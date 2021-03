L'oroscopo della giornata di martedì 23 marzo prevede un bel Sole nel segno zodiacale dell'Ariete, che insieme a Venere andranno a formare un cielo piuttosto sereno in amore, mentre per il Leone sarà un momento di grande forza in amore. Cancro riuscirà a sfruttare bene questo cielo dal punto di vista lavorativo, ottenendo risultati discreti, mentre Pesci potrà contare su un'intesa di coppia ancora ottimale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 23 marzo 2021.

Previsioni oroscopo martedì 23 marzo 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale davvero ottima con Giove, Saturno, il Sole e Venere tutti in buon aspetto.

In amore non avrete proprio nulla di cui lamentarvi, e la vostra relazione di coppia sarà pronta a spiccare il volo. Se siete single preferirete agire di testa vostra, e con un po’ di fortuna riuscirete a ottenere ciò che desiderate. Nel lavoro riuscirete a tenere banco rispetto ai vostri colleghi, risultando tra i migliori del vostro settore. Voto - 9

Toro: oroscopo di martedì piuttosto discreto anche se Venere si troverà alle vostre spalle. In amore potrete contare su una buona intesa di coppia, che vi permetterà di godere di piacevoli momenti insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single avrete un effetto particolarmente addolcente nei confronti di chi conoscete. Nel lavoro i buoni risultati si faranno ancora attendere, ma voi non vi arrenderete.

Voto - 7,5

Gemelli: un cielo nel complesso soddisfacente grazie a Venere che torna a sostenere il vostro rapporto. Il romanticismo sarà il protagonista della vostra relazione, ma un po’ di buon senso potrebbe anche tornarvi utile. Se siete single sarà un periodo di rinascita per voi, come questa primavera che finalmente è iniziata. Nel lavoro le energie saranno in abbondanza grazie a Marte favorevole, che vi aiuterà a svolgere efficacemente le vostre mansioni.

Voto - 7,5

Cancro: le incomprensioni con il partner cominceranno a farsi sentire secondo l'oroscopo della giornata di martedì 23 marzo. Anche se ci sarà la Luna favorevole, entrare in sintonia con il partner non sarà affatto facile. Se siete single potreste essere un po’ troppo critici nei confronti degli altri. In ambito lavorativo fortunatamente questo cielo sarà favorevole, e riuscirete a sfruttarlo bene per raggiungere buoni risultati.

Voto - 6,5

Leone: oroscopo di martedì dove riuscirete a trarre grande forza dalla vostra relazione sentimentale. Con il Sole, Venere e presto anche la Luna in buon aspetto, non ci sarà nessun problema tra voi e il partner, o meglio, sarete in grado di risolvere i vostri problemi insieme, uniti. Se siete single non rinunciate a conversare con persone molto interessanti per voi. In ambito lavorativo dovrete impegnarvi ancora molto se volete fare progressi, e fortunatamente le energie non mancheranno. Voto - 7,5

Vergine: in risalita rispetto alle giornate precedenti, ora che Venere non vi darà più fastidio. Dal punto di vista sentimentale state ritrovando il dialogo con il partner, e la comprensione giocherà un ruolo fondamentale. I single ritroveranno il coraggio di parlare con nuove conoscenze.

In ambito lavorativo attenzione alla stanchezza, che potrebbe farsi sentire per via di Marte negativo. Inoltre, non immischiatevi in progetti troppo grandi per voi. Voto - 7

Bilancia: configurazione astrale poco promettente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di martedì 23 marzo. Con la Luna e Venere che vi guardano storti, in amore non avrete grandi possibilità con il partner. Cercate dunque di essere comprensivi con la persona che amate. Se siete single alcune situazioni potrebbero rivelarsi difficili da gestire. Nel lavoro sarete presi dai vostri impegni, che fortunatamente andranno avanti davvero bene grazie a Giove favorevole. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di martedì positivo per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono dal segno del Cancro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete piuttosto romantici con il partner, con la voglia di portare avanti la vostra relazione con nuovi progetti. Se siete single finalmente potrebbe essere l'occasione adatta per sfoggiare tutto il vostro fascino. In ambito lavorativo cercate di mantenere la calma, e prima di procedere con un progetto, verificate che sia tutto per come l'avete immaginato. Voto - 7,5

Sagittario: periodo in forte risalita per voi nativi del segno, grazie a Venere in buon aspetto. La vostra relazione di coppia comincerà ad andare verso la giusta direzione, e potrebbe essere il momento adatto per proporre qualcosa di nuovo. Se siete single la giornata potrebbe essere interessante per fare qualcosa di diverso dal solito.

Nel lavoro state andando bene con le vostre mansioni. Attenzione solamente a Mercurio che potrebbe causare stupide incomprensioni. Voto - 7,5

Capricorno: con questo cielo purtroppo non ci siamo per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, avere la Luna, Venere e il Sole contro di voi non vi metterà in una bella posizione dal punto di vista sentimentale. Cercate di non irritare il partner per questioni superflue. Se siete single non sarà facile trovare del tempo per tutti in questa giornata. In ambito professionale andrete dritti al punto senza troppi fronzoli. Voto - 6+

Acquario: forse potreste avere qualche piccolo problemino da risolvere in amore secondo l'oroscopo, complice una Luna sempre più negativa nei vostri confronti. Mantenere la calma, perché in questo modo riuscirete a risolvere ogni disguido.

Se siete single il fascino non mancherà, ma dovrete anche dimostrare di avere testa oltre che bellezza. In ambito lavorativo anche se sarete alle prime armi, riuscirete a muovervi con destrezza tra i vari incarichi da svolgere. Voto - 7+

Pesci: ottimo cielo per voi nativi del segno, grazie soprattutto a una bella Luna in trigono dal segno dei Pesci. In amore potrete contare su un'intesa di coppia ottimale, che vi permetterà di vivere dolci momenti insieme al partner. Se siete single avrete idee piuttosto geniali su come conquistare la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro ricordatevi che Mercurio è dalla vostra parte, e le buone idee, se sviluppate bene, potrebbero rivelarsi proficue. Voto - 8