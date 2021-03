Per la giornata di domani, venerdì 26 marzo 2021, i segni di fuoco saranno i migliori del panorama zodiacale, con un Leone che ritorna prepotentemente al primo posto e un Ariete fortunato grazie a Venere. In leggero rialzo il segno della Bilancia, mentre per il Cancro sembra che tutto stia procedendo per il meglio. Di seguito le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

I primi posti

1° Leone: ritornerete al primo posto in questa classifica grazie a una promozione che vi darà modo di primeggiare nelle settimane successive, di eccellere negli affari e di occupare una posizione di rilievo anche fuori dal contesto lavorativo.

2° Cancro: rimarrete stabili nei primi posti ancora per molto, perché ora più che mai sentirete che finalmente l'atmosfera sia in amore che in famiglia sta sensibilmente voltando una pagina bella e significativa.

3° Acquario: la vostra storia d'amore apparirà decisamente più forte, più consolidata e vivrete una vera stagione dell'amore rendendo possibili anche dei progetti che fino a poco tempo fa avete rimandato per cause di forza maggiore.

4° Ariete: state cercando di fare un salto di qualità, al momento sarà concessa un po' di intraprendenza sul posto di lavoro per poter migliorare sensibilmente la vostra posizione professionale.

Miglioramenti per Bilancia

5° Bilancia: avrete un miglioramento che vi darà grandi soddisfazioni sul campo lavorativo, complice anche una rinnovata voglia di fare che contrapporrete al clima che avete respirato ultimamente.

6° Scorpione: questa autostima che sta lentamente risalendo migliorerà anche gli aspetti sentimentali. Avrete modo di approcciarvi alla persona amata senza sentirvi eccessivamente timidi o inadeguati.

7° Toro: ci sarà una lunga pausa davanti a voi, ma in questa giornata dovrete fare appello a tutta la vostra volontà per concludere un affare o un progetto che non vorreste trascinarvi troppo a lungo nel tempo.

8° Gemelli: dopo tanti successi, avrete voglia di fermarvi. Sicuramente avrete bisogno anche di staccare la spina per un po' di tempo, ma d'altro canto non sarà indicato se volete concorrere ad una particolare posizione.

Pausa per Sagittario

9° Sagittario: staccare la spina da una relazione che non vi sta facendo bene sarà uno dei passi per poter rendere queste giornate più rilassate e non sempre preda di un umore che non fa altro che peggiorare.

10° Capricorno: come al solito, conterete molto di più sulle amicizie che sugli affetti in senso stretto, per poter riflettere e conversare sulle ultime decisioni prese in merito alla vostra sfera privata.

11° Vergine: vi sentirete irritati da una situazione lavorativa che ora non sta decollando. Però le amicizie attorno a voi creeranno un clima molto accogliente e di conseguenza vi sentirete a vostro agio ad aprirvi.

12° Pesci: purtroppo ci sarà una gelosia che dovrete digerire e che per il momento vi sta irritando. Distrarvi avrà un effetto rigenerante sia per voi che per le persone che vi sono vicine.