L'Oroscopo di domani 26 febbraio svela un transito sicuramente di un certo interesse in ambito dell'Astrologia. Curiosi di sapere qual è? Bene, questo venerdì a tenere banco sarà certamente il passaggio della Luna in Vergine. A rendere complicata la giornata ci penserà invece Marte, nel frangente in pessima quadratura alla predetta Luna. Detto ciò, passiamo pure a dare a Cesare quel che è di Cesare iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività messo in conto a questa parte della settimana. Ricordiamo che ad essere analizzati quest'oggi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Curiosi di sapere a chi toccherà quest'oggi la palma d'oro della fortuna? Parlando di belle opportunità da sfruttare, con riferimento ai sei segni sotto analisi in questa sede, in primo piano oltre alla scontata Vergine spiccano due segni: uno di Fuoco ed è l'Ariete e l'altro è di Acqua ed è rappresentato dal Cancro.

Passiamo pure a decantare in dettaglio le previsioni astrologiche del 26 febbraio, segno per segno, analizzando gli aspetti della quotidianità legati all'amore nonché al lavoro.

Previsioni zodiacali 26 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 26 febbraio al segno dell'Ariete indica che partirà benissimo questo vostro venerdì di fine settimana, quindi oltre ogni più rosea aspettativa. In amore, le stelle vi aiuteranno a preparare dei progetti per la casa o per la famiglia: perché da adesso è arrivato il momento di concretizzarli!

Tirate fuori dai cassetti le carte su cui avete scritto da tempo i vostri desideri e cominciate a parlare con il partner per poterli realizzare. Single, in questo momento ci sono diversi pianeti pronti ad aiutarvi, tra cui una bellissima e potente Luna, presente in Leone fino a fine pomeriggio. Sappiamo che siete persone libere e curiose, e ogni occasione per voi è buona per accumulare nuove esperienze di vita.

Anche questo venerdì avrete la possibilità di sperimentare. Nel lavoro invece, aspettatevi dei miglioramenti generali o un ampliamento del giro d'affari. Preziosi consolidamenti di situazioni già molto favorevoli non mancheranno per quanti di voi hanno un'attività. Un'importante rivincita personale.

Toro: ★★. Le previsioni astrologiche di venerdì mettono in risalto il fatto che questo fine settimana partirà all'insegna del malessere interiore.

Le stelle hanno messo in conto un periodo segnato con il pessimo "ko", purtroppo. In amore, se ci tenete al vostro rapporto, sforzatevi di recuperare una visione lucida dei problemi o finirete per trovarvi soli, in guerra contro fantasmi dispettosi ma invisibili. Così, insofferenti e mai soddisfatti, troverete davvero difficile capire cosa fare e come rimediare alle varie vicissitudini del momento. Single, vi sentirete un po' fiacchi e spossati per le influenze di Venere in quadratura a Marte: sarà scarsa la capacità di propensione con un'esigua disponibilità al dialogo. Chiarite con calma che cosa non va in ambito familiare dando risposte soprattutto a coloro che dovessero chiederlo. Fatelo, prima che qualcuno se la prenda per il vostro comportamento inspiegabilmente silenzioso.

Nel lavoro, mente e corpo non saranno in sintonia. Sarete distanti da tutto e da tutti; la routine vi sta venendo a noia e avrete voglia di fare qualcosa di diverso.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo venerdì sarà sufficientemente buono per voi del segno. Forse avrete delle risposte che stavate aspettando da tempo e questo potrebbe essere già un punto a vostro favore. Cercate di dare un nuovo slancio al rapporto di coppia, sapendo che qualcosa di importante potrebbe accadere, forse anche l'inaspettato... L'amore intanto andrà abbastanza a gonfie vele in questo: in questo periodo sarete molto propensi a distribuire coccole e tenerezze al vostro partner, così, grazie alla Luna, la vostra relazione di coppia si rivelerà più solida del previsto e piena di positività.

Single, la vitalità si manterrà buona e le energie saranno sufficienti, tuttavia in qualche caso potreste sentirvi psicologicamente poco portati all'impegno strettamente fisico. Così come la serenità in famiglia: in massima parte dipenderà solo dal vostro comportamento, quindi impegnatevi di più. Nel lavoro, terminata la fase difficile da adesso inizierete a vedere la fine del tunnel. Vi sentirete decisamente più leggeri ed anche molto più disponibili a collaborare.

Oroscopo e stelle di venerdì 26 febbraio

Cancro: ★★★★★. Giornata valutata sicuramente al top. La vita amorosa e soprattutto quella erotica saranno pronte a regalare momenti indimenticabili con il partner di sempre, oppure (chissà) anche con uno nuovo. In amore, approfittate del cielo odierno per affrontare e risolvere al meglio faccende private: troverete così le parole giuste da dire al partner.

Mettete pure sul piatto quello che vi fa battere forte il cuore, ma anche ciò che non vi sta bene: parlare in sincerità significa dare ossigeno puro alla coppia. Single, per voi ci saranno (forse) delle nuove occasioni da cogliere al volo: presto o tardi, purché alla fine siano portatrici di qualcosa di duraturo, non come fino ad ora con i soliti fuochi di paglia... Sarete soprattutto sereni e questo stato d'animo vi aiuterà anche ad essere più decisi. Preparatevi a mettere a segno punti importanti per il vostro futuro sentimentale. Nel lavoro, sarà grandissima l'inventiva di questi giorni, il che potrebbe convogliare nuove opportunità nel settore professionale. Sarete abilissimi nel trovare soluzioni.

Leone: ★★★★. Questa parte della settimana si prevede possa essere all’insegna delle normali attività con un venerdì preventivato in gran parte nella norma.

Per vivere con tranquillità e serenità questa giornata dovrete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici. In amore, saprete comunicare benissimo con il corpo e rendere l'interazione con la persona amata una sorta di dolce danza, finalizzata a stare bene insieme. Le stelle in parte vi amano e ve lo vorrebbero dimostrare, magari portando un po' di gioia o di sana allegria nei vecchi come nei nuovi rapporti sentimentali. Riuscirete a mettere da parte eventuali problemi per far emergere nel cuore tutta la passione che nutrite nei confronti del partner. Single, la dolcezza della Luna sarà un invito a lasciarsi andare alle cose più belle della vita. Lasciate che l'amore sia in cima ai vostri pensieri ed alla lista delle vostre priorità, almeno per questo finale di settimana, vedrete che non ve ne pentirete.

Nel lavoro agite con sicurezza, non lasciatevi fermare dai dubbi o dalle incertezze. In questo momento vi sono delle ansie che non hanno proprio alcuna ragione d'essere. Dedicatevi ai vostri progetti: sarete creativi e pieni di entusiasmo.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 26 febbraio, preannuncia l'arrivo di un giorno valutato molto positivamente: sarà davvero un giorno da vivere "alla grande"? Certo che si, ovviamente, visto che la giornata di fine settimana potrà contare sui favori speciali garantiti dalla Luna nel segno. In campo sentimentale quindi, i provvidenziali flussi lunari vi regaleranno un buonissimo equilibrio psicofisico. Quindi aumenterà di certo anche la vostra voglia di tenerezza e di condivisione: tutto andrà a gonfie vele, a patto di saper ben sfruttare ogni momento d'intimità tra voi e il partner.

Molti di voi potrebbero approfittare del momento "sì" per chiarire definitivamente un annoso problema di coppia. Single, gli astri vi guarderanno le spalle e vi assicureranno una giornata scoppiettante in amore. Se siete alla ricerca della vostra anima gemella, potrebbe essere questa la volta buona. A più di qualcuno poi, potrebbero senz'altro sbocciare storie appassionate nuove di zecca. Nel lavoro, per chiudere, l'ottimismo farà un gran balzo in avanti: vi sentirete più distesi e rilassati, pronti a prendere le cose così come verranno. Aumenterà la fiducia in voi stessi ma anche l'ambizione: raggiungere il traguardo desiderato sarà facile come bere un bicchiere d'acqua!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 26 febbraio.