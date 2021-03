L'oroscopo della giornata di mercoledì 17 marzo prevede un periodo all'insegna della semplicità per il Toro, soprattutto in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre Gemelli, nonostante questo cielo non aiuto molto, cercherà comunque di essere grintoso, soprattutto al lavoro. Sfera sentimentale che brillerà di luce propria per i nativi Pesci, con un'intesa di coppia notevole, così come il Cancro, particolarmente felice insieme al partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 17 marzo 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 17 marzo 2021 segno per segno

Ariete: forse una giornata un po’ monotona, a tratti noiosa per voi nativi del segno, a causa anche di un cielo non così allegro.

In ogni caso, in amore la vostra relazione di coppia è sana, e fortunatamente riuscirete a non cadere in inutili litigi. Se siete single sfruttate il vostro tempo libero per sfogarvi e divertirvi, non per annoiarvi ancora di più. Buoni risultati invece in ambito lavorativo, grazie in particolare al fatto che lavorerete su mansioni piuttosto semplici. Voto - 7+

Toro: oroscopo di mercoledì 17 marzo all'insegna della semplicità per voi nativi del segno, soprattutto in amore, merito in particolare di un cielo molto favorevole. La Luna infatti sarà in congiunzione, mentre Venere vi guarderà sorridente dal segno dei Pesci, e per la vostra relazione di coppia non potrete chiedere di meglio. Per quanto riguarda i single i rapporti più stretti avranno un grande impatto.

Nel lavoro Mercurio in sestile dal segno dei Pesci sarà di grande aiuto con le vostre mansioni. Voto - 8+

Gemelli: nonostante questo cielo non sembri andare così d'accordo con voi, cercherete comunque di dire la vostra secondo l'oroscopo di mercoledì. In particolare nel lavoro, dove sarete particolarmente grintosi, con la voglia di raggiungere a qualunque costo il vostro obiettivo.

In amore ancora ci sarà molto da fare per il partner, ma nelle prossime giornate la Luna sarà favorevole, e sarà da sfruttare fino alla fine, anche per voi single. Voto - 6,5

Cancro: un grande Mercurio ha cominciato a tifare per voi nell'ultimo periodo secondo l'oroscopo. In ambito professionale, inizierete a vedere le cose dal lato positivo, cercando di ottenere sempre qualcosa di buono dai vostri lavori.

In amore la Luna e Venere vi sorridono e, che siate single oppure no, la vostra vena poetica, romantica, si farà sentire parecchio per cercare di conquistare l'amore della vostra vita. Voto - 8+

Leone: faticherete un bel po’ a fare passi in avanti dal punto di vista sentimentale, complice questa Luna in quadratura e nessun altro astro pronto a darvi una mano. Per il momento meglio preservare il vostro rapporto, piuttosto che fare qualcosa che il partner non gradisce. Se siete single prendetevi del tempo per studiare la prossima mossa per conquistare chi vi piace. Nel lavoro avete visto momenti peggiori, e ora che Mercurio non sarà più contro di voi, potreste anche sperare in qualcosa in più. Voto - 6,5

Vergine: la Luna nel segno del Toro vi verrà in aiuto in questa giornata per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Vi sentirete un po’ più leggeri e in pace con voi stessi, e forse con un po’ di fortuna potreste riuscire a recuperare terreno con il vostro rapporto. Se siete single dovrete cercare di essere più convincenti quando fate i romanticoni. In ambito lavorativo meglio non fare nulla di affrettato ora che Mercurio si trova in posizione sfavorevole. Organizzate al meglio prima. Voto - 7-

Bilancia: configurazione astrale un po’ anonima dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 17 marzo. Intendiamoci, la vostra relazione al momento è sana, ma potrebbe mancarvi l'ispirazione per riuscire ad esaltarla al meglio. Se siete single i rapporti sociali proseguiranno serenamente. Molto bene invece in ambito lavorativo, grazie ad un cielo davvero sereno, più che valido per provare ad osare e fare qualcosa in più.

Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di mercoledì in calo per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna negativa. Fortunatamente per voi si tratterà di qualcosa di momentaneo, ragion per cui fareste meglio a non fare niente che possa rovinare il vostro rapporto. Se siete single presto anche voi avrete modo di essere romantici con chi vi piace. Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio in buon aspetto, avrete capacità organizzative sufficienti per provare ad ottenere risultati migliori dalle vostre mansioni. Voto - 7

Sagittario: ci vorrà ancora tanta pazienza per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di mercoledì, ma voglio dirvi una cosa: questo periodo non proprio positivo sta per concludersi. Dunque, per quanto riguarda i sentimenti, abbiate ancora un po’ di pazienza, e vedere che presto il vostro rapporto si risolleverà.

Se siete single quello che provate per gli altri è vero, ma non è ancora il momento di esprimerlo. In ambito lavorativo valutate per bene nuovi progetti lavorativi, perché potrebbero rivelarsi molto interessanti. Voto - 6

Capricorno: un'ottima Luna in trigono dal segno del Toro, assieme a Venere in sestile dal segno dei Pesci, vi permetteranno di vivere una giornata molto romantica in ambito sentimentale, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single vi sentirete particolarmente apprezzati dagli altri, tanto che potrebbe nascere qualcosa tra voi e la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro le vostre abilità e competenze verranno messe in risalto grazie a Mercurio in buon aspetto dal segno dei Pesci. Voto - 8,5

Acquario: avrete idee a dir poco idee geniali per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di mercoledì 17 marzo, merito di un grandioso Giove in congiunzione al vostro cielo.

Per quanto riguarda i sentimenti invece la Luna al momento vi guarda storta. Se avete qualcosa di importante da dire al partner dunque, sicuramente questo non è il momento adatto. Se siete single meglio non guardare ad esperienze passate per voi negative. Voto - 7

Pesci: un cielo a dir poco straordinario per quanto riguarda i sentimenti, merito di questa Venere in congiunzione e di questa Luna in sestile che vi rendono passionali con il partner, permettendovi di far brillare di luce propria la vostra relazione. Se siete single le vostre azioni potrebbero risultare molto romantiche. In ambito lavorativo resterete un po’ sorpresi dai progressi che avete fatto, grazie anche a Mercurio in congiunzione. Voto - 9