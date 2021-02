L'oroscopo del mese di marzo prevede alcuni cambiamenti nella volta celeste che influenzeranno i dodici segni zodiacali. I nativi Leone potranno contare finalmente su una sfera sentimentale leggermente migliore, considerato che Venere non sarà più opposta, mentre le relazioni sentimentali dei nativi Ariete saranno tutto sommato stabili. Marte si sposterà nel segno dei Gemelli, che sarà particolarmente energico per affrontare al meglio le prossime giornate lavorative, anche se in amore potrebbe aprirsi un periodo di crisi, al contrario Cancro avrà modo di sentirsi particolarmente soddisfatto della propria vita sentimentale.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di marzo per la prima sestina dello zodiaco.

L'oroscopo del mese di marzo, 1^ sestina

Ariete: il mese di marzo non vedrà la stessa quantità d'amore che avete visto nel mese precedente, considerato che Venere si sposterà nel segno zodiacale dei Pesci, ciò nonostante avrete modo comunque di vivere discreti momenti insieme alla vostra anima gemella. Non mancherà la passione e il romanticismo tra voi e la vostra anima gemella, anche se nei momenti dove l'intesa non sembra così alta, fareste meglio a non chiedere troppo. Se foste single provate pure a conoscere nuove persone, o se avete già qualcuno nel vostro cuore, nulla vi vieta di provare a farvi avanti. Discreto anche il settore professionale, con risultati di tutto rispetto con le vostre mansioni, ciò nonostante attenzione alla salute in quanto nel prossimo periodo, considerato che Marte si troverà in quadratura.

Voto - 7,5

Toro: oroscopo del mese di marzo che finalmente vi riserverà qualche emozione e qualche soddisfazione in più, sia in amore che nel lavoro. Venere infatti si troverà in sestile per voi e in fatto di sentimenti piano piano vedrete nuovamente l'intesa di coppia aumentare in particolare per i nati nella seconda decade, e in particolare se la vostra relazione ha già qualche annetto sulle spalle.

Se foste single sfruttate ampiamente questo periodo se siete interessati a conoscere nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio presto sarà in una posizione vantaggiosa, purtroppo però, perderete il supporto di Marte. Poco male, perché a parte qualche giornata dove non sarete al top della forma, avrete sicuramente le risorse necessarie per mettere a segno più di un successo lavorativo.

Voto - 7,5

Gemelli: previsioni astrali non proprio a vostro vantaggio per quanto riguarda la sfera sentimentale. Secondo l'oroscopo, Venere infatti si troverà in quadratura dal segno dei Pesci, e la vostra relazione di coppia, potrebbe non andare come prima. Fortunatamente questo transito sarà breve, perché verso la fine del mese, le cose cambieranno nuovamente, dunque meglio preservare quanto di buono avete fatto finora con il partner, per poi tornare a vivere al meglio in un secondo momento. Se foste single potreste anche provare a conoscere nuove persone, ma per farvi avanti forse è meglio aspettare che questo cielo migliori. Nel frattempo conoscete di più la persona che vi piace, ma soprattutto, siate convincenti. In ambito lavorativo Giove rimarrà dalla vostra parte, mentre Mercurio cambierà segno nella seconda metà del mese.

Continueranno dunque i buoni risultati, ma potrebbe essere necessario più impegno. Molto buona infine la salute, grazie a Marte che entrerà nel vostro cielo. Voto - 7-

Cancro: configurazione astrale che vi permetterà di fare dei passi in avanti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del mese di marzo. Venere infatti tornerà finalmente dalla vostra parte, e la vostra relazione perché di coppia beneficerà di tanta passione e complicità. Dunque, se avete in mente alcune proposte o progetti da fare insieme alla vostra anima gemella, questo potrebbe essere il momento più adatto. Per quanto riguarda i single la primavera sta per arrivare, e voi mostrerete il vostro lato migliore, che possa aiutarvi ad avvicinarvi alla persona che vi piace.

Settore professionale discreto in questo periodo. Nella seconda metà del mese arriverà il sostegno di Mercurio, ciò nonostante dovrete tenere conto che le mansioni da svolgere saranno tante, e non potrete permettervi perdite di tempo. Molto bene la salute, grazie ad un cielo tutto sommato buono. Voto - 8-

Leone: tornerà un po’ d'amore per voi nativi del segno in questo mese di marzo secondo l'oroscopo. Venere infatti non sarà più opposta, e con un po’ di buona volontà da parte vostra recupererete l'intesa di coppia perduta con il partner. Verso la fine del mese inoltre, Venere sarà nel segno dell'Ariete, e sarà in quel momento che dovrete darvi da fare. Se foste single forse potreste avere qualche difficoltà ad amare, magari sarete un po’ impacciati, ma nella seconda parte del mese le cose potrebbero farsi interessanti.

In ambito lavorativo i segnali di ripresa saranno veramente pochi, ma dovrete comunque sfruttarli appieno se volete tornare in pista. Voto - 7-

Vergine: si apre per voi un periodo astrologico, che seppur breve non vi piacerà affatto. Secondo l'oroscopo, arriverà Venere in opposizione per voi, e dal punto di vista sentimentale potrebbe diventare difficile gestire la vostra relazione di coppia. La situazione dovrebbe migliorare un paio di settimane dopo, ma in questo periodo, dovrete prestare molta attenzione, perché sarà facile rovinare il vostro rapporto. Se foste single magari non sarà il periodo più adatto per trovare l'amore, tuttavia potreste anche concentrarvi su altro. Discreto invece il settore professionale, grazie a risultati che non saranno così pessimi.

Attenzione solamente a Mercurio che nella seconda parte del mese sarà in opposizione. Voto - 6,5

L'oroscopo del mese di marzo continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.