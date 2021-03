L'Oroscopo del giorno di sabato 6 marzo è pronto a scrutare le stelle in merito a come potrebbe presentarsi la partenza del weekend. In rilievo come sempre la nuova classifica stelline giornaliera interessante tutti i dodici simboli zodiacali, ovviamente incorniciate dalle immancabili previsioni interessati in questo caso la seconda sestina. Target l'amore e le attività lavorative, messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci che andremo a svelare a breve. Curiosi di sapere cosa porteranno di buono le previsioni zodiacali del 6 marzo? Ovvia la risposta, per cui iniziamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno su sentimenti e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 6 marzo

Bilancia: ★★★★. La giornata di inizio weekend si annuncia nella più totale delle normalità. Diciamo pure che sarete abbastanza simpatici e sufficientemente brillanti. Forse perfino disposti a sorvolare sulle divergenze a favore di un clima più sereno, cosa che non accade da tempo... La Luna in Sagittario intanto vi metterà nella condizione di spirito giusta per sdrammatizzare qualsivoglia problema. In amore, occhi puntati soprattutto sul benessere e sull'armonia della coppia ed è questo che conta per voi in questi giorni. Quindi, vietato mettere in secondo piano il partner ma date tutta l'attenzione che merita. Single, saranno favoriti gli incontri, dunque, non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi agli appuntamenti sempre con un sorriso: l'amore sarà dietro l'angolo?

Si spera... Nel lavoro, a qualcuno potrebbe arrivare una inaspettata entrata economica o un regalo di un certo valore. A proposito di denaro, si consiglia di non essere troppo "spendaccioni".

Scorpione: ★★★. In arrivo per voi del segno un sabato abbastanza difficile con probabili problemi da dover risolvere. La quinta giornata dell'attuale settimana si prevede "sottotono", dunque con problemi: cosa aspettarsi dagli astri?

Poco o nulla: cercate di mettere da parte eventuali valutazioni o ragionamenti dando modo di emergere al vostro cuore e alla passione. In amore il clima nei rapporti con il partner non sarà eccelso, così come nelle relazioni interpersonali. Forse è giunto il momento di sfogarsi, quindi di provare a risolvere la situazione insieme: fatelo senza esitare, ok?

Single, a volte fare un passo indietro potrebbe essere la mossa più ragionevole, specialmente se ultimamente avete scherzato con il fuoco... ora rischiate di bruciarvi, occhio! Adesso, l'unica cosa da fare è rimediare nella maniera meno indolore possibile. Una persona potrebbe sapere più di quanto vorrebbe far credere: prestate solo attenzione a eventuali esperienze stravaganti di quest'ultima. Nel lavoro, invece, una notizia buona ed una cattiva: la buona è che le cose stanno per cambiare; la cattiva, è che non sappiamo quando!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo sul primo giorno di weekend a voi del segno indica una giornata "super", ottima soprattutto a livello affettivo, anche se nella parte riguardante il lavoro non mancherà di nulla. Dunque, periodo all’insegna della serenità: una gradevole e selezionata compagnia o una passeggiata in campagna per respirare l’odore della natura potrebbe essere un'idea (restrizioni permettendo ovviamente!).

In amore intanto, le stelle vi porteranno brio, energia e vitalità, un momento perfetto per fare programmi e pianificare una bella vacanza da fare appena possibile insieme al vostro compagno. Vorrete approfittarne, si o no? Single, riceverete delle dichiarazioni inaspettate che parleranno dritto al vostro cuore: le previsioni del giorno invitano ad accoglierle senza timore, con la raccomandazione di non mollare mai. Nel lavoro la giornata risulterà essere determinante in certe situazioni e, dunque, adatta per concretizzare idee o progetti un ambito professionale e non solo.

Oroscopo e stelle di sabato 6 marzo

Capricorno: ★★★★★. Alla grande la giornata di partenza del nuovo weekend, pronta a regalare a questa parte della settimana una dose di positività superiore alla media.

Merito di astri favorevoli e pronti a dare sostegno. L'Astrologia sul segno in questo caso consiglia, parlando d'amore, specialmente a chi fosse ancora single, di darsi da fare: questo è il momento migliore per iniziare a guardarsi intorno alla ricerca dell'anima gemella. Diciamo che, visto soprattutto il periodo certamente molto favorevole, potete iniziare ad accantonate eventuali dubbi e prendere l'iniziativa, soprattutto in quelle cose che più vi stanno a cuore. In campo sentimentale, parlando in generale, le stelle si preparano ad esaudire quei progetti da tempo desiderati. Quindi, tirateli fuori dai cassetti e cominciate a parlarne con partner, famigliari e amici in modo da poterli realizzare insieme. Nel lavoro, alcune situazioni che potrebbero crearsi all'improvviso certamente richiederanno impegno e abilità.

Per ottenere dei risultati soddisfacenti, inventatevi qualcosa di nuovo.

Acquario: ★★. Si preannuncia un sabato in stile "trincea". Perché un simile confronto? Semplice, perché è proprio come se foste in guerra, costretti ad affrontare un nemico invisibile ma spietato, pronto a colpire alle spalle. Allora cosa fare? La risposta è: "assolutamente nulla!". Solo evitando di esporsi inutilmente riuscirete a fare meno danni alla vostra persona, ci siamo capiti vero? Diciamo che questo periodo dovrà essere affrontato con molta cautela. In amore, la voglia di novità e di emozioni nuove complicheranno abbastanza il vostro rapporto di coppia. Con il partner sarete critici e forse un po' pretenziosi: calmatevi! Single, sarà un giorno incerto. Alcuni dubbi e/o malumori di sorta potranno rendere questo momento della settimana davvero nervoso.

Potreste perfino non trovare quella giusta sintonia verso la persona che vorreste corteggiare. Nel lavoro, i progressi saranno lenti ma costanti, perciò non fatevi prendere dalla fretta o rischierete di commettere inutili passi falsi. Fiducia e perseveranza le vostre armi migliori.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di sabato 6 marzo predice una giornata buona, al limite della media positività. Indubbiamente valutata come di routine, la parte iniziale del weekend non mancherà di regalare piccole soddisfazioni, logicamente da saper individuare e poi cogliere. In amore, la disponibilità all’ascolto renderà la relazione di coppia più interessante per entrambi: se il rapporto è in fase di stallo, cercate di dare un’immagine di voi quanto più sincera possibile.

La vostra lucidità mentale, unita ad una notevole prontezza di riflessi, in questo fine settimana saranno i vostri punti di forza: qualità indispensabili per poter gestire al meglio famiglia, amicizie e situazioni varie. Single, a qualcuno di voi potrebbe capitare un inatteso colpo di fortuna. L'incontro con una persona "fatale" riaccenderà il cuore. Sicuramente tutto ciò sembra impossibile, eppure le stelle sono disposte ad aiutare nel cercare di dare una svolta alla vostra attuale vita sentimentale. Nel lavoro, con il consiglio di un amico ricco d’esperienza e competenza, potreste programmare e dare il via ad investimenti proficui, oltre che duraturi. Con prudenza, provateci pure.

Classifica 6 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 6 marzo è arrivata.

La scaletta con le stelline quotidiane quindi è pronta a svelare come sarà il primo giorno di weekend per i dodici segni zodiacali. Iniziamo subito a mettere in risalto il migliore tra tutti: Vergine, segno super-favorito in amore e nel lavoro senz'altro più che meritevole di indossare la corona relativa alla prima posizione. Altrettanto positivo l'avvio del nuovo weekend anche per Ariete, Leone, Sagittario e Capricorno, posizionati al secondo posto in classifica. Stabile il periodo intanto per coloro nativi del Toro, della Bilancia e dei Pesci, tutti e tre in terza posizione. Al quarto posto troviamo Cancro e Scorpione ai quali si accodano, in ultima posizione, Gemelli e Acquario.

Le stelline di sabato 6 marzo: