurio smetterà di essere favorevole, portando qualche piccola complicazione o rallentamento sulla vostra tabella di marcia. Nulla di grave, ma potrebbe essere un problema alquanto fastidioso. Sufficiente la salute, considerato che Marte sarà in opposizione e le energie potrebbero non essere al top. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo del mese di marzo che vedrà qualche miglioramento dal punto di vista sentimentale.

Venere, infatti, si troverà in una posizione più felice e l'intesa con il partner sarà decisamente migliore. Ottimo periodo per regalare emozioni e sentimenti anche per voi cuori solitari. Se nel vostro cuore c'è già qualcuno, non vi resta che provarci e farvi avanti. Attenzione alla parte finale di questo mese, perché Venere passerà in quadratura, dunque se dovete fare qualcosa, meglio farla subito. Per quanto riguarda il settore professionale la situazione sarà pressoché stabile. Perderete il supporto di Marte, ma a compensare ci sarà Mercurio in buon aspetto, che vi darà una mano con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale forse non più da 10, ma che comunque vi riserverà non poche soddisfazioni.

In amore non ci sarà più Venere in congiunzione e magari l'intesa di coppia potrebbe calare un po’, ma con un pizzico d'impegno da parte vostra potrete riuscire a far impazzire d'amore la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i cuori solitari, riuscirete ancora a essere romantici e sensibili con la persona che vi piace. Per quanto riguarda il settore professionale Giove continuerà a darvi una mano, mentre Mercurio lascerà il vostro cielo verso metà mese. Con questo quadro astrale potrete ancora permettervi di osare per provare a ottenere buoni risultati e con un pizzico di fortuna potreste anche aspettarvi grandi soddisfazioni. Voto - 8

Pesci: oroscopo del mese di marzo che darà inizio a una primavera scoppiettante per voi nativi, considerato che Venere entrerà nel vostro segno zodiacale.

In fatto di sentimenti avrete modo di esaltare la vostra relazione di coppia e far salire di livello il romanticismo. Insomma, quella marcia in più che nel mese precedente vi è mancata. Molto bene anche per voi cuori solitari, che farete meno fatica a buttarvi in una nuova storia d'amore. Per quanto riguarda il settore professionale, verso la metà del mese arriverà a Mercurio a darvi abbastanza creatività per farci svolgere al meglio i vostri progetti. Ciò nonostante dovrete fare comunque attenzione, perché Marte si troverà in quadratura rispetto al segno dei Gemelli, di conseguenza a volte potrebbero esserci degli imprevisti oppure potreste non essere sempre al top della forma. Nulla di così grave se ogni tanto capita una giornata no, l'importante è fare attenzione e saper gestire la situazione.

Voto - 8