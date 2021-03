L'oroscopo della giornata di martedì 16 marzo prevede un enorme ottimismo al lavoro da parte dei nativi Cancro, forti di questo Mercurio favorevole, mentre Bilancia avrà ancora tante risorse da utilizzare per centrare facilmente il successo. Un arrembante Toro si darà da fare per quanto riguarda i sentimenti, forte della Luna in congiunzione nel pomeriggio, e di Venere in sestile dal segno dei Pesci, mentre Acquario potrebbe essere un po’ giù di morale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 16 marzo 2021.

Previsioni oroscopo martedì 16 marzo 2021 segno per segno

Ariete: peccato che questa magica atmosfera con il partner tenderà a scendere da questa giornata secondo l'oroscopo.

La Luna infatti se ne andrà, ma se volete, potrete comunque esprimere il vostro amore nei confronti del partner in maniera convincente. Se siete single avrete molte risorse ed energie per farvi piacere. In ambito lavorativo avrete una mentalità abbastanza elastica per cercare di raggiungere facilmente i vostri obiettivi. Voto - 7,5

Toro: una giornata dove mostrerete tutto il vostro entusiasmo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Secondo l'oroscopo potrete contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto, per assecondare le richieste del partner e farlo felice, oppure per fiondarvi in nuove e appassionanti storie d'amore qualora siate single. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a non dubitare delle vostre capacità, anche in questo periodo difficile.

Voto - 7,5

Gemelli: periodo ancora poco convincente per voi nativi del segno a causa di questo cielo che sembra diventare sempre più grigio. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 16 marzo dovrete faticare ancora molto con il partner per cercare di far valere le vostre ragioni. Se siete single trovare il giusto equilibrio nei vostri rapporti non sarà facile.

In ambito lavorativo non sarà la giornata adatta per predisporre dei progetti, dunque concentratevi su quelli già in corso. Voto - 6

Cancro: periodo in crescita per quanto riguarda il settore professionale per voi nativi del segno. In questa giornata vi dimostrerete all'altezza delle vostre aspettative, merito di un enorme ottimismo da parte vostra, e di Mercurio in trigono dal segno dei Pesci.

In amore la Luna sarà in buon aspetto, e con il partner non avrete nulla da temere. Se siete single potrebbe esserci qualche occasione interessante da non farsi sfuggire. Voto - 8

Leone: sfera sentimentale in calo dopo alcune giornate molto convincenti in amore. La Luna infatti si sposterà in quadratura, rendendovi difficile aumentare l'intesa tra voi e il partner. Per il momento, godetevi ciò che avete conquistato, senza strafare. Se siete single ancora poca fortuna ma qualcosa si muove. Per quanto riguarda il lavoro, ora che Mercurio non vi darà più fastidio, alcune cose inizieranno ad andare per il verso giusto, ma ci sarà ancora molto da lavorare. Voto - 6,5

Vergine: oroscopo di martedì in ripresa per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono dal segno del Toro che vi darà una mano in amore.

Una buona notizia per voi, che dovrete sfruttare questo cielo per cercare di recuperare. Se siete single provate a dedicarvi a un'attività o sfogo diverso. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi ha voltato le spalle, dunque attenzione a come vi organizzerete con le vostre mansioni. Voto - 6,5

Bilancia: non una giornata eccezionale secondo l'oroscopo del 16 marzo, ma tutto sommato piacevole, soddisfacente sotto certi punti di vista. In amore la vostra relazione sarà piuttosto tranquilla, senza momenti di pura passione, ma ci sarà comunque una buona complicità. Se siete single magari l'amore non sarà il vostro primo pensiero, ma con gli amici avrete modo di divertirvi. Nel lavoro meglio prestare un po’ d'attenzione in più ai dettagli. Voto - 7+

Scorpione: configurazione astrale che non sarà così convincente per le prossime giornate a causa della Luna che si troverà in opposizione per qualche giorno.

Secondo l'oroscopo dovrete evitare di introdurre certi argomenti proprio in questo momento con il partner, se non volete rovinare il vostro rapporto. Se siete single non è il momento di distinguersi dagli altri. Molto bene invece in ambito lavorativo, dove Mercurio in posizione favorevole vi aiuterà a essere originali, singolari nei confronti dei vostri colleghi. Voto - 7-

Sagittario: periodo ancora instabile per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Questo cielo non vi sta aiutando molto, quindi forse è il momento di agire da soli. Se siete single una fugace avventura non è una vera e propria storia d'amore. In ambito lavorativo Marte e Mercurio opposti non saranno di grande aiuto con i vostri progetti, ma potrete sempre poggiarvi su Giove e Saturno, dunque non perdete la speranza.

Voto - 6,5

Capricorno: la Luna sarà favorevole secondo l'oroscopo della giornata di martedì 16 marzo. Insieme a Mercurio avrete abbastanza saggezza e romanticismo da rendere felice il partner con non molta fatica, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potrebbero arrivare piacevoli novità. In ambito lavorativo avrete la fortuna di lavorare con mansioni che vi piaceranno molto, dunque sfruttate al meglio il periodo. Voto - 8,5

Acquario: previsioni astrali di martedì solamente discrete per voi nativi del segno. Mercurio lascia il vostro cielo, mentre la Luna si metterà contro di voi. Potreste dunque sentirvi giù di morale, con poca voglia di fare qualunque cosa, non solo in amore ma anche nel lavoro. Cercate di vedere le cose dal lato positivo.

I cuori solitari potrebbero aver bisogno del sostegno di un amico. Voto - 6,5

Pesci: cielo ottimale per quanto riguarda i sentimenti, con la Luna che vi sarà favorevole per un paio di giorni. Che siate single oppure no, approfittatene per esaltare al meglio il vostro fascino, e vedrete che sarà davvero piacevole stare con le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi è favorevole ora, dunque sfruttate al meglio le vostre capacità organizzative. Voto - 8,5