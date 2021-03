Oroscopo con Luna nuova per la settimana che va dall'8 al 14 marzo: il novilunio, infatti, si formerà il giorno 13 marzo nel segno dei Pesci. Sarà una Luna nuova romantica e che favorirà artisti, pittori, grafici. Sarà il caso per tutti, però, di non lasciarsi troppo andare alla fantasia e di non costruire castelli di carta. Vediamo ora quali sono le previsioni segno per segno.

Oroscopo: Ariete dinamico e Toro nervoso

Ariete - La settimana per voi è interessante, in particolare per il lavoro e la professione. Avrete voglia di essere attivi, di iniziare nuovi progetti. L'amore, invece, non sarà favorito, tranne nel caso in cui abbiate un partner lontano o se state vivendo una storia con una persona già impegnata.

La settimana si chiuderà con la Luna nel vostro segno: sarebbe meglio riposare e bere qualche tisana detox.

Toro - Il vostro oroscopo parla di una settimana neutra. Avete dalla vostra parte pianeti come Sole, Venere, la Luna nuova del 13 marzo che vi sarà pure favorevole, ma Marte non vi aiuta e Giove negativo vi rende apatici. Tenderete, quindi, a chiudervi in voi stessi e sarete un bel po' nervosi nelle giornate del 9 e 10 marzo.

Gemelli - C'è movimento nell'aria e anche tanta insoddisfazione. Il nodo critico del vostro oroscopo è l'amore: con Venere e Luna nuova negative, dovrete fare molta attenzione. Rischia di più chi è in coppia da tempo, c'è qualcosa della vostra routine che inizia a rendervi insofferenti. Marte, dal canto suo, invita ad agire, ma il rischio è quello di guardare qualcun altro e il partner potrebbe capirlo.

Cancro - La settimana inizia in sordina per voi, con una Luna opposta che vi rende impazienti, ma nulla di gravissimo. In seguito, avrete l'appoggio di molti pianeti. Nel vostro oroscopo settimanale spicca l'appoggio che arriverà dalla Luna nuova il giorno 13 marzo: vi sentirete in pace con il mondo e sarete predisposti ad aiutare chi vi circonda, parenti o partner, che vi vedranno pronti ad ascoltare i loro problemi.

Il Leone litiga, la Vergine sarà spinta a cambiare

Leone - I giorni 10 e 11 sono quelli per voi più critici. C'è il rischio di qualche scontro verbale con una figura femminile, potrebbe essere un'amica, ma anche una collega di lavoro. Marte vi aiuterà ad avere la meglio, quindi non preoccupatevi troppo. La Luna nuova per voi è neutra, ma potrebbe ugualmente portarvi una leggera malinconia: non rispolverate il vostro passato!

Vergine - Il vostro oroscopo della settimana è molto complesso. Avete pianeti in opposizione e in quadratura: sono, quindi, tantissime le sfide da affrontare. La Luna nuova vi spingerà ad agire: è tempo di nuovi inizi, di lasciare il vecchio per il nuovo. Lo farete, però, soltanto se lascerete da parte la vostra insicurezza e la vostra pigrizia: dovete lavorare su di voi.

Bilancia - Gli ultimi avvenimenti per voi sono stati piuttosto positivi, in particolare sul lavoro. E' arrivata qualche conferma, qualche soddisfazione, un aumento di stipendio o c'è stata anche un'entrata in più nelle vostre tasche. La Luna nuova non vi suggerisce nulla di particolare, però vi invita a gestire in modo nuovo sia il lavoro che la vostra quotidianità. Ci sono piccole cose da cambiare.

Oroscopo settimanale: amore al top per lo Scorpione

Scorpione - Per voi Scorpione la settimana sarà molto positiva. Venere e Luna nuova nei Pesci vi rendono super seducenti. Le previsioni del vostro oroscopo sono centrate sull'amore e su flirt in arrivo per i single, ma per molti di voi sarà importante anche il rapporto con i figli, che vi chiederanno tanta attenzione in più. Il consiglio è sempre quello di dosare le vostre forze, non fate mille cose tutte insieme.

Sagittario - La Luna nuova vi metterà in una posizione non semplice: per qualcuno sarà il cattivo umore da affrontare, per qualcun altro tornano i problemi con un genitore, per altri ancora c'è da tenere sotto controllo le uscite di denaro. C'è parecchia carne al fuoco questa settimana, a cominciare da qualche problema con il partner che vi vuole più presenti: fate attenzione.

Capricorno - La settimana inizia con la Luna nel vostro segno che, appoggiata da Venere e dal Sole, vi renderà molto ottimisti e allegri. Il novilunio del 13 marzo, inoltre, vi porterà qualche piccolo cambiamento che riguarda il vostro modo di comunicare: potreste essere addirittura più aperti e spiritosi del solito! L'amore è pure favorito, il lavoro, invece, vi vede concentrati sulla gestione di ciò che già fate e non ci sono novità o cambiamenti all'orizzonte.

Acquario - Il vostro oroscopo parla di una settimana concentrata sulle spese. Ci saranno sia entrate che uscite di denaro, in particolare dalla Luna nuova in poi e questo influsso durerà per molti altri giorni a venire. Per quanto riguarda l'amore, diciamo che siete piuttosto tranquilli e rilassati.

C'è una buona comunicazione tra le coppie e tanta voglia di eros.

Pesci - La settimana sarà importante: il 13 marzo, infatti, si forma la Luna nuova nel vostro segno. L'emotività durante quella giornata sarà a mille, inutile negarlo, ma anche la vostra creatività ne gioverà. Cambiate qualcosa nella casa: dipingete le pareti di una stanza con un colore diverso oppure acquistate una nuova tovaglia per la tavola. Esprimetevi come volete. Marte negativo continua, però, a rendervi poco energici, fate solo attività rilassanti e niente sport.