L'Oroscopo settimanale dal 15 al 21 marzo 2021 mette in luce le previsioni riguardanti la terza settimana del mese. In evidenza i magnifici segni appartenenti all'ultima sestina dello zodiaco: pronti a scoprire cosa riserveranno gli astri a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Le indicazioni, estrapolate dalle effemeridi sul periodo esaminato, vedono a massima positività il favoritissimo Sagittario (voto 8) al quale si va ad aggiungere, alla pari, lo Scorpione (voto 8). Buona la settimana in arrivo anche per gli amici Capricorno (voto 7) e Acquario (voto 7), ambedue sorretti da stelle efficaci e altamente positive.

Periodo abbastanza 'sofferente' intanto per Bilancia (voto 6), Scorpione (voto 6) e Pesci (voto 6).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 marzo per poi passare direttamente a consultare la classifica settimanale completa, per tutti i segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Previsioni sotto la media in arrivo questa settimana. La giornata che potrebbe dare maggior ansia sarà quella di lunedì 15 marzo, catalogata dall'Astrologia sul segno con due stelline da ko. Meno peggio, anche se 'sottotono' in quanto valutata con tre stelle, quella del 20 marzo. Senz'altro migliore, secondo quanto elaborato dall'oroscopo settimanale, mercoledì 17 e giovedì 18: alla grande l'amore e il lavoro.

Le restanti giornate coincidenti in calendario con martedì 16, venerdì 19 e domenica 21, tutte a quattro stelle.

Le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ mercoledì 17, giovedì 18;

★★★★ martedì 16, venerdì 19, domenica 21;

★★★ sabato 20 marzo;

★★ lunedì 15 marzo 2021.

♏ Scorpione: voto 6. L'oroscopo settimanale vedrà un po' al ribasso alcune giornate riguardanti il periodo dal 15 al 21 di marzo.

Prendiamo spunto dalle giornate peggiori, per poi risalire verso la felicità: giovedì 18 si preannunciano solo due stelline da ko, sottotono' invece quella del 17 marzo, con tre stelle. Risalendo la china verso la meritata positività, quattro stelle le regaleranno martedì 16 e venerdì 19 del mese. Ottime soprattutto le tre giornate a cinque stelle di lunedì 15, sabato 20, domenica 21.

La prossima settimana vi attende un favoloso inizio weekend!

Il resoconto settimanale analizzato dalle stelle:

★★★★★ lunedì 15, sabato 20, domenica 21;

★★★★ martedì 16, venerdì 19;

★★★ mercoledì 17 marzo;

★★ giovedì 18 marzo 2021.

♐ Sagittario: voto 8. L'oroscopo settimanale considera di tendenza più che ottima il periodo compreso dal 15 al 21 di marzo. Partiamo ad elencare i giorni positivi: al top del giorno si preannuncia lunedì 15 marzo, seguiti a breve distanza da martedì 16, mercoledì 17, domenica 21, tutti a cinque stelle. Invece sabato 20 porterà in dote quattro buone stelline e tanta routine. La giornata indicata come 'sottotono' invece è quella prevista per giovedì 18. Decisamente pessimo il venerdì a seguire: dipinto in nero, la fine del periodo lavorativo sarà purtroppo abbastanza negativo per il segno: calma e sangue freddo, vedremo a tempo debito come meglio muoversi.

Le stelle dei giorni da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 15 marzo;

lunedì 15 marzo; ★★★★★ martedì 16, mercoledì 17, domenica 21;

★★★★ sabato 20 marzo;

★★★ giovedì 18 marzo;

★★ venerdì 19 marzo.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Settimana dalle tonalità convincenti, anche se non sarà esente da cavilli o trabocchetti, pronti a far saltare nervi e crisi esistenziali. Partiamo proprio da queste, meno raccomandabili: il giorno 15 porterà solo tre stelle: consigliabile stare un po' con occhi ed orecchie bene aperte. La diretta conseguenza di astri poco efficaci darà alla giornata di domenica una valenza molto negativa, segnata con due stelle da ko. Belli i primi tre giorni del periodo, con mercoledì 17 valutato al top e con giovedì 18 e venerdì 19 considerati a cinque stelle.

Per finire, quattro stelle arriveranno martedì 16 e sabato 20 marzo.

Il riepilogo offerto dalle stelle relative al segno:

Top del giorno mercoledì 17 marzo;

mercoledì 17 marzo; ★★★★★ giovedì 18, venerdì 19;

★★★★ martedì 16, sabato 20;

★★★ lunedì 15 marzo;

★★ domenica 21 marzo 2021.

♒ Acquario: voto 7. Settimana buona, senza troppe interferenze fuori dall'ordinario. Il periodo non partirà bene; potrà contare però su un finale buono e avrà un centro settimana ottimo. Ad avere il positivo supporto astrale saranno tre giornate su sette. A portare cinque stelle, due giorni perfettamente alla pari: venerdì 19 e sabato 20 marzo ottime prospettive in campo relazionale e, in parte, anche nei rapporti d'affari. La giornata migliore, comunque, coinciderà con quella di giovedì 18 marzo, considerata al 'top del giorno'.

Non male saranno nemmeno mercoledì e domenica, entrambe segnate con quattro stelline. Invece, poco affidabile risulterà il giorno 16, segnato da tre stelle e quello prima, il 15 marzo con solo due stelle.

Il riepilogo della settimana, giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 18 marzo;

giovedì 18 marzo; ★★★★★ venerdì 19, sabato 20;

★★★★ mercoledì 17, domenica 21;

★★★ martedì 16 marzo;

★★ lunedì 15 marzo.

♓ Pesci: voto 6. Settimana abbastanza piatta, anche se non mancheranno ottime giornate. Iniziamo da quelle migliori? Bene, martedì 16 e mercoledì 17 del mese arriveranno cinque splendide stelline, come altrettanto buone risulteranno quelle a quattro stelle di lunedì 15, giovedì 18 e domenica 21 marzo. Intanto, a rilento potrebbe sortire il vostro venerdì 19, segnato con tre stelle.

La giornata da temere invece sara quella da 'ko': sabato 20 marzo porterà in dote solo due stelle: calma, arriveranno giornate migliori, molto presto.

La scaletta condensata esplicativa delle stelline giornaliere:

★★★★★ martedì 16, mercoledì 17;

★★★★ lunedì 15, giovedì 18, domenica 21;

★★★ venerdì 19 marzo;

★★ sabato 20 marzo 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la classifica della settimana, nel contesto impostata sul periodo che va da lunedì 15 a domenica 21 marzo. Il responso rilasciato dall'Astrologia settimanale è valido per l'intero comparto zodiacale, ossia dall'Ariete fino ad arrivare a Pesci. Curiosi di dare un nome ai protagonisti della settimana entrante? Ad occupare la prima posizione, l'Ariete con tutti gli altri a seguire.

La scaletta settimanale:

1° posto - Ariete , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Gemelli, voto 9;

3° posto - Sagittario, voto 8;

4° posto - Toro, Cancro, Capricorno e Acquario, voto 7;

5° posto - Vergine, Bilancia, Scorpione e Pesci, voto 6;

6° posto - Leone, voto 5.

Il report astrologico imperniato sull'oroscopo settimanale dal 15 al 21 marzo, dunque incentrato sulla terza settimana del mese è arrivato a fine. Il nuovo incontro con le previsioni e conseguente classifica generale interesserà il lasso temporale compreso tra il 22 e il 28 del corrente mese.