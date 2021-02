Le previsioni astrologiche per la prossima settimana, ovvero quella che andrà da lunedì 1 a domenica 7 marzo rivelano difficoltà in arrivo per il segno zodiacale dell'Ariete e inizio settimanale movimentato per la Vergine. Leone energico, Scorpione passionale. Scopriamo in dettaglio cosa ci riserverà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la settimana prossima.

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 marzo, da Ariete a Cancro

Ariete: l'inizio settimanale potrebbe risultare un po' incerto per i nati sotto questo segno zodiacale. Alcune divergenze, che potrebbero esserci in ambito lavorativo o nella coppia, necessitano al più presto di chiarimenti.

Sfruttate ogni buona occasione per sistemare le cose.

Toro: in amore avete bisogno di consolidare un po' il vostro rapporto, prendete voi l'iniziativa se è necessario. La settimana in arrivo potrebbe riservare interessanti sorprese per il segno zodiacale del Toro: fate bene attenzione ad ogni imminente cambiamento.

Gemelli: non trascurate mai il vostro o la vostra partner, anche loro, come voi, hanno bisogno di attenzioni. Cercate di essere più disponibili e andate incontro alle esigenze sia dell'uno che dell'altro.

Cancro: alcune volte cercate di opprimere quelli che sono i vostri desideri, mettendo davanti le necessità altrui. Di tanto in tanto fate il contrario: prendetevi del tempo anche per voi e dedicatevi alle vostre esigenze, il resto può aspettare.

Previsioni zodiacali della settimana dall'1 al 7 marzo, da Leone a Sagittario

Leone: non passate mai inosservati, trovate sempre un modo per distogliere l'attenzione degli altri.

D'altronde non vi piace essere uguali alla massa, ma preferite distinguervi e sentirvi unici nel vostro genere. Nella settimana entrante sarete particolarmente dinamici e pieni di energia grazie anche all'aiuto di Venere.

Vergine: lunedì e martedì saranno giornate un po' movimentate per la Vergine. Il lavoro potrebbe intensificarsi oppure potrebbe esserci un sovraccarico di impegni quotidiani.

Fortunatamente, già a partire da mercoledì, avrete un po' di tregua e avrete anche modo di organizzare meglio le vostre giornate.

Bilancia: avete bisogno di rimettervi in sesto e di riacquistare il vostro benessere fisico. Questa settimana potete, ad esempio, prendere una buona iniziativa e cominciare un percorso di allenamento: con il giusto impegno ritroverete la vostra forma ideale.

Scorpione: siete in ottima sintonia con il vostro partner, sapete essere caldi e passionali; tuttavia ogni tanto ci vorrebbe quel tocco di romanticismo in più. Date sfogo alla vostra fantasia e alla vostra creatività: il vostro partner saprà apprezzarvi ancora di più.

Sagittario: non lasciatevi mai sfuggire una buona occasione. Potrebbe essere l'ultima che vi si presenta. Sfruttate bene ogni opportunità ed esaminate con cura quelli che potrebbero essere potenziali vantaggi per la vostra futura carriera professionale.

Previsioni astrologiche settimanali, da Capricorno a Pesci

Capricorno: non lasciate nulla al caso, ogni avvenimento o comportamento accade per una ragione. Riflettete bene su ciò che potrebbero essere state le cause, in modo tale da non trarre delle conclusioni sbagliate.

Acquario: cercate di mettere tutto il vostro buon impegno ma sembra non bastare. Volete ottenere grandi risultati che soddisfano le vostre ambizioni ma il percorso sembra essere troppo lungo e pieno di ostacoli. La determinazione giocherà un ruolo importante, dunque starà a voi cercare di capire fin dove potete arrivare.

Pesci: fate attenzione alle richieste troppo “impegnative”, avete anche voi i vostri limiti ed è importante mettere dei punti quando non riuscite ad assecondarle. Anche se non ce la fate proprio a dire di no alle persone che amate, c'è un limite anche per loro, limite che non deve essere superato.