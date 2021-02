Il segno dello Scorpione nel mese di marzo 2021 vedrà la propria situazione astrologica da molto negativa passare ad una situazione decisamente migliore nel corso di poche settimane. Mercurio ottimale dal 16 marzo sarà accompagnato da un energico Marte, fondamentale per superare le avversità di Giove sfavorevole.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dello Scorpione.

Amore

Mercurio nella costellazione dei Pesci dal 16 marzo sarà una grandissima occasione per voi di poter risanare alcune divergenze di coppia che all'inizio del mese si faranno sentire. Nella prima metà del mese di marzo potreste avere dei litigi, anche se non così importanti come prospettati in un primo momento.

Potreste avere delle incomprensioni dettate dalla mancanza sostanziale di dialogo, che arriverà solamente dalla seconda metà del mese. In particolare, la terza settimana sarà quella in cui si presenteranno occasioni di confronto molto produttive, che valorizzeranno anche la vostra personalità. Il vostro rapporto sarà più tenace contro qualunque gelosia o intemperanza. Per i single il consiglio sarà di agire, di fare incontri che potrebbero nuovamente farvi credere all'amore soprattutto alla luce di una relazione appena conclusa ma che per voi ha significato molto. In famiglia mantenere una sintonia alla base sarà fondamentale per collaborare.

Lavoro

Anche sul fronte lavorativo ci sarà un mese praticamente tagliato a metà dalle circostanze che vedono una quadratura di Mercurio all'inizio del mese molto significativa.

Purtroppo qualche affare potrebbe andare in fumo, qualche collaborazione potrebbe essere nel pieno di una discussione accesa per divergenze di intenti, e non sempre la squadra di lavoro sarà disposta a collaborare adeguatamente. La seconda metà del mese anche in questo caso rappresentare un miglioramento a una situazione di grave stallo professionale.

Soprattutto se lavorate con una cerchia di colleghi, potrete finalmente “respirare” più sintonia e arrivare ai medesimi obiettivi degli altri colleghi. Il consiglio sarà quello di sfruttare questo lasso di tempo definito per poter rafforzare la vostra posizione e guadagnare, ma anche per poter trovare un lavoro che vi assicuri stabilità finanziaria.

Fortuna e salute

Questa situazione astrologica purtroppo vedrà la fortuna avversa al vostro segno, dunque non sempre gli ostacoli di Giove in quadratura potrebbero essere superati, anzi, potreste “trascinarveli” finché le cose riusciranno gradualmente a migliorare. Marte però, essendo in movimento, sarà più produttivo per le vostre energie, che - sommate agli influssi positivi di Mercurio dalla seconda metà del mese - saranno eccellenti non solo per il lavoro, ma anche per poter fare attività fisica senza stancarvi troppo nell'immediato.