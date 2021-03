La terza settimana del mese di marzo è ormai giunta al suo termine e si prepara a lasciare il posto ad un periodo, secondo quanto previsto dall'Oroscopo, non proprio migliore per tutti i segni zodiacali. Ad andare in contro a questo inasprimento donato dalle giornate saranno coloro nati sotto al segno della Bilancia, costretti a fronteggiare una Venere in opposizione, mentre i nativi dell'Ariete ne coglieranno ogni singolo aspetto positivo. Una situazione simile potrebbe toccare al segno dell'Acquario, il cuoi nervosismo potrebbe toccare livelli forse un po' troppo alti da risultare addirittura insopportabili, contrariamente a chi si trova ad accogliere l'influenza dei Gemelli e la fortuna che questa, grazie anche ad una posizione astrale assai favorevole, è in grado di elargire.

Si tratta comunque, come sempre, di un periodo passeggero per ognuno e che si tratti di gioie o di dolori ci si dovrà preparare all'arrivo di una situazione diversa per le prossime settimane.

Di seguito, l'oroscopo dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete si ritroveranno immersi in una settimana intensa e decisamente fortunata, specialmente per quel che riguarda la sfera sentimentale. In amore non ci sarà nulla e nessuno in grado di mettere a dura prova, o di far tentennare, un amore come quello vissuto fino ad ora. Chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa proprio in questo periodo. Sul lavoro si è ancora in certi, ma qualcosa si sta muovendo all'orizzonte.

Toro - la Luna sembra avere deciso di donare il proprio favore anche a questo segno zodiacale, rendendo la maggior parte dei giorni di questa settimana decisamente fortunati. L'intuito non manca di certo e non dovrebbe essere così complicato riuscire a distinguere le persone false da quelle delle quali ci si può fidare. Mai dare per scontato qualsiasi cosa nella vita, né in amore né in qualsiasi altro ambito.

Gemelli - anche il segno dei Gemelli, secondo quanto anticipato dall'oroscopo di questo nuovo periodo di marzo, si ritrova nel bel mezzo di giornate impregnate dalla fortuna. Si tratta non solo di fortuna legata alle relazioni sentimentali, ma una fortuna in grado di abbracciare le varie giornate a 360°. Non vi saranno problematiche in ambito lavorativo e qualche buona notizia potrebbe sopraggiungere, così come non dovrebbe esserci alcun tipo di problema neanche in ambito relazionale.

Buone occasioni in vista.

Cancro - qualche piccola tensione potrebbe nascere all'interno della vita di coppia e proprio per questo motivo è consigliabile non tirare fuori tutto quello che si è ingoiato fino a questo momento. Riuscire a venire a capo di una qualsiasi discussione non sarà semplice, ma non per questo risulterà impossibile. La cosa più importante, specialmente in questo periodo, sarà confrontarsi con il partner e riuscire a trovare una situazione favorevole ad entrambi.

Leone - l'oroscopo di questa nuova settimana preannuncia l'arrivo di giornate a dir poco fortunate per i nativi del Leone, specialmente per quanto riguarda la vita di coppia. L'inizio di una relazione, in questo periodo del mese, potrebbe portare alla nascita di una relazione stabile e duratura, così come alcune situazioni particolari potrebbero essere in grado di rafforzare il legame tra due partner in maniera esponenziale.

Vergine - la serenità tornerà a riempire le giornate della Vergine, soprattutto in questo periodo di fortuna generale dove tutto, o quasi tutto, sembra andare per il verso giusto. Circondarsi di persone fidate sarà fondamentale se non si vuole rischiare di restare da soli qualora tutto dovesse andare male. Attenzione a non fidarsi di chiunque, meglio pesare le parole ed affidarsi solo a persone schiette e sincere.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo quanto previsto dall'oroscopo di questa nuova settimana di marzo, i nativi di questo segno zodiacale potrebbero ritrovarsi a dover affrontare giornate in cui Venere è in opposizione. Le relazioni sentimentali, a causa di questa posizione astrale non proprio favorevole, non saranno semplici da affrontare, ma con un po' di intesa e di pazienza si riuscirà a venire a capo di eventuali discussioni e situazioni.

In ambito lavorativo non sembra esserci alcun tipo di problema.

Scorpione - una settimana in totale ripresa. Secondo le previsioni dell'oroscopo, le prossime giornate si faranno portatrici di una carica energetica realmente positiva ed in grado di donare sollievo e gioia a coloro nati sotto al segno dello Scorpione. La cosa importante è riuscire ad utilizzare tali energie per migliorare la propria vita e quella delle persone care. Mai abbassare la testa di fronte alle ingiustizie, purché si sia in grado di affrontare situazioni con i giusti modi.

Sagittario - le giornate che stanno per sopraggiungere saranno in grado di suscitare emozioni e sensazioni positive nell'animo di un Sagittario. L'arrivo di una nuova nascita o semplicemente di una notizia attesa da tempo potrebbe scatenare reazioni tanto piacevoli quanto imbarazzanti, specialmente per chi, come il segno zodiacale in questione, possiede un carattere fiero ed orgoglioso.

Capricorno - la Luna in opposizione potrebbe portare un innalzamento non desiderato dei livelli di stress e portare alla nascita di qualche piccolo battibecco con il partner. Non si tratta assolutamente di situazioni difficili da affrontare in quanto, se l'amore è vero, la compatibilità e l'intesa che c'è con la dolce metà saranno in grado di portare ad un comune punto di incontro tra le due parti. In ambito lavorativo, oltre a qualche piccolo rallentamento, non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare eccessivamente.

Acquario - giornate interessanti sembrano ergersi all'orizzonte, nonostante l'oroscopo preveda un innalzamento non da poco dei livelli di stress. Ci saranno sicuramente momenti decisivi sia in ambito relazionale che lavorativo e probabilmente sarà proprio lo stress ad occultarli alla vista e renderli praticamente impercettibili.

In situazioni come queste è necessario chiedere aiuto ed affidarsi alle mani amorevoli del partner e delle persone care.

Pesci - l'oroscopo di questo nuovo periodo preannuncia un allontanamento non preventivato da parte di Venere, che porterà con se un conseguente innalzamento dei livelli di stress anche per coloro nati sotto al segno dei Pesci. Attenzione a non insistere troppo su una determinata discussione con il partner poiché questo non è il momento più adatto per abbandonarsi a situazioni spiacevoli.