L'Oroscopo e le previsioni di martedì 23 febbraio vedono protagonista il transito della Luna nel Cancro: l'attenzione per tutti sarà incentrata sulla casa e sui rapporti famigliari. La Luna, inoltre, va in ottimo aspetto con il Sole e favorisce la creatività e la tradizione. Nello stesso tempo Mercurio in Acquario vorrebbe, invece, esprimere tutta la sua originalità. Questa è una giornata ottima per il Cancro, ma per la Bilancia e l'Ariete ci sono nuvole in vista. Ecco quali sono le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco.

Previsioni da voto 8 per Toro e Cancro

Ariete - Il voto di questa giornata è 4 e mezzo, ma solo dal punto di vista emotivo-sentimentale.

Dal punto di vista pratico, invece, sarete davvero a mille: sono in arrivo tante idee nuove, in particolare per chi lavora nel campo dell'architettura e delle costruzioni.

Toro - Le previsioni per voi parlano di un'ottima giornata. Sarete tranquilli e rilassati, alcuni di voi avranno voglia di dedicarsi alla cucina per provare ricette nuove e particolarmente sfiziose. Il voto di questa giornata è 8: vivetela al meglio.

Gemelli - Il vostro oroscopo del giorno mette l'accento sulle finanze. Ci sono possibili uscite, ma saprete controllarvi grazie a Mercurio in ottimo aspetto. Tra qualche giorno riprenderete ancora più energia e sarete anche più vitali. Per il voto di oggi intanto accontentatevi di un 6 e mezzo,

Cancro - La Luna transita nel vostro segno e le previsioni parlano di una forte emozione in arrivo.

Non cambierete nulla di decisivo oggi dal punto di vista pratico-lavorativo, ma sicuramente sarà una giornata che vivrete con ottimismo. Il voto per voi è 8.

Giornata faticosa per il Leone

Leone - Ci sarà da faticare su molti fronti. Da un lato, ci sono le questioni pratiche da affrontare con molta attenzione, anche se sono davvero tutte risolvibili.

Dall'altro lato, la Luna vi porterà in una dimensione malinconica e avrete voglia di passare qualche ora solo con voi stessi. Il voto di oggi è 5 e mezzo.

Vergine - Le previsioni per il vostro segno parlano di una giornata da prendere con le pinze e che potrebbe portare qualche incomprensione con uno dei vostri genitori oppure con il capufficio. Il voto della giornata è 6 e mezzo.

Bilancia - Per voi Bilancia non è la giornata giusta per esprimervi da un punto di vista emotivo. Se avete in mente di fare una dichiarazione, ad esempio, non è questo il momento più adatto. Approfittate degli altri pianeti in posizione ottimale, a cominciare da Mercurio: se ne avete la possibilità, uscite nel verde di un parco. Vi farà bene. Il voto di oggi è uno striminzito 6.

Scorpione - Marte in opposizione e Luna super favorevole non possono che mettere l'accento sull'amore e sulla passione. Avete voglia di giocare, di essere intriganti e ci riuscirete. Attenzione, però, a quel Mercurio dispettoso che vi farà volare anche troppo con la fantasia! Il voto di oggi per voi è 9.

Previsioni per martedì: Sagittario ribelle

Sagittario - Le previsioni parlano di una giornata neutra da passare dedicandovi al lavoro o anche allo shopping.

La Luna in Cancro comunica poco con voi, perché vi vorrebbe casalinghi e attenti alle tradizioni, ma voi preferite fuggire. Il voto di oggi è un classico 6 e mezzo.

Capricorno - Nell'aria c'è una piccola tensione con il partner, se siete in coppia, ma non è nulla di grave. Forse avrete l'incombenza di dovervi recare a fare la spesa, di acquistare qualche prodotto per la casa o cose di questo tipo che per voi, sempre concentratissimi solo sul lavoro e sulla carriera, sarebbe una bella novità. Il voto di oggi per voi Capricorno è 8.

Acquario - Il cielo è limpido e le previsioni parlano di una giornata in cui dovreste avere molta cura di voi stessi dal punto di vista fisico. L'ideale sarebbe andare a tagliare i capelli o a fare la tinta oppure una bella pulizia del viso: decidete voi.

Il voto di oggi è 7 e mezzo.

Pesci - La Luna vi dona molta luminosità e vi farà sentire super affascinanti, in buon aspetto con il Sole preannuncia momenti di tenerezza con il partner. Questoa è una buona giornata per voi Pesci e le vostre previsioni possono essere sintetizzate in un bel 9 e mezzo.