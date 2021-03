L'oroscopo della giornata di martedì 2 marzo prevede un po’ di stanchezza per i nati sotto il segno del Leone. Nonostante ciò dovranno cercare di rimanere concentrati, soprattutto a lavoro. L'Ariete invece potrebbe sentirsi un po’ troppo esposto. L'Acquario sarà dotato di una forte inventiva per quanto riguarda il lavoro, mentre Cancro sarà in lento ma deciso recupero, sia sentimentalmente che professionalmente. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di martedì 2 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 2 marzo segno per segno

Ariete: esprimere il vostro affetto verso il partner, con questa Luna in opposizione, non sarà così facile.

In ogni caso meglio evitare di essere irascibili senza un valido motivo. All'orizzonte previsto qualche miglioramento. Se siete single potreste sentirvi un po’ troppo esposti, con la paura che qualunque cosa dite sia un segreto di stato. In ambito lavorativo vi sentirete a vostro agio con le vostre mansioni, grazie a una buona organizzazione e delle idee piuttosto chiare. Voto - 7-

Toro: Venere non è più contraria da un po’, perciò avrete modo di riprendervi ed essere felici con il partner, soprattutto se la vostra relazione non ha attraversato un bel periodo. Attenzione però alle prossime giornate, visto che la Luna diventerà opposta. Se siete single non serve limare alcuni aspetti della vostra personalità, dovete piacere agli altri così come siete.

In ambito lavorativo la strada verso il successo sarà ancora lunga, ma voi sarete felici di percorrerla. Voto - 7,5

Gemelli: sfera sentimentale discreta grazie alla Luna in trigono dal segno della Bilancia. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo del 2 marzo, la situazione con il partner rimarrà comunque instabile per via di Venere quadrata. Se avete qualcosa da chiarire provateci adesso.

I single, anche se non troveranno l'amore, potranno sempre apprezzare la compagnia dei loro amici. Nel lavoro vi sentirete in forma, con idee piuttosto promettenti e prospettive ottime per il vostro futuro. Voto - 7,5

Cancro: gli affari di cuore porteranno un po’ di stress a voi cuori solitari, colpa anche della Luna in quadratura. In fin dei conti, però, è normale avere qualche sbalzo d'umore quando si è innamorati.

Se avete una relazione stabile sarà una giornata un po’ anonima con il partner, ma da domani recupererete. In ambito lavorativo state recuperando poco a poco, ma in maniera decisa, in maniera tale fa mettervi in pari con le tante mansioni da svolgere. Voto - 7-

Leone: giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Venere non vi disturberà per un po’ di tempo e la Luna in questa giornata vi sorride. Per quanto riguarda la vostra relazione di coppia non avrete nulla da temere, godetevi la compagnia del partner e tutte le emozioni che verranno fuori. Se siete single vi sentirete più vicini alla persona che vi piace e il vostro cuore ne sarà felice, lanciandovi segnali positivi. Situazione differente per quanto riguarda il lavoro.

La stanchezza si farà sentire e le vostre mansioni non procederanno al meglio, tant'è che un aiuto sarà quasi necessario. Voto - 7

Vergine: nuovamente sottotono ora che la Luna ha smesso di aiutarvi. Per quanto riguarda i sentimenti potreste essere un po’ nervosi e non essere sempre della stessa linea di pensiero con il partner. Se siete single attenzione ai sentimenti repressi, perché potrebbero indurvi a scelte sbagliate. In ambito lavorativo andrete bene, ma non sarete disposti ad accettare dei cambiamenti. Ciò nonostante, potreste anche fare le vostre richieste con calma e provare a ragionare. Voto - 6,5

Bilancia: Marte potrebbe rendervi un po’ pigri a lavoro secondo l'oroscopo della giornata di martedì 2 marzo, ma sarà solo una situazione passeggera.

Inoltre la fortuna continuerà ad assistervi, merito di Giove ancora dalla vostra parte. I risultati che otterrete saranno quantomeno accettabili. Molto bene invece l'amore, con la Luna in congiunzione ancora un'altra giornata, pronta a favorire la vostra relazione sentimentale. Se siete single vivrete l'amore in maniera più propositiva, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8-

Scorpione: la sfera sentimentale sarà piena di tenerezza e incontri appaganti per i single. Se avete una relazione fissa potrete concentrarvi al meglio con il partner e l'intesa di coppia non potrà che beneficiarne. Per quanto riguarda il lavoro meglio non insistere troppo su incarichi che non sapete svolgere, anche se vi serviranno per accumulare esperienza e perfezionare la vostra tecnica.

Voto - 8

Sagittario: un'utilissima Luna in sestile dal segno della Bilancia servirà a non far precipitare l'intesa tra voi e il partner secondo l'oroscopo di martedì. Tuttavia non aspettatevi passione e romanticismo alle stelle, meglio provare a chiarire eventuali errori, dubbi o difetti. Se siete single dovrete prepararvi a prendere decisioni importanti. In ambito lavorativo fortunatamente la situazione sarà stabile e continueranno ad arrivare risultati incoraggianti. Voto - 6,5

Capricorno: configurazione astrale un po’ sottotono secondo l'oroscopo di martedì. La Luna in quadratura non vi permetterà di amare con tutto il cuore il partner. Fortunatamente, grazie a Venere favorevole, non ci saranno incomprensioni o cali d'affiatamento. Situazione un po’ fredda, ma che migliorerà presto.

Se siete single forse dovreste portare a termine un impegno che rimandate da tempo. In ambito lavorativo cercate di essere più fiduciosi delle vostre capacità, in fin dei conti i risultati che avete ottenuto finora non sono così deludenti. Voto - 7-

Acquario: settore professionale che procederà molto bene per voi nativi del segno. Una forte inventiva da parte vostra vi spingerà a svolgere davvero bene i vostri incarichi, merito anche di un cielo che vi assiste. Molto bene anche in amore, grazie alla Luna in trigono dal segno della Bilancia, che risolleverà l'umore e la voglia di vivere insieme alla vostra anima gemella dopo un periodo un po’ incerto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single un cambio di rotta in amore potrebbe essere un’ipotesi da non escludere.

Voto - 8+

Pesci: continuerete a galoppare e ad avere le ali sotto i piedi dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Venere non vi farà mancare la passione tra voi e il partner e come se non bastasse ci sarà la Luna favorevole da domani. Se siete single non ci sarà momento migliore per esprimere nel modo più romantico possibile i vostri sentimenti. In ambito lavorativo avrete energia da vendere e una grande voglia di fare, merito in particolare di Marte in sestile dal segno del Toro. Voto - 9