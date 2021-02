Venerdì 26 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dai gradi del Leone alla Vergine, mentre il Sole, Nettuno e Venere stazioneranno nel domicilio dei Pesci. Mercurio, Giove e Saturno, invece, permarranno in Acquario, così come Marte assieme a Urano proseguiranno il moto in Toro. In ultimo, il Nodo Lunare continuerà il transito nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Gemelli e Toro.

Sul podio

1° posto Ariete: gratifiche. Nella giornata che precede il weekend i nati sotto il segno dell'Ariete, soprattutto sino al primo pomeriggio, avranno ottime chance di ricevere un'inaspettata gratifica morale nella sfera professionale.

2° posto Sagittario: finanze in risalita. Col passaggio del Luminare notturno in Vergine a metà venerdì il terzo segno di Fuoco potrebbe notare un incremento del proprio bottino economico, e ciò sarà più evidente per coloro che operano alle dipendenze altrui.

3° posto Acquario: serata top. Lo scontro tra i pianeti generazionali, il duetto Marte-Urano in quadratura e la Luna opposta terrà banco sino alle 16 circa, rendendo la giornata professionale meno scorrevole del solito in casa Acquario. Fortunatamente, però, il parterre planetario tenderà ad alleggerirsi con lo sbarco del Luminare notturno in Vergine nelle ore successive, facendo scomparire presumibilmente ansie e preoccupazioni dei nativi in un batter d'occhio.

I mezzani

4° posto Leone: questioni pratiche.

Giornata che potrebbe rivelarsi utile in casa Leone per ultimare alcune pendenze pratiche e burocratiche, in modo da farsi trovare pronti e più liberi con l'avvento del Plenilunio di sabato, che li indurrà a mutare il loro approccio lavorativo.

5° posto Bilancia: sereni. Nel nido domestico questo venerdì parrà rivelarsi un'oasi di tranquillità per il secondo segno d'Aria che, grazie al sostegno di Giove e Saturno nel loro Elemento, riusciranno a dare il giusto valore ad ogni accadimento.

6° posto Scorpione: chiamate. Una gradita vecchia conoscenza, amorosa o amicale, avrà buone possibilità di tornare a farsi viva in queste 24 ore per i nati sotto il segno dello Scorpione, i quali non vedranno l'ora di rivangare i piacevoli ricordi che li legano a questa persona cara.

7° posto Cancro: a testa bassa. Col binomio Sole-Venere sfacciatamente favorevole per le prime due decadi, i nativi potrebbero percepire già dalle prime ore mattutine che, per giungere alle mete prefisse, bisognerà lavorare sodo.

8° posto Capricorno: straniti. Nel luogo professionale qualcosa sembrerà mutare d'improvviso nella seconda parte del venerdì, lasciando perplessi i nati Capricorno. Questi cambiamenti prenderanno, con ogni probabilità, sempre più corpo da sabato e sino a metà marzo, quindi sarebbe bene che i nativi provino ad assimilarli pian piano senza dare di matto.

9° posto Vergine: taciturni. Gli influssi della Luna nel segno saranno meno intensi del solito lasciando campo aperto alla triade opposta Sole-Venere-Nettuno, spingendo i nativi ad assumere un mood taciturno questo venerdì. Ciò, però, avverrà soltanto perché il Luminare vorrà concentrare i suoi raggi benevoli nella giornata di sabato.

Ultime posizioni

10° posto Toro: confusi. Giornata da prendere con le pinze in casa Toro, soprattutto sotto il profilo mentale, a causa di Nettuno d'Acqua in decima dimora che giocherà a nascondino con Mercurio d'Aria rendendo particolarmente confuso il primo segno di Terra.

11° posto Gemelli: maldicenze. A causa di qualche comportamento pregresso, probabilmente male interpretato, i nati Gemelli potrebbero essere vittima di qualche maldicenza sul luogo professionale, alla quale però non dovrebbero dare troppo peso.

12° posto Pesci: stand-by. Venerdì che si rivelerà, c'è da scommetterci, la classica giornata dove sarà bene rallentare il ritmo in vista della Luna Piena di sabato che, nascendo nel segno opposto ed essendo avvalorata da Marte, necessiterà di una mole di energie mentali non indifferente.