L'oroscopo della giornata di giovedì 25 febbraio prevede il pianeta Venere entrare ufficialmente nel segno zodiacale dei Pesci, permettendo ai segni d'acqua di respirare e tornare a splendere in amore, ma non solo, i nativi Leone avranno modo di essere più generosi con il partner, grazie anche alla Luna in congiunzione. Per la Vergine le cose inizieranno a peggiorare in amore, complice questo cielo meno favorevole, mentre non mancheranno emozioni e soddisfazioni per il Capricorno. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 25 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 25 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: giornata piuttosto valida in fatto di sentimenti secondo l'oroscopo.

La Luna in buon aspetto andrà a compensare le mancanze di Venere, ora in una posizione differente, permettendovi comunque di essere abbastanza affiatati con il partner. Se siete single sarete abbastanza carini un po’ con chiunque. In ambito lavorativo non mettetevi fretta, e svolgete le vostre mansioni con cura. Voto - 8

Toro: sfera sentimentale in lieve aumento, ma ancora poco soddisfacente per voi nativi del segno. Se infatti Venere si troverà in buon aspetto da questa giornata, la stessa cosa non si potrà dire della Luna, in quadratura dal segno del Leone. Non preoccupatevi, perché da domani andrà già meglio. Se siete single cercherete di trovare soluzione ad un problema. Nel lavoro un approccio più cauto con le vostre mansioni sarà d'obbligo.

Voto - 6+

Gemelli: belle emozioni che potrebbero venire meno nel prossimo periodo secondo l'oroscopo del 25 febbraio. Venere in quadratura smorzerà il vostro entusiasmo in amore, e dovreste cercare di non causare dispiaceri al partner. Se siete single essere protettivi con chi amate è giusto, ma essere troppo invasivi non sarà una gran cosa. Settore professionale che invece procederà bene, almeno per il prossimo periodo, con risultati soddisfacenti e una buona dose di energie da parte vostra.

Voto - 7-

Cancro: intesa di coppia che finalmente torna ad essere ottimale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Il rapporto con il partner ricomincerà ad essere intenso, e voi non vedrete l'ora di poter continuare a costruire il vostro futuro insieme alla persona che amate. I single saranno ben organizzati in questa giornata.

Settore professionale tutto sommato stabile, attenzione solamente a qualche piccola sbavatura un po’ fastidiosa. Voto - 8-

Leone: configurazione astrale discreta per quanto riguarda la sfera sentimentale, con la Luna in congiunzione che riuscirà a mettervi a vostro agio con la vostra anima gemella, rendendovi più generosi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single vedrete che a poco a poco, amare diventerà più semplice. Settore professionale che ancora richiederà attenzione da parte vostra, poiché i risultati ottenuti non sembrano soddisfarvi. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di giovedì di certo non grandioso per voi nativi del segno, dato che Venere vi ha voltato le spalle. In amore dovrete cavarvela da soli, cercando di non perdere quanto di buono avete fatto con il partner.

Se siete single attenti a non rispondere male a chi vi fa la corte. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete buone energie da sfruttare appieno per provare a portare a casa grandi soddisfazioni. Voto - 7-

Bilancia: cielo piuttosto discreto in questa giornata per voi nativi del segno, con la Luna in sestile dal segno del Leone che porterà un po’ di stabilità nel vostro rapporto. Venere non sarà più così favorevole, dunque dovrete rimboccarvi le maniche qualora vogliate una relazione che funzioni. Se siete single vi preoccuperete abbastanza dei vostri rapporti sociali. Nel lavoro invece continueranno ad arrivare interessanti successi, utili per arricchire il vostro curriculum e sentirvi fieri di voi stessi. Voto - 7,5

Scorpione: questa Venere in trigono dal segno dei Pesci sarà un vero e proprio toccasana per la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 25 febbraio, anche se dovrete guardarvi le spalle da questa Luna in quadratura, fortunatamente negativa ancora per poco.

Se siete single curerete molto bene i rapporti familiari e sociali. Per quanto riguarda il lavoro invece non è certo questo il momento di fare delle scelte ambiziose, non con Giove e Mercurio in quadratura. Meglio aspettare momenti migliori. Voto - 7

Sagittario: previsioni astrali di giovedì così così dal punto di vista sentimentale. La Luna vi darà una mano dal segno del Leone, per mantenere la giusta stabilità nel vostro rapporto, ma Venere in quadratura potrebbe comunque mettervi i bastoni tra le ruote. La vostra audacia dunque non mancherà, ma potreste non ricevere risultati incoraggianti, soprattutto per voi single. Nel lavoro fortunatamente continuerete ad assumere un ruolo di rilievo nella vostra cerchia, grazie ad idee più che valide, accompagnate da un cielo positivo sotto questo punto di vista.

Voto - 7-

Capricorno: oroscopo di giovedì per niente male con Venere in sestile dal segno dei Pesci che riuscirà a rendervi più romantici, più emozionati in fatto di sentimenti, non solo se siete già impegnati, quindi con la vostra anima gemella, ma anche voi single vi dimostrerete dei veri e propri principi azzurri se saprete usare al meglio atteggiamento e fascino. Per quanto riguarda il lavoro qualche soddisfazione arriverà grazie a Marte in trigono dal segno del Toro, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 8+

Acquario: non è più il cielo di qualche giornata fa, bisogna ammetterlo e dovrete accettarlo. Secondo l'oroscopo, non sarà un grosso problema, soprattutto in amore. Una volta che la Luna non sarà più opposta, la vostra relazione sarà più o meno stabile, dovrete solo fare un po’ più d'attenzione.

Per il momento però, meglio non essere troppo assillanti con il partner. Se siete single non fatevi prendere dal panico quando la vostra potenziale anima gemella vi rivolgerà la parola. Molto bene invece in ambito professionale, con risultati ancora sopra la media che non avranno nulla da invidiare rispetto ai vostri colleghi. Voto - 7-

Pesci: la posizione ottima di Venere nel vostro cielo darà una marcia in più alla vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo. Accogliete dunque questo periodo con notevole entusiasmo, e amate il partner con tutto il vostro cuore. Se siete single vivrete emozioni interessanti, da scoprire fino in fondo. Per quanto riguarda il lavoro i buoni risultati arriveranno, anche se mancherà quel valore aggiunto che sarebbe perfetto per rendere unici i vostri progetti.

Voto - 8-