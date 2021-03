Nel corso della settimana che va dal 22 al 28 marzo 2021 il pianeta Marte sarà nella costellazione dei Gemelli, mentre quella dell'Acquario “ospiterà” i pianeti Giove e Saturno. La Luna arriverà nella costellazione della Bilancia, mentre Urano rimarrà nei gradi del Toro. Il segno dell'Ariete sarà illuminato dal Sole e da Venere. Pesci avrà nei suoi gradi Mercurio e naturalmente Nettuno, come molto tempo a questa parte.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo, segno per segno per la settimana.

Ariete ottimista

1° Ariete: in amore avrete molto ottimismo e voglia di progettare il vostro futuro assieme al partner, quindi accantonerete qualche progetto personale per dedicarvi alla vostra storia d'amore.

Sul lavoro ci sarà tanta intraprendenza e anche quel pizzico di impulsività che servirà ora più che mai.

2° Leone: la situazione amorosa sarà splendida sotto tutti i punti di vista, anche per i single. Potrebbero sorgere nuovi amori anche in modo decisamente inaspettato, e avrete a che fare con una situazione professionale che finalmente vedrà un punto di svolta.

3° Acquario: avrete molta più maturità nelle vostre relazioni, soprattutto quelle sentimentali. Difatti, avrete modo di fare un passo avanti che potrebbe consolidare la vostra storia d'amore o avviarla verso un futuro più dinamico e roseo.

4° Gemelli: il lavoro vi regalerà delle soddisfazioni pecuniarie che vi daranno modo di pensare a un investimento, oppure a uno strappo alla regola che porterà più relax.

Siate più vivaci e osate di più anche sul lavoro, questa potrebbe essere l'occasione per farvi notare.

Bilancia in calo

5° Cancro: ogni situazione sta volgendo piano piano in meglio, anche alcune “matasse” sul lavoro riusciranno finalmente a sbrogliarsi. Pure l'umore cambierà più o meno drasticamente, arrivando anche a una relativa allegria e spensieratezza che coinvolgerà anche qualche persona accanto a voi.

6° Bilancia: purtroppo l'ottimismo non sarà molto brillante, quindi potreste andare incontro a qualche momento di tristezza, di nostalgia, o magari anche a un senso di inquietudine legato alla mancanza di salti di qualità in ambito professionale. Nel fine settimana però avrete dei risultati soddisfacenti.

7° Scorpione: avrete qualche piccola idea in più che sicuramente sarà molto apprezzata all'interno della cerchia lavorativa.

Un po' di autostima in più vi sarà molto utile per avviare un progetto o un investimento su cui avete pensato a lungo nelle settimane scorse.

8° Sagittario: le interferenze con gli altri pianeti non vi renderà molto decisi e determinati. Potreste invece avere delle perplessità sul lavoro che non dovrebbero esserci. Sul fronte amoroso ci si aspetterà da voi una presa di posizione più forte su una decisione da prendere il prima possibile.

Toro insofferente

9° Toro: non ci saranno negatività rilevanti sul piano astrologico, però potreste avvertire una certa insofferenza per quelle situazioni professionali e burocratiche per le quali ancora non avete trovato una via d'uscita. Avrete delle giornate di pausa che non dovrete assolutamente gettare al vento.

10° Vergine: vivrete la vostra storia d'amore con molte incertezze, soprattutto alla luce di una delusione recente che ha ridimensionato il vostro modo di vedere l'ambito sentimentale in generale. Purtroppo ci saranno delle ingerenze sul lavoro che vi daranno qualche noia in più.

11° Pesci: metà della settimana non presenterà criticità rilevanti, anzi, a parte qualche ostacolo di poco conto sul lavoro che però non sarà dannoso. Però in amore ci sarà una discesa che nel fine settimana potrebbe tramutarsi in una tensione molto forte, forse causata da una gelosia.

12° Capricorno: ogni tentativo di dialogo in famiglia o di collaborazione all'interno del contesto lavorativo potrebbe non andare a buon fine, per cui prendervi una pausa o lavorare in solitaria potrebbe essere una soluzione, a fronte di un umore molto pesante e difficile da convertire in contentezza.