L'oroscopo della giornata di giovedì 11 febbraio prevede Venere in buon aspetto per i nativi sotto il segno dei Gemelli, e insieme alla Luna potranno godere di un’intesa di coppia fantastica, mentre i nativi Cancro saranno di buon umore, e con quella voglia di vivere una relazione tranquilla e serena. Nonostante i momenti di incomprensione, Scorpione non si arrenderà pur di rivedere la propria relazione di coppia tornare a splendere, mentre il nervosismo non favorirà affatto i nativi Toro. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 11 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 11 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: una giornata convincente sotto ogni punto di vista, grazie a questo cielo così attento nei vostri confronti.

Venere e la Luna in buon aspetto vi garantiranno forti emozioni nella vostra relazione di coppia, raggiungendo una forte intimità con il partner. Se siete single punterete su quelle cose che vale la pena avere. Per quanto riguarda il lavoro sarete fieri dei risultati che state raggiungendo, ma non per questo deciderete di fermarvi, anzi, darete ancora di più. Voto - 8,5

Toro: previsioni astrali di giovedì purtroppo per voi negative. La Luna in quadratura non sarà proprio gradita, soprattutto in questo periodo dove le cose non vogliono proprio andare per il verso giusto. In amore dunque evitate il nervosismo, perché non vi favorirà affatto, sia se siete impegnati, sia se siete single. In ambito lavorativo non sarete pronti a scendere a compromessi, ma di questo passo non potrete sperare di ottenere ciò che volete.

Voto - 6-

Gemelli: configurazione astrale fantastica per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Con Venere e la Luna in buon aspetto, in amore ci sarà un certo feeling tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single sarà un buon momento per riuscire a dare una buona impressione di voi.

Nel lavoro sarete abbastanza lucidi da riuscire ad imporre le vostre idee. Voto - 9-

Cancro: un cielo tutto sommato discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Non avrete astri favorevoli, ma neanche negativi, ciò nonostante avrete un certo buon umore che vi permetterà in amore di godere di una relazione abbastanza serena. Se siete single per il momento prendete la vita così com'è, senza troppe ambiziosi.

In ambito lavorativo Marte vi renderà abbastanza coraggiosi da provare ad imbarcarvi in mansioni per voi particolari. Voto - 7+

Leone: una giornata ahimè poco convincente secondo l'oroscopo, tutta colpa di tutti questi pianeti che proprio non vogliono darvi tregua. In amore infatti vorreste cercare di riparare alcuni errori, ma il rischio di complicare ulteriormente la situazione è alto. Se siete single l'amore non vi manca, ma sarà difficile per voi comunicarlo. Nel lavoro ci sono alcune situazioni che proprio non vorranno sbloccarsi, e questo per voi sarà piuttosto frustante. Voto - 5

Vergine: periodo tutto sommato tranquillo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale sarete piuttosto amorevoli con il partner, anche se il tempo a disposizione per lasciare spazio ai sentimenti non sarà tanto.

Se siete single la vostra carica erotica sarà abbastanza convincente. Nel lavoro sarà una giornata prosperosa, da sfruttare appieno per ottenere buoni risultati. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo della giornata di giovedì 11 febbraio che vedrà la Luna in buon aspetto, assieme ad astri come Venere e Giove. Dal punto di vista sentimentale dunque potrete godervi serenamente la vostra relazione di coppia, senza pensare a problemi di alcun tipo. Se siete single sarà un periodo piuttosto favorevole per stringere nuove amicizie. Nel lavoro avrete una grande fiducia nelle vostre capacità, al punto da non fermarvi dinanzi nessun ostacolo. Voto - 8,5

Scorpione: questo cielo sicuramente non vi soddisfa al momento secondo l'oroscopo. Ciò nonostante voi non vi darete per vinti, e continuerete a lottare pur di riuscire ad ottenere qualche risultato, soprattutto in ambito professionale.

In amore la situazione potrebbe migliorare presto per voi e per la vostra anima gemella, dunque attenzione a non fare nulla di avventato. Se siete single prendetevi più cura di voi stessi. Voto - 6+

Sagittario: configurazione astrale molto soddisfacente per voi nativi del segno in questa giornata. In amore questa Venere particolarmente attiva terrà in alto l'intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single i rapporti più stretti avranno un grande impatto sulla vostra vita quotidiana. Nel lavoro gli imprevisti vanno risolti e voi sarete molto abili in questo. Voto - 8

Capricorno: gli impegni quotidiani potrebbero rendervi un po’ impulsivi dal punto di vista emotivo, dunque attenzione a come vi comporterete con la vostra anima gemella.

Se siete single questo periodo sembra piuttosto equilibrato, ma attenzione sempre a gestire pensieri e rapporti. Nel lavoro con Marte al vostro fianco sarete piuttosto intraprendenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7

Acquario: previsioni astrali dove non avrete nulla da invidiare in confronto ad altri segni zodiacali, con la Luna e Venere che in amore vi permetteranno di far risplendere il vostro rapporto. Se siete single cercate di sviluppare un certo feeling con la persona che vi piace e vedrete che presto tutto andrà per il meglio. Nel lavoro vi sentirete in forma e con Giove e Mercurio favorevoli le prestazioni al top sono praticamente assicurate. Voto - 9

Pesci: periodo tutto sommato buono per i sentimenti secondo l'oroscopo di giovedì.

Forse l'umore non sarà dei migliori ma vedrete che qualche soddisfazione di sicuro arriverà. Se siete single aspettate che la Luna sia nel segno prima di abbandonarvi al romanticismo più sfrenato. In ambito lavorativo con la giusta concentrazione le vostre mosse porteranno ad un traguardo concreto. Voto - 7,5