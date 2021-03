Con il transito di Mercurio in Pesci il segno ritrova la grinta e la determinazione, così come la Bilancia, che grazie agli influssi del pianeta potrebbe riscuotere interessanti soddisfazioni per quanto riguarda l'ambito professionale e la sfera pratica. E' una giornata carica di nervosismo e agitazione per il Leone, al contrario le stelle favoriscono gli affari e le trattative per l'Acquario. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 17 marzo 2021 per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno 17 marzo 2021

Ariete: sono 24 ore nostalgiche per il segno, che potrebbe trovarsi a ripensare ad avvenimenti o ricordi lontani.

Bene la sfera pratica e il lavoro, cautela in amore.

Toro: è una giornata di soluzioni e chiarimenti per il segno, che può lasciarsi alle spalle i malumori delle scorse giornate e ritrovare un po' di serenità. La sfera economica preoccupa, meglio tirare un po' la corda ed evitare gli eccessi.

Gemelli: il transito di Mercurio in Pesci agita il segno, che durante questa giornata potrebbe apparire piuttosto irrequieto e agitato. Accesi contrasti potrebbero nascere nel lavoro e in ambito sentimentale, meglio cercare di non trasformare questi malintesi in una lotta di potere.

Cancro: l'oroscopo di mercoledì 17 marzo 2021 lascia presagire una giornata favorevole per i rapporti interpersonali e l'amore, le stelle favoriscono gli incontri, ma anche le collaborazioni e i contatti lavorativi che nascono in questo periodo.

Ottima la forma fisica.

Leone: questa giornata potrebbe riservare delle sorprese al segno. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta di lavoro o iniziare una nuova sfida professionale. In amore c'è un po' di nervosismo, smettetela di nascondervi e parlate a quattr'occhi con il partner.

Vergine: gli influssi di Mercurio spingono il segno ad andare lontano e coronare i suoi sogni.

Tuttavia gli ostacoli lungo il cammino non mancano e solo chi riuscirà a non farsi scoraggiare dalle difficoltà, potrà arrivare dove desidera. Alti e bassi per il fisico. In amore siete distratti.

Bilancia: l'oroscopo lascia presagire 24 ore vantaggiose per il segno, che soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa potrebbe ottenere un nuovo incarico, sbaragliare la concorrenza, o anche ottenere una promozione.

Le stelle proteggono l'amore e la passione è viva.

Scorpione: le stelle lasciano presagire una giornata movimentata, durante la quale qualcuno potrebbe sentirsi con il fiato alla gola. Evitate che lo stress vi faccia commettere qualche sciocco errore di distrazione, meglio rimandare a domani le trattative, gli appuntamenti e le telefonate importanti. Fisico sottotono.

Sagittario: l'oroscopo di mercoledì 17 marzo lascia presagire una giornata faticosa per i rapporti con gli altri. Secondo il presagio degli astri accesi scontri potrebbero nascere in famiglia, nel rapporto tra genitori e figli o tra fratelli. Cautela dal punto di vista salutare. Bene il lavoro.

Capricorno: le prossime 24 ore si presagiscono emozionante e ricche di passione per il segno.

L'amore è il grande protagonista di questo periodo e qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro, come il matrimonio o la convivenza. Soddisfazioni nel lavoro.

Acquario: questa giornata è da dedicare agli affari e alle trattative, le stelle favoriscono coloro i quali desiderano concludere una compravendita o procedere con un acquisto immobiliare. Serenità in amore e in famiglia. Ottimo il fisico.

Pesci: l'oroscopo lascia presagire 24 ore ricche di entusiasmo ed energia. È un buon momento per i rapporti con gli altri, l'amore e le collaborazioni lavorative. Chi non ha paura di osare, potrebbe andare incontro a grandi soddisfazioni e opportunità, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.