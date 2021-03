Secondo le previsioni dell'oroscopo del 20 marzo i Toro e i Leone dovrebbero dedicarsi un po' di più a se stessi e alla cura del proprio corpo e dello spirito. Acquario e Gemelli, invece, saranno in grande forma.

Oroscopo, ultime 4 posizioni

12° in classifica Toro: concentratevi un po' in più su voi stessi. Spesso vi trascurate e questo contribuisce a rendere più pesante il vostro umore. Nel lavoro è opportuno prendersi un momento di pausa. Prendere decisioni affrettate non è la cosa giusta da fare adesso.

11° in classifica Leone: l'Oroscopo del 20 marzo denota una giornata piuttosto fiacca. Oggi vi sentite senza forze e demotivate.

L'unico modo per riuscire a risollevare il morale è quello di dedicarvi a svolgere le cose che amate di più fare.

10° in classifica Pesci: alcuni di voi potrebbero avere delle discussioni in campo professionale, specie se sarete chiamati a fare un lavoro di squadra. In amore, invece, vi state lasciando travolgere un po' troppo dall'emotività. Ricordatevi che la verità sta sempre nel mezzo.

9° in classifica Bilancia: sul lavoro comincerete a sentire un po' troppo il peso delle responsabilità. Ricordate, però, che ricoprire incarichi importanti ha come altro lato della medaglia proprio questo. Per tale ragione, tirate un sospiro e agite in modo costruttivo per venire a capo di eventuali problematiche.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: non è il momento giusto per trarre delle conclusioni affrettate in campo professionale.

Se ci sono delle vicende da chiarire, è bene farlo entro la fine di questa giornata. Non si dovrebbe mai andare a letto con il cattivo umore.

7° in classifica Cancro: con l'inizio del week-end dovreste approfittare per concentrarvi un po' di più sui vostri affetti e sulla vostra vita privata. Spesso vi lasciate sopraffare dagli impegni quotidiani arrivando a trascurare gli affetti.

Ebbene, questa è una cosa che non andrebbe mai fatta, quindi, recuperate.

6° in classifica Capricorno: se qualcuno vi ha deluso, cercate di non portare rancore. Affrontate di petto le situazioni in modo da venire al nocciolo dei problemi e risolverli. I silenzi non vi porteranno da nessuna parte. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la calma.

5° in classifica Scorpione: in questo periodo potreste trovarvi a fare delle valutazioni importanti.

L'oroscopo del 20 marzo vi esorta a guardarvi bene dai nemici, ma ancor di più dagli amici. In campo lavorativo, invece, sono in arrivo delle novità, cogliete le occasioni al volo.

I segni più fortunati

4° in classifica Vergine: se negli ultimi giorni avete mantenuto un profilo un po' più basso dal punto di vista lavorativo, adesso è il momento di strafare. Non date troppo peso al pensiero delle persone che vi circondano e accogliete solamente i consigli di coloro i quali parlano nel vostro interesse.

3° in classifica Ariete: non è più il momento di essere titubanti. Siate intraprendenti nel lavoro. In campo sentimentale siete dinanzi un bivio. Se fino a questo momento, però, siete stati incerti sul da farsi, nel corso di questo fine settimana avete avuto modo di schiarirvi ulteriormente le idee.

2° in classifica Gemelli: state attraversando un momento di cambiamento. A partire da oggi le preoccupazioni che avevano attanagliato la vostra mente nei giorni passati andranno sparendo. In campo professionale, invece, siete motivati e pieni di energia. Sfruttate la situazione a vostro vantaggio.

1° in classifica Acquario: oggi sarà davvero difficile resistervi. Siete dotati di fascino e di spigliatezza, qualità che giocheranno sicuramente a vostro favore dal punto di vista sentimentale. Anche sul lavoro è un buon momento, è gratificante sentirsi importanti per qualcuno.