L'oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 marzo prevede il passaggio di Venere nel segno zodiacale dell'Ariete, che avrà modo di esaltare al meglio la propria relazione di coppia, mentre la Luna nel segno del Cancro andrà momentaneamente a compensare la posizione sfavorevole proprio di Venere. Torna il sereno in amore per la Vergine, che cercherà di ricostruire il proprio rapporto, tornando sui propri passi, mentre Bilancia dovrà cercare di mantenere tale serenità nel proprio rapporto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 22 al 28 marzo 2021.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 marzo 2021 segno per segno

Ariete: anche se Venere entrerà nel vostro cielo già da lunedì, la settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno, a causa della Luna in quadratura dal segno del Cancro.

Nulla di grave, sarà solo una situazione momentanea. Concentratevi però su cosa fare per far felice la vostra anima gemella ed esaltare il vostro rapporto. Se siete single sarete alla ricerca di risposte, che forse potreste trovare. Nel lavoro continuerete ad ottenere discreti risultati, grazie a Giove e Saturno in buon aspetto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Toro: oroscopo settimanale nel complesso discreto per voi nativi del segno. Certo, perderete il supporto di Venere, che da lunedì sarà alle vostre spalle, ma in amore l'intesa tra voi e il partner sarà comunque buona. Qualche problema forse tra mercoledì e giovedì, a causa della Luna quadrata, ma nel weekend avrete modo di recuperare. Se siete single sarete abbastanza tentati da una persona in particolare, e potreste anche provarci se volete.

Nel lavoro avrete un buon intuito per certi incarichi, grazie a Mercurio in sestile dal segno dei Pesci. Voto - 7+

Gemelli: settimana piena di buone notizie per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Già a partire da lunedì, Venere non sarà più negativa, e in amore avrete modo di manifestare i vostri sentimenti a tutto tondo, sia che siate impegnati in una relazione, sia per coloro che sono alla ricerca del vero amore.

Attenzione però nel weekend, perché la Luna sarà negativa nei vostri confronti. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo sarà ancora piuttosto discreto. Attenzione solamente a Mercurio in quadratura che ogni tanto potrebbe procurare qualche imprevisto. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che purtroppo per voi tenderà a peggiorare. Non nelle prime due giornate in quanto potrete fare affidamento alla Luna in congiunzione, ma a partire da mercoledì Venere sarà negativa per voi, e in amore dovrete fare attenzione per continuare a vivere una relazione stabile.

Qualche piccolo momento di romanticismo ci sarà nel weekend, e i single in particolare potrebbero avere qualche occasione. In ambito lavorativo cercate di ottenere buoni risultati senza obbligatoriamente imporvi verso i vostri colleghi. Voto - 7-

Leone: ora che Venere si troverà in una posizione più agiata nei vostri confronti, in amore avrete modo di godere di un'intesa di coppia migliore, e cercare di portare avanti il vostro rapporto con amore e passione. Nella parte centrale della settimana inoltre la Luna si troverà in congiunzione, e potrebbe regalare belle possibilità amorose soprattutto per i single. Nel lavoro la situazione rimarrà pressoché invariata. Questo vorrà dire che ancora sarà necessario tanto impegno per riuscire nei vostri progetti.

Voto - 7,5

Vergine: torna finalmente il sereno per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere smetterà di essere opposta, mentre la Luna tenderà a favorirvi per buona parte della settimana. In amore il vostro rapporto presto tornerà a splendere, soprattutto se di recente ci sono state delle incomprensioni. Se siete single sentirete che è arrivato il momento di mettersi in gioco. Nel lavoro sarete piuttosto attivi, cercando di metterci tutto il vostro impegno nei vostri progetti. Voto - 7+

Bilancia: oroscopo della settimana che vedrà alcuni peggioramenti nel vostro cielo. Venere sarà in opposizione per un po’ di tempo e in amore dovrete cercare di non rovinare il vostro rapporto con inutili litigi per questioni di poco conto.

Se siete single cercate di evitare discussioni troppo impegnative al momento. Nel lavoro invece continuerete a lavorare sodo, cercando di svolgere alla perfezione le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale che cambia anche per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma che non influenzerà più di tanto la vostra routine. In amore infatti il vostro rapporto continuerà a splendere. Qualche piccola nuvola ci sarà tra mercoledì e giovedì a causa della Luna in quadratura, ma non sarà niente di grave. Se siete single non mancheranno delle belle opportunità per voi. In ambito professionale Giove continua a sfavorirvi, ma fortunatamente ci sarà Mercurio a darvi una mano con le vostre mansioni, mettendoci una pezza dove possibile.

Voto - 7,5

Sagittario: sfera sentimentale che finalmente tenderà a migliorare nel corso della prossima settimana secondo l'oroscopo. Venere tornerà ad essere favorevole, e in amore vedrete che con un po’ d'impegno le cose andranno nuovamente meglio. Per quanto riguarda i single poco alla volta, riuscirete a entrare in sintonia con la persona che vi piace. In ambito lavorativo la presenza di Giove e Saturno in buon aspetto continueranno ad essere proficue per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7+

Capricorno: una settimana che comincerà abbastanza male purtroppo secondo l'oroscopo. Venere e la Luna di colpo saranno negativi nei vostri confronti, e per quanto riguarda la sfera sentimentale faticherete non poco a comprendere le esigenze della vostra anima gemella.

Se siete single cercate di non imporre il vostro punto di vista per qualunque cosa, o rischierete di essere poco simpatici. In ambito lavorativo continuerete ad essere bravi con il vostro lavoro, e i risultati non saranno così male. Voto - 6,5

Acquario: previsioni astrali piuttosto discrete per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, potrete contare su un buon cielo per vivere un'atmosfera tranquilla con il partner. Attenzione solamente tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà opposta. I single tenderanno a preoccuparsi maggiormente dei propri rapporti sociali. Nel lavoro saranno giornate piuttosto impegnative, ma con un buon cielo a sostenervi, riuscirete a farvi strada tra le tante mansioni da svolgere. Voto - 7,5

Pesci: purtroppo per voi Venere lascerà il vostro segno già da lunedì, ciò nonostante secondo l'oroscopo non sarà una perdita così grave.

In amore infatti l'intesa tra voi e il partner sarà comunque più che discreta, dunque godetevi il vostro rapporto senza farvi troppi problemi. Se siete single riuscirete ancora a manifestare il vostro fascino in modo efficace. Nel lavoro continuerete a svolgere bene le vostre mansioni, merito anche di Mercurio in congiunzione che vi darà una mano. Voto - 7,5