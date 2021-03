L'Oroscopo di domani, sabato 6 marzo, è pronto a svelare come andrà il primo giorno di weekend. Ad essere direttamente interessati i soli simboli compresi nella prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di dare un senso, positivo o negativo che sia, alla giornata? In questo caso sarà di buon auspicio la parte finale di questa settimana, oltre che per la super-fortunata Vergine, segno valutato al "top del giorno", soprattutto per i nati in Ariete e Leone ottimamente valutati a cinque stelle. Ad avere la peggio, purtroppo, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni astrologiche d'inizio weekend, Cancro e Gemelli, considerati rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko".

Andiamo ai dettagli, segno per segno.

Previsioni zodiacali 6 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 6 marzo al segno dell'Ariete predice una giornata pronta a offrire ottimi spunti per migliorare ogni tipo di rapporto. Secondo le previsioni affronterete spensieratamente la quotidianità: gioie e sorprese vi attendono in incognita e lasciarsele scappare (o non accorgersene) sarebbe davvero imperdonabile. In amore "si vola"! Idee e soluzioni brillanti si (ri)faranno vive in voi, così senza troppa fatica riuscirete a creare un'atmosfera magica ed intrigante che senz'altro piacerà moltissimo alla dolce metà. Single, sarà un giorno davvero promettente: infatti, conterete sulla vostra forza per dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare. Non mancheranno le occasioni per divertirsi e conoscere nuove persone.

Alla sera poi, senz'altro vi aspetta una serata divertente in famiglia. Nel lavoro, creatività ed altruismo saranno i vostri fiori all'occhiello. Non puntate al successo (almeno non dichiaratamente) ma al benessere o ad una attività che vi coinvolga su vari piani. Gratificante sarà il vostro quadro astrale odierno, sia nel lavoro che nelle finanze.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato preannunciano una giornata quasi buona, abbastanza per promuovere la vostra immagine oppure per averla vinta su un/una rivale. Ovviamente, per una eventuale azione di forza sarà richiesto molto coraggio e tanta faccia tosta. Intanto, un incontro casuale potrebbe avere sviluppi davvero sorprendenti: lasciatevi andare!

In amore, l'ondata di passione proveniente da Venere vivacizzerà in parte la vostra vita affettiva. Traetene vantaggio, dimenticate le preoccupazioni e prendete le distanze da tutti i problemi della giornata, magari regalandovi dei momenti solamente per voi due. Single, un colpo di fulmine potrebbe scombussolare la vostra solitudine. Forse vivrete un momento di serenità con una bella persona: fortunatamente, la tempesta dei giorni indietro lascerà spazio ad un cielo sereno. Approfittate finché gli astri ve lo concederanno e gioite di tutto ciò che vi rende felici. Nel lavoro, il cielo bilanciato per il vostro segno accenderà i riflettori sulle faccende pratiche: buoni affari e trattative promettenti vi faranno guardare al futuro con serenità.

Investire in un progetto per ora forse è prematuro, specie se non sapete fare i conti con il budget: se ci fosse chi sovvenziona o disponeste di un fondo, lanciatevi, perché avete i numeri per farlo.

Gemelli: ★★. La giornata di sabato non si prevede troppo positiva per voi nativi: il motivo? Diciamo che a portare scompiglio nei vostri piani saranno delle scelte fatte tempo addietro. Probabilmente, se non cercherete di arginare eventuali problemi nascenti troverete "filo da torcere" in più di qualche ambito. In preventivo un lieve peggioramento in alcune questioni attualmente sotto tensione. In amore, un piccolo diverbio causato da un equivoco fortuito potrà far emergere una certa insicurezza da parte del vostro partner. Così, dovrete munirvi di diplomazia e rispetto verso chiunque vi stia attorno se vorrete evitare incrinature spiacevoli.

Single, inizierete e finirete la giornata con la luna di traverso! Per l'esattezza, a dare problemi sarà il vostro umore ballerino, così ci potrebbero essere le solite scaramucce tra famiglia, partner, carriera, etc. Il giorno poi, potrebbe rivelarsi basilare per la vostra esistenza, portandovi a riflettere su ciò che è bene e su ciò che è male. Nel lavoro, il cielo della sfera finanziaria non sembra volgere al bello. Qualche intoppo potrebbe farsi avanti e potreste fare fatica a superarlo. Quindi, le stelle consigliano tanta calma.

Oroscopo e stelle di sabato 6 marzo

Cancro: ★★★. Il prossimo sabato sarà all'insegna del poco invidiabile periodo "sottotono". Secondo gli astri del giorno non ci sarà di certo spazio per movimenti o aggiustamenti vari, specialmente in campo sentimentale.

Sappiate che, spesso, la vita ci impone delle piccole/grandi sfide da affrontare: questo sabato dovrete usare tutta la vostra forza d'animo e tanta pazienza. In amore, vero che il terreno sotto ai vostri piedi sembra essere abbastanza instabile e in famiglia manca ancora la coesione auspicata, ma la persona amata vi vuole un gran bene e farà il possibile per proteggervi e coccolarvi con tutto il suo affetto. Essere sempre sinceri è fondamentale. Anche se alle volte, su alcune questioni delicate, bisognerebbe tenere a freno la lingua limitandosi a dire solo il giusto, senza esagerare. Single, se qualcuno contestasse le vostre decisioni o le vostre strategie, che faccia pure: sappiate comunque che chi vi vuole veramente bene vi seguirà sempre.

Coloro che invece vedono le cose diversamente da voi ma non vi piacciono, sarebbe meglio che continuassero per la loro strada; eviterete che possano rovinare la vostra tranquillità. Nel lavoro, vorreste gestire il vostro operato in maniera autonoma e magari imporre il vostro volere a chi cercasse di impedirlo. Evitate però di essere bruschi: cercate di agire con diplomazia.

Leone: ★★★★★. Partirà e terminerà in modo molto positivo il periodo. Approfittate del momento "si" per mettere sul tavolo della sincerità le cose migliori che tenete strette nel cuore, senz'altro andranno a buon fine. In amore infatti, la giornata dovrebbe trascorrere nella totale serenità, anche perché il partner si sentirà molto gratificato dal vostro rapporto. Venere, speculare positiva al 90%, riaccenderà il vostro desiderio rendendovi più passionali e romantici.

Avrete così tanta voglia di organizzare un qualcosa di romantico, magari una cenetta al lume di candela con della buona musica. Single, in amore potreste fare finalmente grandi passi avanti: dimenticate l'insicurezza e la timidezza prendendo quella decisione che sapete: la state rimandando ormai da troppo tempo... La tenacia intanto sarà vostra alleata, quindi basterà perseverare un po' per raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati. Nel lavoro, la creatività non vi pianta mai in asso, lavora per voi anche mentre dormite. Avrete così uno splendido rapporto col vostro staff, sarete tutti uniti e complici verso l'obiettivo comune. Avrete altresì idee molto chiare sul da farsi: ottime intuizioni vi permetteranno di cogliere al volo interessanti opportunità lavorative.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, sabato 6 marzo, predice l'arrivo di un weekend davvero con "effetti speciali". In campo sentimentale sarete determinati ad ottenere il massimo dalla vita. Sarete un esempio da seguire per chi vi circonda. In alcuni casi risulterete raggianti e sicuri di voi, tali da rendere il rapporto armonioso e con alte probabilità di essere più felici: metteteci pure l'anima e non ve ne pentirete. In coppia, siate pronti già da adesso a recuperare eventuali situazioni pendenti, anche pregresse. Single, il cielo vi regalerà molte parentesi rosa; allora approfittate di questi influssi tanto benevoli anche per avere passioni e sentimenti. Nel lavoro, astri a voi amici esprimono un alto livello energetico, sia fisico che mentale: questo vi metterà in grado di prendere la vita di petto e di imporvi sulla realtà che vi circonda con grande impeto.

Idee originali, spirito innovatore poi, vi metteranno in grado di studiare ed applicare soluzioni alternative alla vostra attività, il che vi renderà quanto mai competitivi sul mercato.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 6 marzo.