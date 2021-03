L'Oroscopo del giorno 19 marzo è pronto a svelare come sarà la giornata dedicata alla Festa del Papà. A dare un senso positivo (o negativo) al venerdì ci pensa, come da prassi l'Astrologia, fonte inesauribile di buona speranza per tutti coloro con problemi da risolvere. Cosa c'è di meglio di una buona previsione capace di ribaltare un andamento negativo? Purtroppo o per fortuna sono le effemeridi a declamare i segni vincenti e perdenti, pertanto bisognerà appartenere ad un segno valutato positivo affinché gli effetti possano risultare benefici.

Bene, detto ciò, vediamo quali saranno i segni in grado di tirarsi fuori dal periodo negativo e chi, purtroppo, sarà costretto ad affrontarlo a viso aperto.

Di certo sarà un ottimo venerdì per gli amici Capricorno e Acquario, ai quali gli astri hanno riservato meritatamente le cinque stelline della buona sorte. Cosa succederà invece ai restanti segni? In base a quanto messo in chiaro nelle previsioni zodiacali di venerdì 19 marzo, a dover affrontare una giornata abbastanza impegnativa saranno coloro nativi del Sagittario e in Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo giornaliero su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 19 marzo

Bilancia: ★★★★. La giornata dedicata ai papà di prevede abbastanza stabile ma certamente poco stimolante per alcuni aspetti. In campo sentimentale, forse è arrivata l'ora di raccogliere ciò che avete nel frattempo seminato, e gli eventuali frutti potrebbero sembrarvi anche discretamente gradevoli.

Le invidie? Occhio, anche queste non mancheranno di sicuro, comunque voi non date loro importanza: parola d'ordine "ignorare". Single, gli incontri non mancheranno, anche se a dirla tutta avrete la testa da tutt'altra parte: difficilmente riuscirete a vedere con occhi diversi la persona che vi sta di fronte. Nel lavoro infine, alcuni cambiamenti che desiderereste vedere in campo professionale li vedrete bloccati per un po'.

Non vi preoccupate, piano piano tutto andrà a buon fine.

Scorpione: ★★★★. Questa parte della settimana a molti nativi si annuncia discreta. Vediamo cosa dicono le stelle di venerdì. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, la vita di coppia sarà ravvivata da nuove iniziative da vivere insieme a chi si ama. Colmate pure il partner di piccole attenzioni e vedrete il suo sorriso tornare in un baleno.

A tutti può capitare un momento di tristezza, per questo è importante avere al proprio fianco la persona giusta. Se single invece, il vostro entusiasmo e lo spirito d’iniziativa non conosceranno limiti: sarete un fermento continuo di inventiva e simpatia che vi daranno sicuramente belle soddisfazioni. Nel lavoro, sarà un periodo molto positivo soprattutto per la sfera professionale. Se non altro perché sarete pronti a rimboccarvi le maniche per ottenere i risultati migliori. Ce la metterete infatti tutta, dando fondo alle vostre risorse di spirito organizzativo e collaborativo.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 19 marzo al Sagittario indica un venerdì difficile. In questo giorno dovete analizzare alcune proposte, di lavoro o anche sentimentali, con una certa attenzione.

In amore, tenete a mente che sarà un periodo poco fortunato, in primis nella vostra vita di coppia. Potrebbe nascere dal niente una piccola crisi: il motivo? Diciamo che, forse, il vostro partner potrebbe rivelarsi diverso da quello che pensavate fosse, tagliando le speranze ad una storia che sembrava destinata all'amore eterno (speriamo di no!). Single, potrebbero arrivare delusioni per via di una questione a carattere sentimentale "poco chiara". Se ritenete di aver commesso errori, cercate di farvene una ragione e via. Nel lavoro, guardatevi da situazioni legate al recente passato: qualche collega potrebbe tirare in ballo questioni che credevate essere chiuse, causandovi non pochi problemi.

Oroscopo e stelle del 19 marzo, Festa del Papà

Capricorno: ★★★★★.

Giornata dedicata alla Festa del Papà più che ottima, dunque valutata a cinque stelle nelle predizioni quotidiane. Il periodo vi renderà seducenti, passionali e molto ben disposti verso tutti. In amore, il vostro impeto sentimentale farà sì che con il partner ci sia un'intesa ottima: la passione arriverà alle stelle e voi approfitterete di questo splendido momento. Cercate di fare attenzione solo all'ambiente familiare: se volete vivere tranquillamente la vostra storia d’amore non fatevi condizionare da nessuno. Qualcuno potrebbe intromettersi fra voi e la persona amata. Single, sarete "vittime" di colpi di fulmine improvvisi: voi che siete così duri, forse vi scioglierete come un gelato, concedendo al vostro cuore spazio per l'amore. Nel lavoro, ci saranno molte frecce al vostro arco.

Farete centro in tante situazioni professionali: incoraggiati soprattutto gli impegni d'ufficio.

Acquario: ★★★★★. Certamente più che positivo si prevede per voi del segno questo venerdì di fine settimana. In amore, vi sentirete perfettamente realizzati nella vostra sfera affettiva. Se avete una storia d’amore solida e felice in corso, troverete nel partner tutto ciò che desiderate. Potrete consolidare i legami di lunga data: avrete più di un’occasione per vivere l’amore a livelli eccellenti. Chi desiderasse sperimentare sensazioni forti sarà accontentato. Single, le idee saranno il vostro punto forte e la fantasia, che tanto vi caratterizza, verrà presa per mano e guidata lungo precise direttive da un’intelligenza smagliante. Nel lavoro, periodo fortunato anche se un po’ faticoso per la maggior parte di voi.

L’attività professionale segnerà il passo richiedendovi un po’ di pazienza. Tenete alta la guardia.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 19 marzo, indica che partirà sottotono questo periodo di fine settimana. In amore, avrete un'incontenibile voglia di novità e sentirete il bisogno di andare "oltre" nel rapporto. Cercherete di "dare" e, nel contempo desiderare di "volere di più": sappiate coinvolgere la vostra metà. In alcuni casi l'eros sarà alle stelle ma tante le incomprensioni col partner, soprattutto per delle banali sciocchezze. Single, se state aspettando l'amore oggi lasciate correre! Uscite con gli amici e non cercate qualcosa che non c'è: rimandate, ok? Forse pretendete troppo dalle persone: è o non è così? Incontri magici in arrivo, anche se non subito: pazientate!

Nel lavoro, per chiudere, tenetevi quello che avete e non pensate a nulla. Presto troverete la vostra strada definitiva. Questioni pratiche potrebbero creare disagi che richiederanno una certa cautela. Occhio soprattutto se avete un’attività autonoma.

Classifica 19 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 19 marzo è pronta a declamare quali saranno i segni favoriti del giorno. In primo piano la giornata dedicata in calendario alla Festa dei Papà: ansiosi di verificare la posizione assegnata dall'Astrologia al vostro simbolo astrale di nascita? Ovvio che si, pertanto, senza perderci in inutili lungaggini, passiamo immediatamente a dare voce alla scaletta preposta a tale scopo.

Le stelline di venerdì 19 marzo: