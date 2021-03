L'oroscopo della giornata di mercoledì 24 marzo prevede tanta pazienza per i nativi sotto il segno del Cancro, che dovranno vedersela con un cielo poco favorevole, così come il segno del Toro, che avrà la Luna in quadratura per le prossime due giornate. Un arrembante Leone farà strage di cuori in amore grazie al Sole, la Luna e Venere tutti in buon aspetto, mentre Sagittario cercherà di rafforzare il proprio legame con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 24 marzo 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 24 marzo 2021 segno per segno

Ariete: si entra nel vivo della settimana per voi nativi del segno, con la Luna che si sposta in posizione favorevole.

Assieme a Venere e il Sole in congiunzione, in amore sarete in perfetta sintonia con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I single avranno la possibilità di fare strage di cuori, usando il fascino, ma anche la mente. In ambito lavorativo risulterete molto simpatici ai colleghi, in particolare se da poco avete intrapreso una nuova avventura professionale. Voto - 9

Toro: un po’ giù di morale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 24 marzo. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Leone e bisognerà avere un po’ di pazienza in amore, soprattutto per evitare di rovinare il vostro rapporto. Se siete single sfruttate questa giornata per risolvere alcuni piccoli problemi della quotidianità. In ambito lavorativo, con Mercurio favorevole dovrete riuscire a capire che certe mansioni al momento sono fuori portata, anche a causa di Giove e Saturno contro di voi.

Voto - 6,5

Gemelli: configurazione astrale piuttosto discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la Luna e Venere entrambi in buon aspetto. Dal punto di vista sentimentale il vostro rapporto funziona bene, grazie ad un affiatamento in continua crescita. Se siete single non vedrete l'ora di sfoggiare tutta la vostra bellezza agli altri.

Per quanto riguarda il lavoro forse sarete un po’ indeboliti da Mercurio in quadratura, ma questo cielo si appresta ad essere ancora ottimale per ottenere buoni risultati. Voto - 8-

Cancro: porterete tanta pazienza in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna se ne va dal vostro segno, e in amore dovrete fare i conti con una Venere storta nei vostri confronti, che porterà qualche problema tra voi e il partner.

Se siete single sarete un po’ troppo malinconici. In ambito lavorativo non fatevi distrarre da idee poco affidabili. Mercurio vi è consigliere, e se volete ottenere discrete prestazioni concentratevi su quello che veramente conta. Voto - 6,5

Leone: finalmente un cielo che vi sostiene, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Venere, il Sole e la Luna vi sorridono e la vostra relazione di coppia sarà pronta a ripartire al meglio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single non avrete alcuna fretta di buttarvi in una relazione, perché ciò che vorrete di più è che funzioni, che sia seria, ma non vi dispiacerà nemmeno riuscire a fare strage di cuori. In ambito lavorativo affinché i vostri progetti funzionino, sarà necessaria una buona dose di riflessione.

Voto - 7,5

Vergine: la situazione migliora tra voi e la vostra anima gemella secondo l'oroscopo, ma piuttosto lentamente. Questo cielo non è male al momento, ma vi servirà quella spinta che possa rilanciare la vostra relazione di coppia. Se siete single potreste essere attratti da una persona in particolare, ma dovrete essere in grado di corteggiarla al meglio. Per quanto riguarda il lavoro qualche pensiero di troppo potrebbe distrarvi, fate attenzione. Voto - 7-

Bilancia: un cielo piuttosto complicato per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 24 marzo. La Luna in sestile vi aiuterà un po’, ma ci vorrà ancora tanta pazienza per recuperare. Per il momento, evitate di essere troppo invasivi nei confronti del partner. Se siete single vi esprimerete senza cognizione.

Fate attenzione perché potreste dire qualcosa di sbagliato. in ambito lavorativo state andando bene, ciò nonostante prendetevi qualche momento per riflettere per bene sul da farsi. Voto - 6,5

Scorpione: sfera sentimentale in calo, ma nel complesso sufficiente in questa giornata. La Luna infatti si troverà in quadratura dal segno del Leone, e in amore il rapporto potrebbe essere un po’ più freddo. Nulla di grave se continuate a dimostrare il vostro amore in modo disinteressato. Se siete single curate al meglio i rapporti sociali. Per quanto riguarda il settore professionale non ci saranno grandi novità al momento, ciò nonostante dovrete continuare a sfruttare al meglio la posizione di Mercurio. Voto - 7-

Sagittario: sembra andare tutto al meglio per il momento in ambito sentimentale secondo l'oroscopo.

Questo cielo sembra tornare a giocare a vostro favore, e con il partner vi sentirete più a vostro agio. Approfittatene per rafforzare il vostro legame. Se siete single non dubitate delle vostre capacità, e se siete convinti sia quella giusta, allora fatevi avanti. In ambito lavorativo energie e forze saranno piuttosto basse per via di Marte opposto, dunque meglio non lavorare più del dovuto. Voto - 7+

Capricorno: il vostro stato d'animo non sarà proprio al top in questa giornata, anzi diciamo che sarete piuttosto malinconici, soprattutto voi single per tutto ciò che non potrà essere con la persona che vi piace. Se avete una relazione fissa, allora sarà meglio non far innervosire il partner. Per quanto riguarda il lavoro la situazione sarà pressoché stabile, ciò nonostante per alcuni progetti un po’ lunghi, bisognerà avere pazienza affinché si rivelino un successo.

Voto - 6

Acquario: una giornata piuttosto sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, colpa della Luna che per un po’ di tempo si troverà in opposizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque fate attenzione, soprattutto non pensate di non sentirvi all'altezza della vostra anima gemella. Se siete single una persona potrebbe farsi sentire dopo tempo, e voi dovrete valutare la situazione. In ambito lavorativo sarete piuttosto bravi con le vostre mansioni, e i risultati che otterrete saranno una chiara conferma. Voto - 7-

Pesci: configurazione astrale nel complesso discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Certo, Venere e la Luna non saranno così favorevoli, ciò nonostante in ambito sentimentale il vostro rapporto continuerà a funzionare bene, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i cuori solitari sarete affascinanti, gentili e disponibili un po’ con tutti. Sul fronte professionale con la giusta preparazione riuscirete a svolgere bene i vostri incarichi. Voto - 8-