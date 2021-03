L'Oroscopo di aprile per tutti i segni ci parla di grandi cambiamenti nel cielo. Oltre al Sole, che entra in Toro il giorno 19, passeranno in questo segno anche Venere (il giorno 14) e Mercurio (il giorno 19). Questo vuol dire che ci sarà una forte tendenza a volere conferme e risultati pratici in tutti i campi. Di queste nuove posizioni planetarie se ne gioveranno alcuni segni più di altri. Il primo della lista dei favoriti è sicuramente la Vergine.

Il Toro, il diretto interessato da tutti questi pianeti, invece si dovrà preparare ad affrontare un periodo molto impegnativo, per molti ci saranno da prendere delle decisioni definitive e per qualcuno si dovrà ammettere che, ad esempio, il rapporto di coppia non è così soddisfacente come si pensava.

Vediamo ora le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco.

Aprile dolce dormire per l'Ariete

Ariete - Per il voi il mese di aprile sarà diviso a metà. Fino al 19 tutto procede abbastanza bene, ci sono buoni risultati in tutti i campi, poi i pianeti si sposteranno nel Toro e Marte, il vostro pianeta-guida, il 23 aprile entrerà in posizione negativa per voi. Il vostro oroscopo dice che nel corso del mese dovrete ridimensionare le vostre iniziative, la vostra attività, fare meno sport, trovare spazi in cui rilassarvi e non pensare sempre e solo a tutto quello che volete e dovere fare, sia nel lavoro che nei rapporti interpersonali. La parola d'ordine è: relax.

Toro - Il vostro oroscopo si prevede molto stimolante. Sole, Venere, Mercurio entreranno nel vostro segno durante la seconda metà del mese e questo vuol dire che sarete al centro dell'attenzione.

Il disturbo che questi pianeti riceveranno da Giove e da Saturno non vi deve spaventare, anzi: vi potrebbe aiutare a fare molta chiarezza e a prendere qualche decisione, sia pure sofferta. Il fatto è che soprattutto Urano agisce in modo incisivo e fortissimo e non vi lascerà possibilità di scelta: dovrete agire. La parola d'ordine è: tagliare i ponti.

Gemelli - Avrete moto di continuare a essere molto brillanti e super attivi per quasi tutto il mese. Il transito dei pianeti nel Toro e, soprattutto, Marte che vi lascia e il 23 entra nel Cancro vi consiglia di fermarvi con le iniziative. Non iniziate nuovi progetti e prendetevi un po' di tempo per meditare e riflettere su voi stessi e la vostra vita fino a questo momento.

Saturno vi aiuterà a prendere coscienza di qualche situazione che finora avete evitato di affrontare: adesso potreste farlo e tutto si risolverà prima di quanto crediate. La parola d'ordine è: meditare sul presente.

Cancro - Il vostro oroscopo comincia, finalmente, a farsi interessante. I pianeti che entrano nel Toro vi portano aria nuova e freschissima sia nel campo lavorativo che in amore e nelle finanze. Il 23 aprile, inoltre, Marte entra nel vostro segno ed è una bella novità per voi. È vero che non siete mai troppo attivi e dinamici, anzi, tendete a rimuginare e a sognare, a voler vivere solo le situazioni già molto stabili e tradizionali, però Marte adesso vi potrebbe aiutare a prendere qualche iniziativa, ad agire, a contattare e avere risposte anche in campi nuovi.

La parola d'ordine è: muoversi.

Il Leone si irrita e la Vergine rinasce

Leone - Il vostro oroscopo vi consiglia di approfittare di aprile fino al 15, perché dopo questa data tanti pianeti entrano in Toro e si mettono in posizione super critica per voi. Il nodo principale da sciogliere potrebbe riguardare la carriera e la casa, il rapporto con alcuni famigliari che potrebbe entrare in crisi. Fino al 23, inoltre, avrete ancora Marte positivo, dunque potete dedicarvi al vostro sport e essere super dinamici. Dopo quella data, però, è davvero il caso di non esagerare: le energie in arrivo sono troppo diverse da voi, rischiate solo di perdere tempo e di fare un'enorme fatica per tutto. La parola d'ordine è: irritazione.

Vergine - Il vostro oroscopo è brillante, super positivo, anche se per avere qualche effetto dovrete aspettare dopo la seconda metà del mese.

Nella prima parte, infatti, ancora ci cono molte lotte, molte situazioni che richiedono tanta attenzione da parte vostra. Dopo l'ingresso di Sole, Venere e Mercurio in Toro tutto vi apparirà diverso e non solo: dal 23 aprile Marte esce dalla quadratura e, allora davvero potrebbero arrivare enormi cambiamenti. Sorriderete sicuramente molto di più e con quella Venere sensualissima potreste decidere di fare un cambiamento totale perfino al vostro look. La parola d'ordine è: vita nuova.

Bilancia - La prima parte del mese di aprile per voi Bilancia è ancora molto stimolante, ci sono le opposizioni dei pianeti in Ariete e c'è un ottimo Marte. Avete un oroscopo dinamico e sicuramente non starete con le mani in mano: ci sono tante idee e tanti progetti che vi frullano per la mente.

La seconda parte del mese, invece, risulterà più pesante. Parecchio critico sarà l'ingresso di Marte nel Cancro, che avverrà il giorno 23. Dedicate, quindi, le giornate precedenti a prepararvi, fate tutto quello che vi è possibile fare fino a quel momento, poi mettetevi in pausa con i progetti. Avrete da risolvere su altri fronti, tra cui l'amore. La parola d'ordine è: equilibrio.

Oroscopo con cambiamenti in vista per lo Scorpione

Scorpione - Il vostro è un oroscopo molto interessante, ma solo per la seconda metà del mese. Nella prima tutto procede un po' a rilento, non ci sono novità degne di nota, ma poi tutto cambia e radicalmente. I pianeti nel Toro mettono l'accento sulla coppia e sulle società per quanto riguarda il lavoro. Tra le cose che potrebbero accadere c'è anche un'eventuale decisione di fare un investimento, ci sono movimenti di denaro molto forti, quindi calcolate bene il rischio.

Marte in Cancro sarà per voi una boccata di aria nuova e un aiuto per recuperare le energie e sentirvi sempre in forma. La parola d'ordine è: cambiare obiettivi.

Sagittario - Il mese di aprile vi farà passare dalle stelle alle stalle dal punto di vista del vostro umore e del vostro entusiasmo. L'oroscopo dice che non dovrete affrontare situazioni negative o fare scelte drastiche o chiudere rapporti, semplicemente vi sentirete un po' sottotono, in particolare nella seconda metà del mese. Fino al 19, infatti, tutto procederà bene: avrete ancora novità in arrivo, tante idee in movimento, tanta voglia di comunicare. Dopo il transito dei pianeti in Toro e di Marte in Cancro rischiate di spegnervi e tutto attorno a voi sembrerà chiudersi. Non prendete iniziative e lasciate che tutto scorra.

La parola d'ordine è: noia.

Capricorno - Il vostro oroscopo di aprile sarà super positivo a partire dal 19. Prima di quella data, infatti, dovrete ancora combattere con i pianeti in quadratura che vi vogliono super dinamici e voi, invece, adorate fermarvi a pensare a lungo sulle cose. I pianeti nel Toro, invece, vi riporteranno in una condizione quasi di gioia: torna la concretezza, agirete secondo i vostri tempi e sono in arrivo anche piccole soddisfazioni economiche. Marte, però, dal 23 sarà in opposizione dal segno del Cancro: il partner vorrà più attenzioni. La parola d'ordine è: attesa.

Acquario - Aprile è un mese molto interessante per voi. Inizia in modo super brillante, con tanti pianeti stimolanti e favorevoli che vi aiutano a trovare la quadra per ogni situazione.

Molti di voi hanno già preso qualche iniziativa in campo lavorativo che sta ora dando i suoi frutti e soddisfazioni. Nella seconda parte del mese ci sarà il passaggio dei pianeti nel Toro, ma niente paura: saranno di stimolo per rendervi ancora più concreti. Finalmente si passa a toccare con mano i risultati dei vostri sforzi. La parola d'ordine è: soddisfazione.

Pesci - Il vostro orizzonte è luminoso, avrete un oroscopo positivo anche se dovrete attendere la metà di aprile per iniziare a notarlo. Uno dei transiti più importanti per voi è il passaggio di Marte nel segno amico del Cancro che, finalmente, vi farà rilassare. Fino al 23, però, vi sentirete ancora sotto pressione e molto irritabili, quindi dosate le energie e anche le parole. I pianeti nel Toro che saranno favorevoli a partire dal 19 aprile, vi aiuteranno in tutti i campi: vedrete le cose con molta meno ansia e tutto procederà senza drammi.

La parola d'ordine è: sorridere.