Cosa prevede l’Oroscopo per il weekend 6 e 7 marzo? La prima settimana di marzo si chiuderà ponendo l'attenzione sulle questioni strettamente personali. Ed ecco che molti segni zodiacali avranno modo di fare il bilancio generale della situazione. C'è chi, dopo una settimana carica di impegni, attività e lavoro, desidererà soltanto poltrire. I nativi dei Pesci si sentiranno spossati mentre, al contrario, lo Scorpione risulterà sollevato. Di seguito sveliamo le previsioni dello zodiaco di questo weekend.

Previsioni astrali 6-7 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Prendersi una bella pausa, non importa di quanto tempo, servirà a ricaricarvi e a farvi capire quanto veramente siete affezionati a un certo lavoro o a una passione.

Dedicatevi ad altro in questo weekend, spegnete ogni preoccupazione e fate pace con voi stessi perché non si può tornare indietro per cambiare il corso degli eventi.

Toro - Lasciate che il destino faccia il suo corso, non ha alcun senso preoccuparsi in anticipo, specie perché potrebbe anche non accadere nulla di problematico. Prendetevi del tempo tutto per voi in queste 48 ore e dedicatevi alla ricerca di nuovi stimoli, obiettivi e passioni. Avete bisogno di rimettere in ordine la vostra vita, ma se non siete voi per primi a desiderare di andare avanti, allora non andrete avanti.

Gemelli - Ci sono delle questioni in sospeso da rivedere e archiviare una buona volta per tutte. State tentennando troppo, le stelle invitano a lasciarsi andare. In queste 48 ore vi ritroverete a riflettere su quanto accaduto nel corso della settimana, insomma sarà il weekend della resa dei conti!

Per la seguente settimana sarà bene cambiare approccio, un'emozione o una certa notizia sta per giungere al vostro cospetto.

Cancro - L’Oroscopo del weekend 6-7 marzo dice che sarete meno stressati e più determinati ad effettuare quel cambiamento che avete in mente da tempo. Vi siete lasciati un po' andare e forse avete finalmente bandito quelle attività stressanti e improduttive.

Si può dire che è in atto una trasformazione interiore (ed anche esteriore) che si manifesterà proprio in primavera. La voglia di sperimentare e anche di trasgredire, vi pervaderà in queste 48 che si presentano magiche.

Oroscopo del weekend 6 e 7 marzo, dal Leone allo Scorpione

Leone - Il motore della vita è la passione, senza di essa è abbastanza facile scivolare nel tranello dell'apatia.

Forse in questo periodo vi sentite scoraggiati, annoiati se non addirittura depressi, ma questo fine settimana vi verrà in soccorso. Un'accurata riflessione introspettiva vi aiuterà a chiarire molte incertezze e a stabilire un nuovo piano d'azione. Non è possibile arrivare al traguardo se non sapete come muovervi o dove andare.

Vergine - Pensare in grande è molto meglio che pensare in piccolo e sentirsi insoddisfatti. Questo sarà un weekend di riflessione e riprogrammazione, avrete tempo e modo di pensare alla vostra vita e rivedere quei punti che poco vi appagano. L'amore di coppia risulta "raffreddato", ma anziché aspettare che sia l'altro a ravvivare la fiamma siate voi a riaccendere la miccia.

Bilancia - Le previsioni astrologiche al 7 marzo vi vedranno alle prese con una certa faccenda sentimentale o familiare che vi preme da un po' di tempo.

Ci sono chiaramente delle situazioni traballanti in atto, per cui sarà bene rimettere tutto al proprio posto. La settimana è cominciata bene, con a Luna nel vostro segno, quindi avrete tutto il necessario per poter chiudere alla grande ma dovete avere più fede.

Scorpione - In queste 48 ore la vostra anima si sentirà sollevata grazie ad un discorso o ad una certa parola che vi toccherà nel profondo. Avete alle spalle una dura annata, ma niente è perduto! In questo weekend dovrete cercare di rilassarvi e di sconfiggere l'apatia e la demoralizzazione cercando nuove passioni/hobby. Avete accumulato un sacco di stress che si è catapultato sul vostro organismo: correte ai ripari.

Predizioni oroscopo zodiacale dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Weekend perfetto per uscire e svagare la mente, specie se durante la settimana non avete fatto altro che starvene chiusi in casa a badare alla famiglia o a lavorare senza sosta.

Una passeggiata nel verde o in riva al mare ripristinerà l'equilibrio smarrito. Non rinunciate a socializzare, perché fa bene a mente e corpo. In questo periodo avete un grande bisogno di normalità.

Capricorno - Via dalla zona di comfort che vi siete creati per rifugiarvi dalle insidie del mondo. In questo prossimo weekend sarà tempo di scendere in campo e rimettersi in gioco. Avrete bisogno di recuperare terreno e di rimettervi in pari, ma rinviate le faccende pesanti ad un altro momento. Una canzone vi frullerà in testa per tutto il tempo e avrete tanta nostalgia.

Acquario - In settimana avete fatto delle cose controvoglia, ma ultimamente provate repulsione per tutto persino per il vostro lavoro. Accettate il vostro stato d'animo e approfittate di queste due giornate per riflettere sulla vostra vitae sui possibili cambiamenti da effettuare.

In amore, le coppie innamorate saranno al centro dell'attenzione dato che si prevedono scintille e intimità. Qualcuno vi penserà e potrebbe mettersi in contatto con voi.

Pesci - L’oroscopo del fine settimana annuncia stanchezza e nostalgia. Ripenserete a degli eventi che si sono verificati nella vostra vita, ma sarà bene cercare di non cullarsi troppo nei ricordi di un tempo che non tornerà più. Talvolta può risultare difficile andare avanti perché il passato sembra sempre meglio di adesso, ma è soltanto una mera impressione. Sono previste delle uscite, forse un appuntamento galante o una visita a un immobile che vi interessa oppure un parente stretto verrà a trovarvi.