L'oroscopo della giornata di sabato 20 marzo prevede un'atmosfera gioiosa per i nativi sotto il segno dell'Ariete, forti di un cielo più che soddisfacente, soprattutto in amore, mentre Bilancia sarà piuttosto astuta per quanto riguarda il lavoro. Acquario avrà un atteggiamento piuttosto deciso in ambito sentimentale, mentre Cancro sarà molto diplomatico al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 20 marzo 2021.

Previsioni oroscopo sabato 20 marzo 2021 segno per segno

Ariete: giornata particolarmente allegra per voi nativi del segno, merito di un cielo che prevede la Luna in posizione favorevole.

In amore godrete di un'atmosfera particolarmente gioiosa, e l'intesa di coppia piuttosto alta ne sarà la prova. Se siete single ci sarà tanta passione da parte vostra, ma dovrete dimostrare anche sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata un po’ anonima, ma questo non vorrà dire che otterrete soltanto risultati negativi. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di sabato tutto sommato stabile per voi nativi del segno, anche se presto potrebbero cambiare alcuni cambiamenti nel vostro cielo. Per il momento dal punto di vista sentimentale va tutto bene, ciò nonostante cercate di non essere troppo esigenti nei confronti del partner. I single avranno ancora qualche possibilità di trovare l'amore, ma dovranno muoversi. Sul fronte professionale riuscirete a muovervi meglio tra le varie mansioni da svolgere, ma sarete ancora un po’ impacciati.

Voto - 7,5

Gemelli: fine settimana che procede molto bene per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo del 20 marzo state recuperando il rapporto con il partner, e con l'arrivo di Venere previsto per la prossima settimana, ci sarà da divertirsi. Se siete single arriveranno presto momenti di grande serenità. In ambito lavorativo state ottenendo ottimi risultati dalle vostre mansioni, ma per continuare di questo passo avrete bisogno di tranquillità.

Voto - 8,5

Cancro: settore professionale dove dimostrerete tutta la vostra esperienza e astuzia grazie ad un ottimo Mercurio in trigono dal segno dei Pesci. Un atteggiamento diplomatico inoltre potrebbe rivelarsi adatto in questa giornata. In amore sarete molto affascinati voi cuori solitari, che potreste conoscere qualcuno d'interessante. se avete una relazione stabile Venere vi concederà un'ultima volta una bella intesa tra voi e il partner.

Voto - 8-

Leone: potreste avere bisogno di un po’ più d'attenzione con il partner in questa giornata secondo l'oroscopo. Intendiamoci, la vostra relazione al momento è stabile, tuttavia potreste anche provare a fare qualcosa che possa migliorare il vostro rapporto. Se siete single date tempo al tempo, e vedrete che l'amore busserà alla vostra porta. In ambito lavorativo non spazientitevi per ogni cosa. Prendete ogni progetto con la dovuta calma. Voto - 7

Vergine: rapporti di coppia piuttosto complicati in questa giornata per voi nativi del segno. La Luna e Venere si troveranno ancora in posizione sfavorevole, ma fortunatamente non per molto ancora. Cercate di resistere ancora un altro po’. Se siete single le vostre insicurezze presto svaniranno.

In ambito lavorativo non sottovalutate progetti all'apparenza semplici, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6

Bilancia: oroscopo della giornata di sabato 20 marzo ottimo per quanto riguarda i sentimenti. la Luna si troverà in posizione favorevole, e per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un buon momento per cercare di rafforzare il vostro legame. I single avranno modo di stringere nuovi legami. Nel lavoro avrete abbastanza astuzia da portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 8

Scorpione: un bel momento in amore grazie a questo cielo piuttosto stabile. Secondo l'oroscopo del 20 marzo, in ambito sentimentale potrete contare ancora su Venere per tenere in fermento il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

I single potrebbero avere molteplici occasioni per conoscere nuove persone. Nel lavoro per il momento dovrete tenere alta la concentrazione, ed evitare di commettere errori. Voto - 7,5

Sagittario: dovrete fronteggiare svariati ostacoli in amore in questa giornata secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere negativi, il vostro rapporto non andrà molto bene, ma fortunatamente le cose tenderanno presto a cambiare. Se siete single faticherete non poco a capire i sentimenti degli altri. In ambito lavorativo vi sentirete a vostro agio, e qualche buon risultato arriverà se dimostrate impegno. Voto - 6,5

Capricorno: se siete coinvolti in una relazione di coppia, in questo periodo dovrete cercare di solidificare il vostro rapporto, oltre che godere della bontà del partner.

Nel prossimo periodo infatti questo cielo tenderà ad annuvolarsi, dunque meglio correre ai ripari in tempo. Se siete single i rapporti sociali saranno molto importanti. Per quanto riguarda il lavoro dovrete organizzare per bene le vostre mansioni, e vedrete che riuscirete a recuperarne di tempo. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale ottima in questa giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore la Luna sostiene il vostro rapporto, e non avrete problemi a far scattare la passione tra voi e il partner. Se siete single sarete alla ricerca di un rapporto serio, che funzioni. Servirà tempo e pazienza, ma alla fine ci riuscirete. Nel lavoro potrete contare su un ottimo cielo che vi garantirà ottime prestazioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8,5

Pesci: questa Luna in quadratura non vi permette di esprimere al meglio il vostro amore secondo l'oroscopo. Non ci saranno grossi problemi al momento, ma dovrete considerare che Venere sta per fare le valigie. Se siete single ci vorrà più determinazione, ma anche più fascino e romanticismo se volete conquistare la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete abbastanza fiduciosi delle vostre capacità, merito in particolare di Mercurio. Voto - 7+