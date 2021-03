Giovedì 18 marzo troveremo sul piano astrologico Urano assieme alla Luna risiedere nel segno del Toro, mentre Nettuno, Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno sui gradi dei Pesci. Marte insieme al Nodo Lunare, invece, proseguiranno la loro orbita in Gemelli, così come Giove e Saturno permarranno in Acquario. Infine, Plutone rimarrà stabile nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno entusiasmante per Ariete e Vergine.

Sul podio

1° posto Toro: stacanovisti. Giovedì in cui il primo segno Fisso parrà inarrestabile sul versante professionale, dando prova di uno spiccato stacanovismo che, se liberi professionisti, gli permetterà di essere una spanna sopra alla concorrenza.

2° posto Capricorno: perspicaci. Il terzo segno di Terra in questa giornata godrà, con ogni probabilità, di un'acutezza mentale sopra i livelli standard, la quale gli consentirà di carpire gli stati d'animo delle persone a cui si rapporteranno e agire di conseguenza.

3° posto Leone: nuove idee. La stimolante congiunzione Luna-Urano, sebbene in quadratura, verrà acuita dal transito mercuriale in Pesci e ciò, irradiando la sesta casa, potrebbe parlarci di un secondo segno di Fuoco che sarà illuminato da nuove idee per abbellire l'abitazione.

I mezzani

4° posto Acquario: tenaci. Nonostante gli imprevisti causati dall'imprevedibile Urano, i nati sotto il segno dell'Acquario potranno presumibilmente contare sul sostegno dei pianeti generazionali e di Marte in Gemelli che li renderanno determinati più che mai a non lasciarsi abbattere da niente e nessuno.

5° posto Sagittario: decisioni. Giornata di metà settimana dove i nati Sagittario saranno, con ogni probabilità, chiamati a compiere una scelta per quanto riguarda il versante sentimentale che, malgrado potrà essere rimessa in discussione tra qualche tempo, avrà il suo peso specifico in queste 24 ore.

6° posto Gemelli: testa per aria. Il primo segno Mobile in questo giovedì potrebbe ritrovarsi, spesso e volentieri, a viaggiare con la mente dando l'impressione a partner e amici di avere la testa per aria.

I loro voli pindarici, però, saranno particolarmente utili per allontanare lo stress.

7° posto Scorpione: serata top. Sino al tardo pomeriggio i nati Scorpione avranno buone chance di ritrovarsi a dover ultimare diverse incombenze pratiche, che gli ruberanno gran parte del tempo libero. Fortunatamente, quando si farà sera potranno tornare a dettare loro le regole, specialmente sotto le lenzuola.

8° posto Cancro: indispettiti. Il trigono Luna-Plutone in terza casa potrebbe, in questa occasione, girare il coltello nella piaga rispetto a quelle incomprensioni che hanno tenuto banco nel settore relazionale di casa Cancro durante le ultime due settimane. Il primo segno d'Acqua, però, avrà anche il sostegno del Luminare diurno e della Bianca Signora che, dal tardo pomeriggio in poi, tenderanno a rasserenarli in tal senso.

9° posto Pesci: pigri. In un periodo dove i nativi stanno spesso dimostrando di essere volenterosi, ecco che questo giovedì il lassismo avrà buone chance di prendere il sopravvento, specialmente al lavoro dove la voglia di darsi da fare sarà ridotta al lumicino.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: amore flop. Giornata da prendere con le pinze per i nati Bilancia nel settore sentimentale, dove la comunicazione potrebbe subire una battuta d'arresto rendendo il clima nel nido domestico meno sereno del solito.

11° posto Ariete: impazienti. Con la Luna in Toro e il Sole in Pesci, entrambe posizioni che si guardano bene dal pigiare il piede sull'acceleratore, i nati Ariete sentiranno probabilmente che la loro frenesia di raggiungere celermente le mete prefisse sarà pesantemente ostacolata. Se ai Luminari disarmonici aggiungiamo anche Urano di Terra, ecco che il consiglio di essere pazienti si farà ancora più incisivo per il primo segno di Fuoco.

12° posto Vergine: lavoro flop. Nel pieno del periodo di revisione esistenziale, i nati della Vergine potrebbero essere chiamati questo giovedì ad osservare, senza dare di matto, cosa non funziona come dovrebbe sul fronte lavorativo. Una volta individuate le falle, i nativi potranno pian piano ingegnarsi per trasformare i problemi professionali in innovative soluzioni.