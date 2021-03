La terza settimana di marzo è ormai alle porte e gli astri si stanno preparando a modificare la propria posizione per elargire influenze diverse ai vari segni zodiacali. L'Oroscopo è in grado di anticipare tali cambiamenti e prevedere in che modo verranno influenzate le giornate della settimana che sta per sopraggiungere.

A godere della positività di questo nuovo periodo, compreso fra lunedì 15 e domenica 21 marzo, saranno i nati sotto al segno del Toro e a quello della Vergine, pronti ad accogliere le sorprendenti notizie che giungeranno nei prossimi giorni. Tra i vari segni zodiacali che si lasceranno avvolgere dalla passione e dalle emozioni che l'amore è in grado di donare c'è il Sagittario, mentre i nativi dell'Acquario si ritroveranno a dovere affrontare un cambiamento drastico e necessario della propria vita.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio dei 12 segni zodiacali.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - chi è nato sotto al segno dell'Ariete farà meglio a prepararsi a un'entrata favorevole di Venere, in grado di portare con sé un'ondata non indifferente di amore e passione. Organizzare qualche sorpresa con il partner potrebbe in qualche modo migliorare la vita di coppia e riaccendere il desiderio tra i due. In ambito lavorativo, nonostante l'attesa e qualche rallentamento, potrebbero sopraggiungere notizie interessanti.

Toro - come già anticipato, i nativi di questo segno zodiacale si ritroveranno pronti ad accogliere l'arrivo di notizie ottime ed entusiasmanti che porteranno il sorriso nei giorni di questa nuova settimana di marzo.

Le anticipazioni dell'oroscopo prevedono quindi giorni interessanti per il Toro e per coloro che hanno deciso di trascorrere del tempo in sua compagnia.

Gemelli - Mercurio si sta preparando per voltare le spalle al segno dei Gemelli e rendere quindi le giornate della nuova settimana un po' turbolente. Il nervosismo potrebbe non mancare ed accompagnare il segno per tutto il periodo.

Sarebbe quindi consigliabile affidarsi all'aiuto di persone fidate e tenere a freno la lingua di fronte a chi non è ben gradito, specialmente se ci si trova sul posto di lavoro o a scuola.

Cancro - l'oroscopo di questo nuovo periodo anticipa l'arrivo di giornate decisamente fortunate per i nati sotto al segno del Cancro. Riuscire a far conciliare gli impegni con il relax non sarà complicato e trovare qualche attimo da dedicare a sé stessi ed alla cura del proprio corpo aiuterà ad equilibrare la mente e portare una carica di energie rinnovate.

Leone - i nativi di questo segno zodiacale potrebbero non essere in grado di godersi la nuova settimana come sperato. La fortuna ha voltato le spalle al Leone e gli astri non sembrano volergli elargire il loro favore per affrontare come si deve le prossime giornate. Meglio stringere i denti e sperare che il weekend riservi qualcosa di meglio.

Vergine - anche il segno della Vergine, secondo l'oroscopo di questo nuovo periodo di marzo, si preparerà per accogliere l'arrivo di qualche notizia interessante. È consigliabile, però, tenere a freno l'entusiasmo poiché a seguito di una notizia positiva potrebbe essercene una seconda decisamente più negativa e in grado di far crollare in poco tempo quell'eventuale "castello di carta" creato precedentemente.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - i nati sotto al segno della Bilancia faranno meglio a rimboccarsi le maniche e portare a termine tutto quello che avevano lasciato incompleto nei giorni appena trascorsi. In ambito sentimentale e relazionale potrebbe esserci qualche piccolo problema facilmente superabile con l'aiuto del partner e delle persone care.

Scorpione - una Luna in opposizione potrebbe farsi portatrice di stanchezza e nervosismo ed intaccare così, in un modo o nell'altro, lo studio ed il lavoro dei nativi di questo segno zodiacale. L'oroscopo non sembra volere annunciare positivamente l'arrivo della nuova settimana, ma è comunque in grado di prevedere un lento miglioramento con il sopraggiungere del fine settimana.

Sagittario - il Sagittario, secondo quanto annunciato dall'oroscopo, sarà uno di quei pochi segni che si lasceranno avvolgere dalla passione riuscendo a godersi in prima persona i frutti e le emozioni che una relazione sana e pregna del vero amore è in grado di elargire.

Attenzione però a non dare per scontato la felicità altrui: è importante coltivare l'amore in maniera equa.

Capricorno - pronti a tendere le orecchie e ad aguzzare la vista per riuscire a cogliere i segnali che il mondo sta cercando di mandare. Chi è nato sotto al segno del Capricorno potrebbe imbattersi accidentalmente in qualcuno di particolare in grado di offrire una svolta per il futuro. Riuscire a rifiutare l'offerta potrebbe non essere semplice, ma bisognerà comunque analizzare attentamente le opzioni disponibili.

Acquario - un drastico cambiamento sembra essere in arrivo per i nati sotto al segno dell'Acquario. L'oroscopo di questa nuova settimana del mese prevede un celere mutamento in uno dei vari ambiti della vita: potrebbe essere quello scolastico, quello sentimentale o quello lavorativo.

Questa novità pare in grado di portare migliorie future. Ma non sarà tutto oro ciò che luccica e bisognerà quindi fare attenzione alle proprie scelte.

Pesci - la nuova settimana sembra essere portatrice di gioia e serenità per il segno dei Pesci, ma anche di una nuova carica energetica che fornirà un aiuto non da poco in ambito lavorativo. Lo stress e la stanchezza saranno tenuti a bada almeno fino alla giornata di venerdì, dopo la quale le energie inizieranno a venir meno.