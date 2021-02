Questa seconda settimana di febbraio si conclude in maniera vantaggiosa per il Cancro, che può dedicarsi alla cura dell'amore e delle persone amate. Anche gli incontri sono favoriti per il segno e le stelle proteggono le relazioni nascenti. La Bilancia continua ad impegnarsi per raggiungere le proprie ambizioni lavorative, mentre per il Toro è bene prendersi qualche momento di riposo e cercare di ricaricare le energie. Acquario, bene i rapporti con gli altri. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 6 e domenica 7 febbraio 2021, per tutti i segni.

Oroscopo weekend, sabato 6 e domenica 7 febbraio 2021, per tutti i segni

Ariete: quella di sabato 6 febbraio si presagisce come una giornata serena e positiva. È un ottimo momento per quanto riguarda i rapporti con gli altri, sia per quanto riguarda gli affari che per quanto riguarda la sfera privata. Domenica nervosa.

Toro: durante le prossime 48 ore potrebbero esserci delle questioni patrimoniali da risolvere. Le stelle consigliano di sedersi a tavoli con il proprio partner o i familiari e decidere insieme sul da farsi. Alti e bassi per il fisico.

Gemelli: il weekend si rivela l’occasione ideale per staccare un po’ la spina e prendersi un po’ di riposo. L’amore è il grande protagonista di questa giornate anche gli incontri sono favoriti. Bene il fisico.

Cancro: l’oroscopo del weekend lascia presagire un buon recupero fisico per il segno. Tuttavia glia astri raccomandano cautela, meglio non esagerare. Bene l’amore, la sessualità è in crescita e le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo mese.

Leone: l’amore aiuta a recuperare un po’ di buon umore e a lasciarsi alle spalle le agitazioni dei giorni precedenti.

Sfruttate queste 48 ore per recuperare le energie e la voglia di fare, concedendovi un po’ di riposo o dedicandovi ai vostri hobby.

Vergine: durante le giornate di sabato 6 e domenica 7 febbraio 2021 è forte il vostro desiderio di staccare dalla frenesia della routine quotidiana e vivere qualche momento di spensieratezza. Le stelle consigliano di praticare un po’ di yoga o meditazione per ritrovare la pace interiore.

Bilancia: mentre la giornata di sabato sarà ancora incentrata sulle questioni lavorative, domenica il segno può ritagliarsi dei momenti di riposo e di serenità insieme alla famiglia e al partner. Ottima la forma fisica.

Scorpione: basta poco a ritrovare la serenità che nei giorni precedenti è venuta un po’ a mancare. Una serata in compagnia degli amici o della famiglia può ridarci la spensieratezza che state cercando. Ok il lavoro.

Sagittario: non si arresta l’avanzata del segno, determinato più che mai a farsi valere, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. L’amore viene un po’ trascurato, meglio evitare possibile contrasti con il partner.

Capricorno: siete creativi ed intuitivi e questo si rivela una carta a vostro favore, sia nel lavoro che in amore.

Le stelle vi proteggono e vi favoriscono in tutti i campi. Bene il fisico.

Acquario: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate interessanti per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. È un momento di grande energia e vitalità. Ottima la forma fisica.

Pesci: inseguire i propri sogni è stancante. Nelle giornate precedenti avete impiegato voi stessi nella realizzazione di alcuni progetti, ma ora avete bisogno di un po’ di riposo. Ritagliatevi degli attimi di relax e serenità con le persone amate.