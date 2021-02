L'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 febbraio prevede un periodo piuttosto agitato per i nativi sotto il segno del Toro, ciò nonostante la Luna in congiunzione tra lunedì e martedì potrebbe dare una mano, mentre la Bilancia sarà piuttosto vivace in questo periodo. Pesci riuscirà a superare alcuni ostacoli in amore, mentre le relazioni e le amicizie dei nativi Ariete saranno favorevoli, grazie anche ad una certa affettuosità. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dall'8 al 14 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: la settimana potrebbe iniziare con il piede sbagliato per voi nativi del segno, colpa in parte della Luna in quadratura dal segno del Capricorno.

Fortunatamente per voi, la situazione tenderà a migliorare presto, e in amore non sarà così difficile far tornare il sereno tra voi e il partner. Se siete single chi lo sa, magari questo San Valentino potrebbe riservarvi una piccola sorpresa d'amore. In ambito lavorativo sarete piuttosto indaffarati, ma le energie non mancheranno. Voto - 7,5

Toro: oroscopo della prossima settimana che comincerà bene per voi nativi del segno, con la Luna che sarà favorevole fino a martedì. Sfruttatela soprattutto in amore, per cercare di recuperare l'intesa con il partner, ultimamente bassa. Tuttavia, nelle prossime giornate, cercate di non dare vita ad un periodo agitato. Se siete single la calma è una vostra virtù, sfruttatela, e non prendetevela per ogni cosa che non vi va a genio.

Per quanto riguarda il lavoro potreste non metterci la solita cura di sempre nelle vostre mansioni. Fortunatamente però, le energie non mancheranno grazie a Marte nel vostro segno. Voto - 6,5

Gemelli: attenzione anche a questa settimana. L'oroscopo infatti prevede una Luna a tratti favorevole, in particolare tra mercoledì e giovedì. Ultimamente l'astro argenteo vi sta dando qualche grattacapo, ma in amore a parte questi inconvenienti, la vostra relazione è forte, e dimostrando di saper superare gli ostacoli di ogni giorno, non avrete nulla da temere.

Se siete single dovrete usare la dolcezza se volete convincere la persona che vi piace. In ambito lavorativo gli impegni andranno avanti senza troppi problemi, merito anche di Giove che vi guarda positivo dal segno dell'Acquario. Voto - 7,5

Cancro: i vostri pensieri saranno piuttosto particolari in questo periodo secondo l'oroscopo, soprattutto per voi cuori solitari, ansiosi di poter trovare l'amore.

Ebbene, forse in questo periodo qualcosa potrebbe anche accadere, ma attenti a non prendere fischi per fiaschi. Se avete una relazione stabile forse le prime due giornate non saranno un granché, ma saprete riprendervi fin da subito. Nel lavoro un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire, sintomo che forse una piccola pausa potrebbe starci. Voto - 7,5

Leone: periodo davvero poco favorevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna infatti sarà in opposizione, dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno ancora tensioni e litigi che dovrete riuscire a gestire. Se siete single non aspettatevi il principe azzurro per il momento, per cui prendetevi più cura di voi stessi. Nel lavoro forse avete notato un piccolo rialzo, ma non è ancora sufficiente per i vostri scopi.

Voto - 5

Vergine: tutto tranquillo e sereno nel prossimo periodo per voi nativi del segno in questa settimana. La Luna inoltre vi darà sostegno fino a martedì, dunque sfruttatela per godere al meglio della vostra relazione di coppia, magari se avete qualcosa da proporre al partner, potrebbe essere il momento adatto. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà contraria. Se siete single questo cielo sarà piuttosto stimolante per fare conquiste. Nel lavoro vi sentirete abbastanza coinvolti nel vostro gruppo di lavoro, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8-

Bilancia: questo San Valentino si prospetta molto vivace per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della prossima settimana. Ad eccezione delle giornate di lunedì e martedì, che non saranno un granché, questo periodo sarà grandioso per la vostra vita sentimentale, single oppure no.

Preparatevi dunque ad uscire fuori la vostra parte migliore. Nel lavoro sarete abbastanza attivi e vi darete da fare con le vostre mansioni, cercando di soddisfare le esigenze dei vostri superiori. Voto - 8

Scorpione: dubbi e stress continueranno anche in questa settimana secondo l'oroscopo. Questo periodo suggerisce infatti una pausa dal tutto il resto, cercare di fare mente locale e capire dove potete cercare di migliorare, soprattutto in amore, considerato che la vostra vita sentimentale non è stata il massimo. Per quanto riguarda il lavoro piccoli ostacoli vi attendono, e voi dovrete essere pronti a superarli. Voto - 5

Sagittario: previsioni astrali ottime per voi nativi del segno. Questo periodo si rivelerà positivo dal punto di vista sentimentale, merito anche di Venere in buon aspetto.

Il vostro stato d'animo sarà abbastanza positivo, e vi impegnerete per far felice il partner, o per provare ad avvicinarvi alla persona che vi piace qualora siate single. Attenzione solamente nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Nel lavoro non abbiate tanta fretta di concludere i vostri progetti e se necessario, cercate di limare alcuni dettagli. Voto - 8-

Capricorno: tante energie da spendere nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. La settimana infatti inizierà molto bene con la Luna in congiunzione, assieme a Marte favorevole dal segno del Toro. In amore non prendetevi tante preoccupazioni, e pensate solo a come essere felici insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single vi guarderete intorno con maggior frequenza.

In ambito lavorativo avrete grandi capacità di mettere in pratica le vostre idee, raggiungendo gli obiettivi che vi siete fissati. Voto - 8

Acquario: vi sentirete più amati che mai nel prossimo periodo. La Luna e Venere saranno entrambi dalla vostra parte, in particolare tra le giornate di mercoledì e giovedì, perfette per rendere la vostra relazione di coppia unica, romantica. Se siete single mettete l'abito migliore che avete, e fate trasparire tutto il vostro fascino. Per quanto riguarda il settore professionale concentratevi su quelli che sono i vostri obiettivi, e se necessario fatevi dare una mano. Voto - 8,5

Pesci: particolarmente affettuosi durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. La Luna tornerà a sorridervi, e in amore sarete in grado di risalire la china e tornare a vivere in armonia con il partner.

Se siete single potreste aspettarvi qualcosa di bello durante il fine settimana. Sul fronte lavorativo troverete il metodo più adatto per risolvere alcuni problemi, andando avanti con maggior serenità. Voto - 8+