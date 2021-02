La prima settimana di febbraio porta Venere nel cielo dell'Acquario, da dove influenzerà quasi tutti gli altri segni. I Gemelli potranno godere al meglio della protezione della stella dell'amore e riscattarsi. Sensuale e romantica inizia per la Bilancia un momento del tutto nuovo, fatto di sentimentalismi, emozioni e nuovi incontri. Meglio lo Scorpione.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 1 a domenica 7 febbraio 2021, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale fino al 7 febbraio 2021 per tutti i segni

Ariete: con Venere in posizione amica il mese di febbraio inizia con forza, vitalità ed energia. La stella dell’amore riaccende la passione e favorisce gli incontri, aiutando a trovare dei chiarimenti anche per quanto riguarda i rapporti familiari e tra fratelli. Lo stress accumulato all’interno della sera della sfera lavorativa potrebbe portare un po’ di nervosismo durante il weekend, nulla che è un po’ di riposo non può sistemare.

Toro: nonostante Venere non sia in opposizione, appare un po’ fredda e pratica almeno durante le giornate iniziali della settimana. Siete molto preso della sfera professionale, dove potrebbero esserci dei nuovi a fare da concordare o delle questioni patrimoniali da rivedere.

Weekend romantico.

Gemelli: Venere arriva e porta l’amore. È il momento ideale per iniziare a parlare di nuovi progetti di coppia, ma anche per avviare nuove conoscenze che durante i mesi futuri potrebbero acquisire sempre maggiore importanza. L’amore stuzzica e vi distrae nel lavoro. Questo potrebbe non passare inosservato e procurarvi qualche problematica.

Cancro: questa prima settimana di febbraio si rivela positiva per il segno che può fare affidamento su un quadro astrale esattamente vantaggioso soprattutto per quanto riguarda la sfera economica e il lavoro. Anche in amore si può recuperare e la sessualità è in crescita. Weekend di riposo.

Leone: l’arrivo di febbraio non porta grandi cambiamenti al segno, per il quale continua un momento sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico per quanto riguarda le questioni proprio pratiche.al contrario è un ottimo momento per parlare di sentimenti, c’è qualche serenità all’interno dei rapporti con gli altri e anche la passione si riaccende.

Vergine: Venere dà una marcia in più al segno durante questa prima settimana di febbraio, favorendolo soprattutto per quanto riguarda gli affari, le trattative e gli accordi bancari. Inoltre è un ottimo momento per coloro i quali lavorano nel campo del marketing e della comunicazione. L’amore ha un ruolo importante, ma non dimenticate di ritagliarvi dei momenti di riposo per recuperare le energie perse.

Bilancia: Venere vi elegge a grandi protagonisti di questa settimana. Resiste al vostro fascino non sarà semplice e nella vostra tela potrebbe cadere più di una vittima. Per quanto riguarda invece la sfera pratica occorre un po’ di attenzione, soprattutto per quanto riguarda le questioni bancarie, gli immobili e gli incassi. Entro il weekend molte situazioni potrebbero cambiare in meglio.

Scorpione: la prima settimana di febbraio inizia maniera positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Sono giornate ricche di energia vitalità e voglia di fare, ideali per praticare dell’attività fisica, ma anche per coloro i quali svolgono sport a livello agonistico. Al contrario in amore potrebbero nascere dei contrasti, causati soprattutto dal vostra eccessiva gelosia. Bene gli affari.

Sagittario: Venere positiva mette sul vostro cammino la persona dei sogni. Liberatevi di ogni preconcetto e abbandonatevi alle emozioni. Creatività ed entusiasmo non mancano e aiutano a stipulare interessanti i progetti in ambito lavorativo. Weekend sereno.

Capricorno: Venere pratica vi tiene per mano lungo la strada del successo e vi aiuta a concludere qualcosa di interessante che potrebbe rivelarsi duratura nel tempo.

Il consiglio delle stelle per il weekend è quello di sedersi a tavolino e fare un bilancio economico, per evitare di trovarsi all’improvviso con l’acqua alla gola.

Acquario: il 1 febbraio Venere si sposta nel vostro segno, dove resterà per almeno tutta la durata del mese. Sotto la protezione della stella dell’amore, i sentimenti parlano una lingua univoca, unendo i partner, anche quelli più in crisi. In ambito lavorativo non mancano i rivali, ma gli darete pan per focaccia. Bene il fisico.

Pesci: Venere in Acquario riaccende la passione e la sessualità. Gli influssi del pianeta però potrebbero confondervi, e spingervi verso delle trasgressioni. Siate cauti, soprattutto se vivete già all’interno di un rapporto di coppia. È un momento di miglioramento e crescita all’interno dell’ambito lavorativo, coloro i quali non avranno paura di cimentarsi con nuove sfide, potranno ottenere molto.