L'Oroscopo del 26 febbraio scopre le carte in merito alla giornata di venerdì: il focus è centrato in questa sede sul probabile andamento del quinto giorno della settimana. Tante le novità ma poche le buone notizie su questo fine settimana lavorativo. Alla ribalta delle cronache astrali senz'altro l'ingresso della Luna in Vergine e la quadratura in atto tra Urano e Saturno. Di certo l'Astrologia è pronta a fare la differenza tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, i segni in analisi in questo contesto.

In questo caso, ad avere massima probabilità di andare incontro ad una giornata favorevole saranno in primis gli amici Bilancia e quelli dei Pesci: senz'altro i nativi nei predetti segni sono additati come super-favoriti in campo sentimentale.

Intanto, le previsioni zodiacali di venerdì indica un periodo non troppo favorevole a coloro appartenenti al segno del Sagittario, nel contesto messi in preventivo con il sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 26 febbraio

Bilancia: ★★★★★. Giornata classica, pronta a sfornare occasioni "rinomate" in amore e sul lavoro a tanti di voi nativi. Valutato nelle predizioni di venerdì come fortunato, questa parte della settimana di sicuro lascerà il segno. In amore tante emozioni e molto "movimento". Godrete di momenti positivi: soprattutto quelle coppie che hanno vissuto degli stati critici, potranno vivere una fase di recupero generale.

Intanto, siate più aperti e collaborativi con il partner. Single, per voi solo un pronostico: Cupido busserà alla porta del cuore e qualcuno vi conquisterà. Nel lavoro, sarà un giorno davvero promettente in quanto riuscirete a contare solo sulla vostra forza. Pronti a dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare? In questo caso infatti, sarete talmente presi che non farete caso neppure al tempo che scorrerà in fretta.

Scorpione: ★★★★. Sembra non dover destare troppe preoccupazioni questo vostro giorno di fine settimana. Ovviamente molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo. In amore, se riuscirete ad accettare alcuni ostacoli, ne trarrete senz'altro grossi benefici a lungo termine. Non precipitate nulla, avanzate per tappe in modo da evitate conflitti o inutili diatribe con partner, amici o familiari: siate aperti ai compromessi per poi rilassarvi insieme ai vostri "nemici".

Uscite dalla routine e programmatela questa benedetta vacanza evasiva che state rimuginando in cuor vostro da molto tempo, dai! Vedrete che sarà bellissimo e rilassante... Single, la cosa che più vi piacerà di questa giornata sarà fare delle lunghe passeggiate in compagnia di amici o persone piacevoli, se non altro per ricaricare le pile, sfogarsi o semplicemente per rilassarsi. Nel lavoro infine, è il momento di entrare in azione ampliando le entrate e facendo investimenti oculati. Diciamo che è giunto il tempo di porre le basi per il futuro, così come lo avete sempre sognato.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di venerdì 26 febbraio al Sagittario indica una giornata improntata quasi completamente all'impegnativo "sottotono". Saturno si troverà sotto pessima quadratura da Urano, per cui risulterà difficile agire con serenità.

In campo sentimentale sarete piuttosto agitati ma sarà comunque un momento buono per eventualmente chiarire situazioni o questioni aperte. Diciamo che a questo punto della vita non potete più sopportare delusioni o incertezze: smascherate chi gioca con il vostro cuore e mettetelo alle strette, ok? In coppia si consiglia tanta calma e nervi saldi: ovviamente il periodo non dovrà essere preso alla lettera, comunque con ascendenti appartenenti alla parte bassa della nostra classifica stelline il livello di guardia dovrà essere massimo, ok? Single, cercate di essere più al naturale possibile, senza fuorviare la realtà. Al bando le indiscrezioni a tutti i costi: se non volete ritrovarvi in qualche pasticcio attendete un altro momento per dare sfogo alla vostra curiosità sulla persona che sapete.

Nel lavoro invece, inutile rimandare questioni importanti, meglio affrontale di petto e risolverle il prima possibile.

Oroscopo e stelle di venerdì 26 febbraio

Capricorno: ★★★★. Giornata di fine settimana valutata in gran parte come tranquilla, sottoposta alla normale gestione dei periodi valutati a quattro stelle. Puntate tutto sul sorriso e sul vostro magnetismo: saranno le scintille capaci di far esplodere la voglia di fare amicizia, di dialogare o semplicemente di farvi stare bene con le persone del vostro ambito. In campo sentimentale, sarete alla ricerca di un equilibrio affettivo che dia stabilità nella vita di relazione: tenetevi pronti a fare anche qualche piccola rinuncia o sacrificio, ne sarete enormemente ripagati in futuro. Comunque sia, cercate di vivere appieno i momenti importanti del periodo, specialmente voi che siete già in coppia: non serve stare sempre a pensare al domani, è molto più importante vivere bene il presente.

Single, tutto bene e godibile a pieno fino a quando i ricordi sono fonte di commozione, quando però vi impediscono di vivere con gioia il presente, allora è meglio darci un taglio (recepito il consiglio, si?). Riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta. Nel lavoro intanto, se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di anticipare i tempi oppure di concludere degli affari molto vantaggiosi.

Acquario: ★★. Una giornata brutta con risvolti anche abbastanza impegnativi? Ebbene probabilmente questo è quanto fatto intendere dalle vostre effemeridi quotidiane. Per qualcuno una certa faccenda, probabilmente di stampo lavorativo, si troverà in contrasto con una questione riguardante il partner o altri familiari: calma!

Per ciò che concerne l'amore, gli astri invitano alla riflessione. Il vostro esasperato realismo su certe questioni emotive potrebbe offendere il vostro partner: cercate di avere tatto in modo da riuscire a raggiungere una certa intesa senza rovinare il clima generale. Single, alcuni tra voi potrebbero prendere in considerazione l’idea di innamorarsi nuovamente. Se avete avuto un passato sofferto, andateci piano e valutate bene! Nel lavoro, sarà tempo di bilanci, sappiatelo. Prima che sia troppo tardi sarà bene che vi sediate ad un tavolino e facciate un resoconto delle spese sostenute nell'ultimo periodo: prima di andare incontro a spiacevoli sorprese forse è opportuno tirare qualche somma, non trovate?

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di venerdì 26 febbraio, prevede davvero molto positivo questo periodo.

Specialmente in alcune situazioni abbastanza importanti, visto soprattutto che sapete bene ciò che volete, nulla vi fermerà nel realizzare le vostre aspirazioni. In merito al settore dell'amore, l'influsso benefico della Luna in Vergine vi accompagnerà nella direzione giusta: assecondate quindi i segnali del fato cercando di godere a pieno quanto di buono sta preparando il cielo per voi ed il vostro partner. Diciamo che l’intesa a due sarà perfetta: sarete uniti dalla voglia di pianificare un fine settimana romantico, tassativamente solo voi e chi amate. Single, questa giornata sarà ricca di buone occasioni e, tra un corteggiamento e l'altro, sarà facile sicuramente trovare la persona che tanto aspettate. Periodo come perfetto per mettere in cantiere qualcosa di importante, sentimentalmente parlando: datevi da fare!

Nel corso della giornata potreste fare degli incontri importanti: non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore o nella testa. Nel lavoro, tutto tranquillo: sfruttate la vostra capacità di saperci fare per fini pratici.

Classifica 26 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa sulla giornata del 26 febbraio porta in primissimo piano l'ingresso della Luna in Vergine. Il magnifico segno di Terra pertanto avrà strada spianata in ambito affettivo/sentimentale, in questo contesto considerato a ragione al primo posto in classifica. In seconda posizione intanto, ottime le presenze di Ariete, Cancro, Bilancia e Pesci, quartetto indicato in giornata stabile e sicuramente molto fortunata. A metà scaletta intanto figurano Gemelli, Leone, Scorpione e Capricorno, alla pari considerati in periodo routinario.

La fine della classifica è rappresentata dal Sagittario, in penultima posizione, mentre a fare da ultima ruota del carro, Toro e Acquario.

Le stelline di venerdì 26 febbraio: