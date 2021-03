L'oroscopo della giornata di mercoledì 10 marzo prevede qualche tensione in amore per i nativi Leone a causa della Luna opposta, mentre lo spirito d'iniziativa non mancherà per il Sagittario, ma potrebbero presentarsi alcuni imprevisti. Vergine avrà bisogno di ritrovare entusiasmo in amore, mentre Capricorno sarà un tesoro con la propria anima gemella. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 10 marzo 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 10 marzo 2021 segno per segno

Ariete: previsioni astrali di mercoledì all'insegna della buona sorte e della serenità per voi nativi del segno.

La Luna infatti si troverà in sestile dal segno dell'Acquario, e per quanto riguarda i sentimenti vi godrete serenamente la vostra relazione di coppia. Se siete single recupererete la voglia di stare con gli altri. In ambito lavorativo le cose potrebbero andare un po’ per le lunghe in questa giornata, ma alla fine otterrete buoni risultati. Voto - 8-

Toro: oroscopo di mercoledì solamente sufficiente per voi nativi del segno. Se da una parte avrete Venere favorevole, dall'altra ci sarà la Luna in quadratura a mettervi i bastoni tra le ruote. Per quanto riguarda i sentimenti dunque dovrete attendere qualche giornata se avete qualcosa di importante da riferire al partner. Non preoccupatevi, questo periodo passerà presto. Se siete single non è detto che non potrebbe accadervi nulla di speciale.

Ancora qualche difficoltà in ambito professionale, considerato che anche Marte non vi è più favorevole. Voto - 6,5

Gemelli: tutto un po’ fermo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 8 marzo. Un po’ d'irrequietezza vi confonderà le idee nei confronti del partner, dunque attenti a come vi esprimerete. Se siete single provate a concentrarvi su qualcosa che non sia l'amore.

Molto bene invece in ambito professionale. Con Marte che si è aggiunto al vostro cielo mostrerete gli artigli e tenervi fermi sarà impossibile, considerata la grande mole di idee che avete. Voto - 7-

Cancro: sarete un amore in questa giornata secondo l'oroscopo, merito in particolare di Venere in trigono dal segno amico dei Pesci. La vostra relazione di coppia viaggia lungo il binario giusto e sarete particolarmente romantici nei confronti del partner.

Se siete single sarete molto simpatici agli occhi degli altri. Per quanto riguarda il lavoro potreste essere in attesa di una chiamata importante. Per il momento però concentratevi sui vostri progetti. Voto - 8

Leone: configurazione astrale che vedrà Marte in sestile dal segno dei Gemelli, ma la Luna in opposizione, assieme a Giove, Saturno e Mercurio. Secondo l'oroscopo dunque, sarà una giornata sottotono, soprattutto in amore. Non sarà ancora per molto, ma sarà meglio per voi non infastidire il partner per il momento. Se siete single anche voi fate pensieri d'amore, ma non siete in grado di realizzarli. Per quanto riguarda il lavoro le energie ci saranno, così come le idee. Quello che vi manca è qualcuno o qualcosa che vi aiuti a realizzarle.

Voto - 6,5

Vergine: avrete bisogno di ritrovare entusiasmo secondo l'oroscopo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Con questo cielo però, non sarà affatto facile. Tenete a mente anche che nelle prossime giornate la Luna diventerà opposta assieme Venere, rendendovi intrattabili. Se siete single non allontanate chi vuole soltanto darvi una mano. Per quanto riguarda il lavoro quando le cose vanno male perdete fiducia in voi, ma l'importante non è cadere a volte, bensì rialzarsi. Voto - 5,5

Bilancia: ottima giornata per voi nativi del segno, grazie in particolare alla Luna in trigono dal segno dell'Acquario. Se siete single il vostro carattere meraviglioso, sempre gentile e disponibile farà gola a molte persone. Se avete una relazione fissa questo periodo sarà piuttosto interessante per crescere insieme al partner, portando avanti nuovi progetti.

In ambito lavorativo andrete molto forte grazie a Giove e Saturno in buon aspetto, portatori di fortuna e di energie tutte da spendere in proficui progetti. Voto - 8,5

Scorpione: attenzione a questo cielo che in questa giornata tenderà ad andarvi contro. Secondo l'oroscopo del 10 marzo infatti, la Luna si troverà in quadratura, e per quanto riguarda i sentimenti non sarete al top della forma, sia voi single, sia chi è già impegnato. Qualche difficoltà anche in ambito professionale. Le incomprensioni tra voi colleghi saranno sempre dietro l'angolo, rischiando di non riuscire a fare granché. Voto - 6,5

Sagittario: una giornata a tratti monotona per voi nativi del segno. In amore la Luna è favorevole, ma l'atmosfera tra voi e il partner sarà piuttosto fredda, con poca voglia di far scattare la passione tra di voi.

Se siete single sarà un periodo poco movimentato per le questioni di cuore. Nel lavoro lo spirito d'iniziativa non vi mancherà, ciò nonostante fate attenzione perché potrebbero presentarsi degli imprevisti. Voto - 6,5

Capricorno: sarete particolarmente teneri e romantici in questa giornata secondo l'oroscopo. Per il partner sarete un vero e proprio tesoro, e l'intesa di coppia non potrà che beneficiarne. Se siete single sentirete crescere dentro di voi il fascino e la seduzione. In ambito lavorativo saranno tanti i lavori che vi terranno impegnati, ma voi non vi arrenderete di certo. Voto - 8

Acquario: geniali e passionali come al solito in questa giornata grazie in particolare alla Luna in congiunzione che mette in risalto il vostro fascino.

Che siate single oppure no dunque, non smettete di rendere felice la persona che vi piace. Per quanto riguarda il settore professionale l'ostinazione fa parte di voi, e non sarete soddisfatti finché un progetto non andrà esattamente come volete. Voto - 8,5

Pesci: bel momento in amore con Venere in congiunzione che illumina la vostra relazione sentimentale. Piccoli piaceri e sorprese inoltre vi permetteranno di essere estremamente soddisfatti di questo periodo. Se siete single avrete modo di capire se la persona che vi piace è davvero quella giusta. In ambito lavorativo sarete piuttosto seri e concreti con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5