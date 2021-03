L'Oroscopo di domani 29 marzo è pronto a svelare come andrà la prima giornata della settimana entrante. Il periodo in analisi vedrà i comparti legati all'amore e al lavoro in prevalenza a favore di due segni in particolare, prescelti dalla sestina zodiacale rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di conoscere i nominativi dei segni più fortunati? A volare in alto nel cielo indaco della buona positività saranno senz'altro coloro nativi del Cancro, favoriti da una splendida Venere in Ariete, speculare positiva al 88% rispetto al segno. In egual misura, ad essere supportati ancora dal pianeta Venere, nel frangente in sestile a Marte nel segno, saranno senz'altro gli amici Gemelli: il sensibile segno di Aria godrà altresì degli ottimi flussi generati dal trigono con il Sole e la Luna.

Invece, le previsioni astrologiche del 29 marzo vedono nettamente in salita questa parte della settimana per i nativi nel simbolo astrale della Vergine, preventivato nel periodo con la spunta del "sottotono".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

4° posto - ★★★: Vergine;

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 29 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 29 marzo al segno dell'Ariete prevede la solita scontata normalità a questa parte della settimana che sta per iniziare. In generale, non mancherà la giusta grinta: sarete propositivi e butterete giù un sacco di idee proficue. In amore, la vostra qualità vincente sarà il coraggio, dunque non contenetevi ma dedicatevi appieno in ogni impresa.

Sarete, per quanto riguarda il lato affettivo, abbastanza privilegiati, tanto da non avere bisogno di ostentare troppo la vostra proverbiale gelosia nei confronti del partner. Vi lascerete andare, riempiendo di coccole il vostro partner. Single, procederete con grinta, senza essere troppo severi, perché finalmente state adottando un atteggiamento più elastico, meno duro.

Riuscirete anche ad essere più attenti quando si tratterà di dare aiuto al prossimo e le vostre amicizie sicuramente ne gioveranno. Nel lavoro, anche se vi sentirete bloccati in situazioni che non fanno per voi, non preoccupatevi, perché possedete gli strumenti per uscirne. Avete infatti grinta e carisma: queste qualità vi permetteranno di affascinare le persone che avete vicino e di portarle sulle vostre posizioni.

Toro: ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano un frangente non troppo positivo. Urano, pianeta di settore, sarà in diretta quadratura a Saturno, risultando nel periodo troppo pesante in termini di negatività per poter sfruttare a dovere il la vicinanza del pianeta dei buoni sentimenti (Venere). In amore, non lo ammetterete mai, ma siete gelosissimi: qualsiasi persona si avvicini al partner vi appare come un rivale pronto a portarvelo via! L'insicurezza, sappiatelo, rischia di penalizzare anche i migliori rapporti, portando eventuali discussioni dal confronto allo scontro. Single, se vorrete mantenere la tranquillità dovrete far fuori i pensieri negativi che da troppo tempo coltivate. È una strada pericolosa quella che state percorrendo: dare energia alle ombre può farle diventare realtà, fate attenzione!

Nel lavoro, non si esclude una preoccupante impennata delle spese: il denaro potrebbe fuoriuscire dalle vostre tasche in maniera incontrollata. Perciò, fareste bene a pensare a qualche accorgimento preventivo per poter limitare i rischi.

Gemelli: ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice uno splendido lunedì. Insomma una partenza di settimana all'altezza delle migliori aspettative. In campo sentimentale, parlando di coppia, la routine sarà spazzata via da nuovi stimoli, da aperti scambi di idee o da nuove energie da investire in cose mai intraprese. In massima parte la Luna vi renderà solari e vitali: finalmente, verificando alcune circostanze che aspettate da diverso tempo, realizzerete che la vita di coppia sta diventando ogni giorno più coinvolgente ed emozionante.

Single, la presenza della Luna in Bilancia porterà a vivere novità sentimentali interessanti. Potreste (r)vivere un'avventura ricca di colpi di scena o incontrare una persona che non avreste mai immaginato potesse attrarre la vostra attenzione. Nel lavoro, grazie alla riuscita dei vostri progetti, sarete apprezzati e ricercati, questo sarà motivo di orgoglio. Il successo aumenterà la fiducia in voi stessi e vi aprirà le porte verso un futuro davvero positivo.

Oroscopo e stelle di lunedì 29 marzo

Cancro: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno preannuncia a voi del segno un lunedì in gran parte da vivere al massimo delle energie disponibili. In amore, con la Luna e soprattutto Venere in ottimo aspetto, avrete la possibilità di dedicarvi a tutto ciò che vi appassiona e che vi rende felice.

Vi sentirete finalmente a vostro agio con un partner avventuroso e vitale. Il cielo contribuirà a rafforzare l'unione di coppia e l’ambiente rilassato favorirà la messa a punto di programmi inerenti la casa, l’educazione dei figli ed eventuali programmazioni relative ai prossimi viaggi o vacanze. Single, tutto andrà bene, quindi approfittatene! Sarà un lunedì roseo e promettente, sotto ogni punto di vista. Tuffatevi in quel mare di splendide benevolenze che attendono solo di essere utilizzate a vostro vantaggio e piacere. Nel lavoro intanto, le cose continueranno a girare bene per molti di voi. Forse non avete ancora risolto qualcosa nel modo desiderato, ma con un po' di pazienza ed ottimismo ci riuscirete. Ottimi auspici riguardo all'affermazione professionale, anche in relazione a guadagni inattesi.

Leone: ★★★★. Si preannuncia una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa. In campo sentimentale, diverse buone notizie vi faranno sormontare alcuni problemi pregressi o in atto. In amore, vi aspetta una giornata abbastanza piacevole: non accadranno eventi eccezionali ma sicuramente ci saranno diverse occasioni per divertirsi. Dare sfogo alla vostra vitalità per voi è sempre molto importante, soprattutto quando riuscirete a farlo insieme a chi amate. Un consiglio spassionato da parte delle stelle: cercate di sistemare situazioni che aveste eventualmente in lista d'attesa. Single, con la Luna parzialmente a favore sarete aiutati in caso di difficoltà. Il vostro fascino risulterà in alcuni casi in deciso aumento: con la dolcezza e con quei modi gentili di fare le avance potreste davvero conquistare il cuore di chi sapete...

Nel lavoro, la carriera vi sta per offrire buone opportunità di miglioramento, a patto di puntare tutto sulla creatività. L'immaginazione poi, dicerto vi spingerà a trovare soluzioni nuove a vecchi problemi.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 29 marzo, presume possa arrivare un periodo a rilento, con qualche contrattempo piuttosto che con momenti positivi. L'asse dissonante generato dalla specularità negativa in corso tra Urano-Saturno, senza dubbio lascerà un'impronta abbastanza pesante in determinati momenti della giornata. In campo sentimentale è possibile che, a causa della suddetta formazione astrale citata poc'anzi, non vi sentiate più così sicuri di portare avanti la vostra relazione di coppia. Prima di prendere decisioni troppo frettolose che potrebbero portare ad un errore di valutazione, riflettete molto bene magari dando all'occorrenza una ulteriore possibilità a chi avete accanto.

Single, la giornata non sarà proprio il massimo per molti del segno: non preoccupatevi più di tanto. E' nel vostro interesse contrastare gli effetti del periodo negativo: per farlo servirà un pizzico di sano umorismo, tanta volontà di cambiare le cose e anche la vicinanza di una persona amica, capace di tirare su il morale. Per oggi non aspettatevi un aiuto dalle stelle, particolarmente avverse soprattutto nelle questioni di cuore. Nel lavoro, questa giornata vi vedrà molto concentrati ma anche molto stanchi. Gli sforzi che farete per dare il meglio di voi, avranno come effetto primario quello di rendervi esausti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 29 marzo.