Cosa prevede l’Oroscopo di domani sabato 13 marzo? A livello astrale si prospetta una giornata importantissima con la Luna Nuova in Pesci. C'è chi sfrutterà queste 24 ore per concludere delle questioni arretrate, chi farà un po' di riflessione introspettiva e chi invece vuoterà il proprio sacco interiore. Dopo un periodo costellato di alti e bassi, l'astro argentato spazzerà via ogni difficoltà nella vita dei nativi del Cancro. Scopriamo le previsioni delle stelle di questa splendida giornata.

Previsioni astrologiche 13 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - A volte è necessario mettere la ragione da parte e provare a seguire l'istinto.

Questa sarà la giornata giusta per ammorbidire la presa e lasciarsi andare. La Luna Nuova favorirà i sentimenti di lunga data e i legami che sono nati di recente. Attenzione a non esprimere giudizi troppo affrettati e soprattutto perché potrebbero risultare offensivi.

Toro - Ci saranno delle cose da rivedere e sistemare e questa potrebbe essere la giornata giusta per attuare quel cambiamento che avete in mente di fare da tempo. Non rinviate: procrastinare non porta niente di buono. Per quanto riguarda la famiglia o il partner, si può dire che ultimamente siete un po' annoiati ed evasivi.

Gemelli - Se c'è un problema, sarà meglio vuotare il sacco e liberarsi del peso. La Luna Nuova favorirà i cambiamenti e soprattutto i miglioramenti. Sarà un buon sabato per chiacchierare e trascorrere delle ore diverse insieme agli altri membri della famiglia.

La vostra opinione conterà moltissimo, per cui non esitate ad esprimere il vostro parere.

Cancro - L’oroscopo del 13 marzo rivela che il destino vi sta mettendo alla prova e che dovete tirare fuori il meglio di voi stessi. La Luna Nuova in Pesci di questo sabato, porrà fine ad ogni patema, quindi tornerete a gongolare. Qualcuno o qualcosa vi susciterà una spensierata risata.

Avrete voglia di trasgressione, ma entro domenica la vostra anima troverà ristoro. Nella prossima settimana arriveranno notevoli riscontri.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - In queste 24 ore troverete pace e serenità. Avete corso in lungo e in largo durante la settimana, inoltre avete fatto i conti con una serie di sgraditi imprevisti. Rimandate eventuali mansioni a domenica e godetevi questo sabato cullandovi nel dolce far nulla.

Ci sono delle cose che una volta vi stufavano, ma che adesso vi mancano.

Vergine - Sarà un sabato di crescita interiore. La vostra mente troverà spago e vi sbarazzerete di certi problemi spinosi. Chi è a dieta si concederà una meritata trasgressione culinaria. Sapete cosa volete dalla vita, quindi abbiate fiducia nelle vostre capacità e non sottovalutatevi mai.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 13 marzo invitano a compiere un passo in più rispetto al solito. Anche se avrete un sacco di cose da fare, grazie all'elevato livello di concentrazione riuscirete a cavarvela egregiamente. Festeggiamenti o ricorrenze in vista per alcuni nativi della Bilancia, una persona a voi cara forse sta per compiere gli anni? In tal caso, avete già pensato ad un regalo?

Scorpione - In queste 24 ore sarete pieni di energia, ma attenzione a non stressarvi troppo, specie se avete avuto una durissima settimana, nella vita le pause sono di fondamentale importanza. In giornata un partner o un familiare potrebbe necessitare del vostro aiuto.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - L'oroscopo annuncia un sabato di chiusura. A quanto pare vi annoierete e non saprete che cosa fare. Le vostre energie saranno piuttosto scarne e rischierete anche di dover combattere contro quel solito dolorino che di tanto in tanto torna a farvi visita. Una persona che conoscete piuttosto bene vi penserà intensamente.

Capricorno - In giornata sarete stanchi e quindi non avrete molta voglia di muovervi o di dialogare.

Attenzione a non essere aggressivi con le parole, specie in famiglia. Chi ha dei figli piccoli, si ritroverà a fare i conti con dei capricci interminabili. Domenica andrà molto meglio, intanto cercate di portare pazienza.

Acquario - Chi è sposato o convive da moltissimi anni, non si sente compreso o desiderato dalla persona che ha affianco. Questo sarà il sabato giusto per riaccendere la fiamma del desiderio e per organizzare qualcosa di insolito e inaspettato. Divertitevi, avete avuto una settimana piuttosto stressante e dolorante.

Pesci - Sabato con la Luna Nuova nel vostro bellissimo segno. Gli astri parlano di chiarezza introspettiva e nuovi progetti da coltivare. Metterete le vostre esigenze al centro dell'attenzione. Avete speso fin troppo tempo dietro agli altri, perciò fareste bene a pensare di più a voi stessi.

Coccole con la persona amata o nuove ed emozionanti conoscenze virtuali.