Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di domenica 14 marzo? La Luna in Ariete favorirà le "rinascite" e le nuove idee. Dopo la grande confusione generata dal novilunio di sabato, molti segni otterranno ossigeno. I nativi dei Pesci potrebbero riscoprirsi inviperiti, mentre i Gemelli dovranno fare i conti con la nostalgia.

Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata.

Previsioni astrologiche 14 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - C'è una persona a voi vicina che sta attraversando un periodo estremamente negativo: sostenetela con tutto il vostro cuore. Questa sarà la giornata in cui la vostra anima si sentirà appagata e ogni problema risulterà meno pesante del consueto.

Chi ama cucinare, sarà talmente ispirato che stupirà i commensali con una nuova ricetta.

Toro - Siete un segno vulcanico, ma lo sarete un po' meno in queste 24 ore a causa di ciò che avete passato in settimana. Sarete molto felici di poter staccare la spina dal solito trantran, ma le stelle invitano a riposarsi completamente e a rinviare (o delegare) le faccende domestiche ad un altro momento. Possibili mal di testa o di schiena.

Gemelli - Da tempo non vedete l'ora che tutta questa situazione generale volga a conclusione. Un po' vi manca la vita di un tempo e in questa domenica sarete colti da una ventata di nostalgia. L'amore, per le coppie unite, vivrà attimi di fuoco e fiamme. Chi è separato o è single, potrebbe ricevere al più presto una certa richiesta d'amicizia destinata a trasformarsi in qualcosa di importante.

Cancro - L’Oroscopo dice che sarà una domenica in crescendo. Emozioni e novità non mancheranno, qualche progetto potrebbe andare in fumo a causa di una situazione destinata a scombussolare ogni cosa. Gli equilibri in famiglia risulteranno sani, ma il vostro livello di attenzione sarà scarno. Avete avuto una settimana pesante, riposatevi. La prossima sarà una notevole settimana.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - La vostra immaginazione sarà più che stellare in questa domenica di metà marzo. Avrete modo di fare il resoconto di tutta la situazione e di riordinare quel caos interiore che vi trascinate dietro da tempo. Occhio al portafogli, qualcuno sta risparmiando per l'acquisto di un immobile o di un evento tanto sognato.

Vergine - In questa domenica otterrete un sollevamento spirituale. Vi sentirete più sereni e in pace con voi stessi. Finalmente lascerete scorrere via tutta la tensione accumulata in questo difficilissimo periodo. Sarà la domenica ideale per starsene un po' in disparte a godere del dolce far nulla. Rinviate le uscite, possibili spese extra in vista.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 14 marzo favoriranno in particolar modo l'amore di coppia. La passione risulterà bollente, perciò si prevedono fuoco e fiamme. Chi è solo, potrebbe comunque essersi innamorato di una certa persona che conosce. Sta per giungere un'occasione speciale.

Scorpione - In giornata avrete tanta voglia di starvene per fatti vostri, magari guardando quel programma televisivo che vi prende tanto o dedicandovi alle vostre passioni.

Qualcuno, da tempo, sta rimuginando su una vacanza o su un trasferimento. Attenzione a non prendere decisioni fin troppo affrettate.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - In famiglia dovrete mostrarvi più partecipi e meno scossanti. In questo periodo ne state vivendo delle belle, perciò potreste sentirvi un po' lunatici. Comunque sia, in questa domenica dovrete tenere alta la guardia e non dare niente e nessuno per scontati. Entro la sera potrebbero emergere delle grosse novità.

Capricorno - Sarete sempre più vicini al vostro agognato traguardo, ma cercate di non stressarvi troppo. In giornata vi sentirete un po' pressati da una certa situazione lavorativa, economica o forse familiare. Da tempo state portando avanti un progetto che potrebbe vedere la luce in primavera.

Svagate la mente dietro ai fornelli o in giardino. Salute così così, forse per colpa dell'allergia o degli sbalzi di temperatura.

Acquario - Domenica in cui la vostra mente si sentirà sollevata e leggera. Avrete modo di ricevere conforto interiore e di sentirvi compresi. Il fine giustifica i mezzi. I livelli di stress scenderanno e potrete rilassarvi a vostro piacimento. L'amore farà favole e follie. In famiglia il clima tornerà ad essere solidale e sereno.

Pesci - Stando all'oroscopo, in questa domenica sarete un pochino inviperiti. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare oppure qualcosa non andrà come previsto. Cercate di tenere sotto controllo il nervosismo e di non inveire contro gli altri membri della famiglia. L'uscita della Luna dal vostro segno potrebbe lasciare un sacco di confusione attorno a voi, ma presto avrete modo di sistemare tutto.