L'oroscopo del fine settimana che va dal 6 al 7 febbraio prevede un cielo lievemente migliore per i nativi sotto il segno del Leone, merito della Luna in trigono dal segno del Sagittario, mentre Pesci potrebbe essere un po’ sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Scorpione faticherà un po’ a condividere i propri sentimenti con il mondo, mentre gli sforzi dei nativi Cancro saranno presto ricompensati. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 6 al 7 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo weekend 6-7 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: ottimo weekend per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Questo primo fine settimana del mese prevede una bella armonia tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo un carattere acuto e brillante si rivelerà efficace nelle vostre mansioni. Voto - 8,5

Toro: periodo sicuramente in calo da quando Venere ha deciso di voltarvi le spalle. Questo fine settimana non sarà di certo così entusiasmante, e in amore mancherà la solita atmosfera romantica così piacevole. Nel lavoro siate in grado di riconoscere eventuali imprevisti e risolverli. Voto - 6+

Gemelli: Luna in opposizione che potrebbe non rendere così eccezionale il periodo per voi nativi del segno. Il vostro stato d'animo non sarà così positivo e ciò aiuterà ben poco. Per quanto riguarda il lavoro ci vorrà cautela, soprattutto dal punto di vista finanziario.

Voto - 7-

Cancro: la vostra mente vaga e farà pensieri particolarmente romantici secondo l'oroscopo del fine settimana. In amore potreste riuscire a creare l'atmosfera giusta per stare serenamente con il partner. Nel lavoro l'obiettivo sarà quello di lavorare in armonia e concludere i vostri progetti il più presto possibile. Voto - 8-

Leone: godrete dell'influenza positiva della Luna in questo weekend, utile per cercare di vivere una relazione quantomeno tranquilla, senza incomprensioni o litigi.

In ambito lavorativo andrà un po’ meglio, ma la strada verso la ripresa sarà ancora molto lunga. Voto - 6,5

Vergine: vi preparerete ad affrontare alcuni cambiamenti per quanto riguarda il settore professionale, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore ci sarà la Luna negativa, per cui attenzione a come deciderete di gestire la vostra relazione di coppia.

Voto - 7-

Bilancia: configurazione astrale che prevede la Luna e Venere in ottimo aspetto secondo l'oroscopo. In amore dunque potreste avere l'occasione di stare insieme al partner e fare ciò che più vi va. In ambito lavorativo state lavorando sodo, e i risultati piano piano arriveranno. Voto - 8,5

Scorpione: non un periodo grandioso per voi nativi del segno. L'oroscopo del fine settimana prevede una sfera sentimentale difficile da gestire, con evidenti difficoltà nel dire ciò che sentite. Nel lavoro cercherete di rilassarvi e lavorare serenamente, ma non sarà affatto facile. Voto - 6

Sagittario: fantastica Luna nel segno in questo fine settimana, che in amore vi garantirà splendidi momenti insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il settore professionale sarete molto precisi in ciò che farete, merito di astri favorevoli come Giove e Mercurio.

Voto - 9

Capricorno: oroscopo del weekend tutto sommato tranquillo per voi nativi del segno. In amore la vostra relazione di coppia andrà avanti senza particolari problemi, in particolare i nati alla fine del segno. Nel lavoro alcuni momenti potrebbero essere complicati da gestire ma in generale andrà tutto bene. Voto - 7,5

Acquario: ottimo cielo per voi nativi del segno in questo weekend. In amore avrete una grande voglia di vivere appieno i sentimenti, e godere al meglio della vostra relazione di coppia. Nel lavoro le energie saranno tante e svolgere i vostri incarichi molto bene. Voto - 9

Pesci: weekend leggermente sottotono per via della Luna in quadratura. Cercate di gestire bene questo momento se volete che sia solo una situazione passeggera.

Nel lavoro saprete essere piuttosto convincenti con i vostri incarichi. Voto - 7+